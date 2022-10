Notre planète change. Notre journalisme aussi. Ce bulletin hebdomadaire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Suivez les dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

Qu’il s’agisse de lancer de la soupe ou de bloquer la circulation, qu’est-ce qui fait qu’une manifestation climatique est efficace ?

Les artistes du parkour portent l’éco-activisme vers de nouveaux sommets – littéralement

“Je déteste appeler ça une retraite”: David Suzuki sur la vie après The Nature of Things

(Dernière génération/Associated Press)

Au cours des dernières semaines, une approche effrontée mais non violente de l’activisme environnemental a divisé le public, provoquant des questions sur la bonne façon, entre guillemets, d’obtenir un soutien pour l’action climatique.

Dans la perspective de la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat à Charm el-Cheikh, en Égypte, le mois prochain, les militants en Europe ont utilisé une variété de mesures de jeter de la purée de pommes de terre sur le tableau de Claude Monet Les Meules à lancer de la soupe aux tomates chez Vincent van Gogh Tournesols à se coller à une copie vieille de 500 ans de Le dernier souper à fracasser un gâteau au chocolat sur une figure de cire du roi Charles.

Alors que les peintures étaient derrière une vitre de protection et indemnes, la tactique a suscité un débat sur les réseaux sociaux et ailleurs – non pas sur la crise climatique, mais sur la question de savoir si la désobéissance civile était allée trop loin.

Une personne tweeté « Jeter de la soupe sur un Van Gogh est arrogant », tandis qu’un autre posté “Soupe de tomates en conserve sur Van Gogh, et purée instantanée sur Monet ? Aucune classe du tout. (Ps, d’accord avec les objectifs, pas la méthode).”

Phoebe Plummer, l’une des militantes arrêtées pour avoir jeté de la soupe sur Van Gogh à la National Gallery de Londres, a défendu sa technique en disant : “Êtes-vous plus préoccupé par la protection d’un tableau ou la protection de notre planète et de nos habitants ?”

La sociologue de l’Université du Maryland, Dana R. Fisher, qui écrit un livre sur l’activisme perturbateur, a déclaré que ce que nous voyons est une “innovation tactique” – c’est-à-dire que lorsque les marches et les sit-in n’attirent plus l’attention des médias, les mouvements sociaux inventent souvent de nouvelles approches pour faire parler les gens.

Fisher a déclaré que le mouvement des droits civiques aux États-Unis avait connu un certain succès dans les années 1960 lorsqu’il avait commencé à utiliser des tactiques intentionnellement conflictuelles avec la police.

“L’idée étant que regarder des gens se faire tabasser à la télévision est en fait contre-productif pour maintenir le statu quo, et nous constatons que certaines concessions ont été faites politiquement lorsque cela se produit”, a déclaré Fisher.

Est-ce que jeter de la nourriture sur l’art est une action climatique efficace ? Fisher a déclaré que cela dépend de la façon dont vous définissez le succès.

“Ce type de tactique vise spécifiquement à attirer l’attention des médias et à maintenir la conversation centrée sur la question”, a-t-elle déclaré.

Les actions artistiques récentes ont certainement fait cela, générant des gros titres de l’actualité internationale, y compris des reportages sur Al Jazeera , Radio Nationale Publique et le radiodiffuseur public japonais, NHK .

Mais cela se traduira-t-il par une action collective immédiate ?

“Les militants … ne pensent pas que le Premier ministre les appellera et leur dira:” OK, nous allons passer à l’énergie propre maintenant. Nous allons éliminer progressivement les combustibles fossiles “”, a déclaré Fisher. .

“Ce qu’ils pensent, c’est que s’ils ont de la chance, ils attireront l’attention et nous en débattrons tous sur Twitter, et les médias en parleront. Et beaucoup de gens qui se soucient du changement climatique regarderont et réfléchiront le message qui se cache derrière la tactique.”

Le groupe écologiste Extinction Rebellion a longtemps testé les limites de l’adage “toute publicité est une bonne publicité”, suscitant souvent l’indignation pour ses tactiques plus agressives . Récemment, des militants de Just Stop Oil ont suscité la colère en bloquant la circulation à Londres et causé d’importants retards dans les navetteurs . Les vidéos montrent frustré citoyens traînant des manifestants hors de la route, crier et jurer après eux .

Ces types de cascades ne visent pas à changer les cœurs et les esprits, a déclaré Fisher, mais à mobiliser des personnes qui sont déjà sympathiques à la cause.

De nombreux observateurs ont accusé les militants impliqués dans les manifestations artistiques de nuire au mouvement.

En réponse à la cascade de Van Gogh, un message a dit “Cibler des œuvres d’art d’importance internationale n’augmentera pas le soutien à votre cause, ni ne créera de changement. Cela ne fera que retourner contre vous les personnes qui ont toujours soutenu les protestations et le besoin de changement, tout en appâtant les hacks de droite. “

Fisher a déclaré que la recherche suggère que même si l’activisme conflictuel retourne les gens contre un groupe d’activistes spécifique, il est peu probable qu’il soit contre-productif pour la cause plus large.

“Il y a très peu de preuves que les gens qui regardent ce genre de tactique ne soutiendront plus quelqu’un qui se présente aux élections et qui veut lutter contre le changement climatique”, a-t-elle déclaré.

“Ils peuvent ne pas soutenir l’organisation qui décide de jeter de la soupe. Ils peuvent ne pas soutenir les groupes qui veulent bloquer les rues. Mais ils vont toujours soutenir le problème global et cela peut les amener à y prêter plus d’attention.”

Alors que le sentiment d’urgence grandit et que de plus en plus de pays subissent des catastrophes liées au climat – comme le inondations extrêmes au Pakistan et sécheresse en Somalie – Fisher a dit qu’elle s’attend à voir plus d’activisme conflictuel.

« Qu’est-ce que c’est exactement [protesters] censé faire? Je pense qu’il est en fait tout à fait rationnel pour eux de faire quelque chose qui attire l’attention… parce qu’à bien des égards, ils crient contre le vent depuis longtemps maintenant.”

— Jaela Bernstien

Marie Packerécrivant en réponse à notre article récent sur la façon dont Environnement et Changement climatique Canada est intégrer la science autochtone dans les décisions politiques fédérales avait ceci à dire :

“”Science” n’a PAS d’adjectif. Il n’y a pas de “science” indigène, espagnole, chinoise ou américaine. La science est la poursuite de la vérité.”

Vue d’ensemble : l’éco-activisme atteint de nouveaux sommets – littéralement

La crise des combustibles fossiles stimulée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie a un effet viscéral en Europe. La crainte de pénuries nationales de gaz à l’approche de l’hiver a conduit à une série de mesures désespérées, allant de L’Allemagne maintient ses centrales nucléaires en ligne aux services publics britanniques avertissant de coupures de courant prévues aux personnes en République tchèque qui passent moins l’aspirateur et débrancher les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés .

Bien que les gouvernements aient la plus grande influence dans des moments comme celui-ci, cela n’a pas empêché certains citoyens entreprenants de faire face à la crise énergétique à leur manière. Un exemple: groupes de parkour . Le parkour est un type d’aventurisme gymnique dans lequel les gens grimpent et sautent à travers des environnements urbains, pénétrant essentiellement dans des espaces que la plupart des gens ne peuvent pas. Des groupes tels que le collectif parisien On the Spot utilisent leur ruse et leur athlétisme pour éteindre les lumières extérieures des entreprises après les heures, réduisant ainsi la charge électrique.

On the Spot agit effectivement depuis plusieurs années contre la pollution lumineuse et le gaspillage d’énergie dans les villes de France, mais dans le contexte des difficultés énergétiques du continent, ces actes audacieux ont pris une signification plus profonde.

(Benoit Tessier/Reuters)

“Je déteste appeler ça une retraite”: David Suzuki sur la vie après The Nature of Things

(Ben Nelms/CBC)

Après 44 ans d’animation d’émissions de CBC La nature des choses , Le mandat de David Suzuki touche à sa fin.

Bien que la saison à venir soit sa dernière, cela ne signifie pas nécessairement que le public verra ou entendra moins parler de l’écologiste canadien emblématique – et parfois controversé.

“Je déteste appeler ça une retraite”, a déclaré Suzuki dans une interview sur Le National avec l’animateur Ian Hanomansing. “Je passe juste à autre chose.”

Sa dernière saison avec la série axée sur la nature et la science sera lancée en janvier. Dans un communiqué, la direction de CBC a déclaré que de nouveaux plans d’hébergement seraient confirmés “dans les semaines à venir”.

Suzuki a dit qu’il voulait prendre sa retraite pendant un certain temps, mais est resté avec le spectacle pour s’assurer La nature des choses ne serait pas annulé après son départ.

L’émission – et Suzuki – ont parcouru un long chemin depuis qu’il a commencé à animer en 1979. Lorsqu’il a lancé sa carrière dans la radiodiffusion dans les années 1960, le style décontracté de Suzuki s’est démarqué.

“J’avais un bandeau et des cheveux jusqu’aux épaules et des lunettes de grand-mère, et les scientifiques étaient scandalisés que ce hippie parle de science”, a-t-il déclaré.

Mais Suzuki a pu se connecter avec le public. À travers La nature des chosesSuzuki a partagé sa passion pour la science et la nature, de l’explication du fonctionnement d’un stylo à bille à la discussion sur la bataille des années 1980 l’exploitation forestière sur Haida Gwaii en Colombie-Britannique anciennement connues sous le nom d’îles de la Reine-Charlotte.

C’est en interviewant des Haidas que Suzuki a dit qu’il avait compris pour la première fois comment la nature et les humains sont interconnectés. “A travers eux, j’ai vu qu’il n’y avait pas d'”environnement là-bas”… l’environnement est ce qui fait de nous ce que nous sommes.”

Suzuki a acquis la réputation de dire ce qu’il pense – et parfois d’atterrir dans l’eau chaude. Il est fait déclarations controversées sur la sécurité des aliments génétiquement modifiés. L’année dernière, Suzuki était accusé d’incitation à l’écoterrorisme pour dire que si le gouvernement fédéral ne prend pas les changements climatiques au sérieux, les gens vont faire sauter des pipelines. Les critiques ont également suggéré que l’écologiste est un hypocrite pour avoir vécu dans une maison riveraine de plusieurs millions de dollars à Vancouver.

“Ce type d’attaque est en quelque sorte utilisé comme une raison d’éviter tout ce que je dis. Mais cela ne signifie pas que le message n’est pas réel”, a déclaré Suzuki à Hanomansing.

Scientifique de formation, Suzuki a déclaré qu’il n’avait jamais prévu de devenir un diffuseur à plein temps. Après huit ans d’études postsecondaires aux États-Unis, il revient au Canada en 1962 avec l’intention de poursuivre une carrière de généticien.

Son introduction au journalisme a commencé par une série d’épisodes télévisés sur la génétique, diffusés sur une chaîne locale de CBC Alberta le dimanche matin. Suzuki enseignait alors au département de génétique de l’Université de l’Alberta.

“J’ai commencé à rencontrer des gens sur le campus qui disaient : ‘J’ai vraiment aimé l’émission que tu as faite la semaine dernière.'” Suzuki s’est dit surpris du nombre de personnes qui regardaient la télévision un dimanche. “C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que c’était un médium puissant.”

Il deviendra plus tard le premier animateur de l’émission de radio de CBC bizarreries et quarks et en 1979, il a pris la relève en tant qu’hôte de La nature des chosesqui a fait ses débuts en novembre 1960.

“Je voulais que les Canadiens sachent que la science est importante”, a déclaré Suzuki.

En repensant à sa carrière à l’antenne, il a déclaré qu’il se sentait privilégié d’avoir fait partie de La nature des choses et est fier de ce qu’il a accompli, bien qu’il ne le considère pas comme son seul accomplissement. Quant à son activisme environnemental, Suzuki a déclaré qu’il avait encore du travail à faire.

“Globalement, j’ai l’impression d’être un raté, de faire partie d’un mouvement qui a échoué”, a-t-il déclaré. “Tout ce que je veux, c’est pouvoir dire à mes petits-enfants : ‘J’ai fait du mieux que j’ai pu.'”

Alors qu’il passe à la prochaine phase de sa vie, Suzuki a déclaré qu’il croyait que plus que jamais, il était de sa responsabilité d’appeler les choses comme elles étaient.

“Je n’ai pas besoin de baiser le cul de qui que ce soit pour obtenir un emploi, une augmentation ou une promotion”, a-t-il déclaré. “Je suis libre maintenant, en tant qu’ancien.

“En tant qu’ancien, vous ne vous souciez plus de plus de pouvoir, d’argent ou de gloire. Nous pouvons maintenant dire la vérité. Nous pouvons regarder en arrière et dire : “C’est BS.””

— Jaela Bernstien

