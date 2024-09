Saül ‘Canelo’ Álvarez et Edgar Berlanga ne sont plus sur le ring, ce samedi 14 septembre au T-Mobile Arena de Las Vegas ; en litige se rencontre cétros des supermédias du CMB et de l’OMB (les ceintures de l’AMB et du FIB ils se sont retirés al mexicano por no tener la peleas mandatorias).

Quién estará sur l’esquina d’Edgar Berlanga dans sa pelée contre Canelo Álvarez ?

Edgar Berlanga a appris à se maintenir au centre de l’attention pour toutes les déclarations préalables au combat, car la pelée promet d’avoir une toque spéciale.; sin dejar de mencionar qu’il existe une rivalité historique entre boxeadores mexicains et portorriqueños.

Berlanga al ser de raíces boricuas quiere reavivar ce piqué qui existe entre les ambas naciones arriba del ring; en su camino rumbo al ring se verá accompagné de référents de la musique latine en l’actualité et qui représente la grande acceptation du génie urbain aux États-Unis.

Actualités connexes

Les artistes Luar, Fat Joe, Nicky Jam, Lunay et Arcángel estarán à lado de Berlanga rumbo al cuadrilátero dans la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Continuez le canal de Diario AS sur WhatsAppoù vous découvrirez tout le sport dans un seul espace : l’actualité du jour, l’agenda avec la dernière heure des événements sportifs les plus importants, les images les plus récentes, l’opinion des grandes entreprises d’AS, des reportages, des vidéos et d’autres choses. humour de vez en cuando.