De nouveaux records ont été établis en Premier League et en Serie A ce week-end alors que les fans ont eu droit à une rafale festive de buts ridiculement rapides.

L’AC Milan a ouvert la voie contre Sassuolo dimanche après-midi lorsque Rafael Leao a marqué le but le plus rapide de l’histoire de l’élite italienne.

En effet, seulement 6,2 secondes s’étaient écoulées depuis le coup d’envoi lorsque Leao a franchi la défense à domicile pour mettre le Rossoneri devant.

L’incroyable frappe de l’attaquant portugais a battu le précédent record de Serie A de près de deux secondes complètes, établi par Paolo Poggi de Plaisance contre la Fiorentina en 2001. Milan a continué pour gagner 2-1.

Ailleurs, Scott McTominay est devenu le premier joueur de l’histoire de la Premier League à marquer deux buts dans les trois premières minutes d’un match après être sorti des pièges avec un doublé lors de la victoire emphatique 6-2 de Manchester United contre Leeds United.

Scott McTominay est le premier joueur de l’histoire de la Premier League à marquer deux fois au cours des trois premières minutes d’un match 😳 pic.twitter.com/9fAQDp3xKd – ESPN FC (@ESPNFC) 20 décembre 2020

première ligue

Bien qu’il n’ait fallu que 69 secondes pour arriver, le premier but de McTominay à Old Trafford était encore loin du plus rapide de la Premier League. Cet honneur appartient à l’attaquant de Southampton Shane Long, qui n’a mis que 7,69 secondes pour marquer contre Watford en 2019.

la Ligue

Le record du but le plus rapide de la Liga est encore plus rapide, l’attaquant du Real Valladolid Joseba Llorente n’ayant mis que 7,22 secondes pour s’inscrire contre l’Espanyol en 2008.

Bundesliga

Le but le plus rapide a été établi en 2014 lorsque l’ailier du Bayer Leverkusen Karim Bellarabi a mis 9 secondes pour marquer contre le Borussia Dortmund.

Ligue 1

Le record remonte à 1992, lorsque le milieu de terrain de Caen Michel Rio a marqué contre Cannes après 8 secondes.

MLS

En MLS, c’est un but de Mike Grella des Red Bulls de New York contre l’Union de Philadelphie, marqué après 7 secondes en 2015.

Ligue des champions

L’attaquant du Bayern Munich, Roy Makaay, peut toujours prétendre être le buteur du but le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions, marquant après seulement 10,1 secondes lors d’un match contre le Real Madrid en 2007.

Coupe du monde

La légende turque Hakan Sukur est le buteur du but le plus rapide jamais vu en finale, réussissant d’une manière ou d’une autre à trouver le filet à peine 10,8 secondes après que l’adversaire sud-coréen ait pris le coup d’envoi du match éliminatoire pour la troisième place de la Coupe du monde 2002.

Championnat d’Europe

Ayant raté les deux premiers matchs de la Russie à l’Euro 2004, l’attaquant Dmitri Kirichenko a été appelé du banc pour débuter sa troisième et dernière sortie du tournoi. Il a dûment répondu en marquant après seulement 67 secondes contre la Grèce, qui est toujours le plus rapide en finale.

Football international

Christian Benteke est le détenteur du record international de buts rapides, après que l’attaquant belge n’a marqué que 8,1 secondes après un match de qualification pour la Coupe du monde contre Gibraltar en 2017.

Top 10 des objectifs les plus rapides de tous les temps

10. Felix Suarez

Alianza Lima contre Independiente Santa Fe, 1976 – 6,1 secondes

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur le but de Suarez à part qu’il est enregistré comme le plus rapide des 60 ans d’histoire de la Copa Libertadores.

9. Albert Mundy

Aldershot contre Hartlepool United, 1958 – 6 secondes

Mundy a marqué plus de 100 buts au cours de sa carrière dans la Ligue de football, bien que le plus rapide soit survenu au cours de son passage de deux ans avec Aldershot lorsqu’il a marqué après seulement six secondes contre ‘Pool – et c’était le but le plus rapide jamais enregistré à l’époque.

8. Gustavo Ramirez

Minero de Zacatecas contre Club Necaxa, 2014 – 4,1 secondes

But le plus rapide du football mexicain, la foudre de Ramirez s’est produite lors du tout premier match de la saison Ascenso MX 2014.

7. Gareth Morris

Ashton United contre Skelmersdale United, 2001 – 4 secondes

Il est largement admis que le but de Morris marqué lors du premier tour de qualification est le plus rapide de la FA Cup. La seule raison de douter est le manque de documents fiables datant des toutes premières années de la vénérable concurrence.

6. Damian Mori

Adelaide City contre Sydney United, 1995-3,69 secondes

Le compagnon australien Mori était l’ancien détenteur officiel du record du monde Guinness du but le plus rapide jusqu’à ce que Ricardo Olivera le vienne trois ans plus tard.

5. Colin Cowperthwaite

Barrow contre Kettering Town, 1979 – 3,55 secondes

Cowperthwaite a passé toute sa carrière à Barrow entre 1977 et 1992, devenant ainsi le recordman du club en apparence (704) et le meilleur buteur (282).

Le but le plus rapide qu’il ait jamais marqué est survenu en 1979, quand il a mis 3,55 secondes pour ouvrir le score contre Kettering – un but qui a été officiellement reconnu à l’époque comme le plus rapide jamais marqué dans le football d’association.

Il reste le plus rapide de la compétition nationale anglaise complète, même si un match de réserve l’éclipserait …

4. Frederico Chaves

America Mineiro contre Villa Nova, 2003-3,17 secondes

L’attaquant brésilien Chaves, mieux connu sous son surnom de «Fred», a été particulièrement rapide sur le tirage au sort en 2003 lorsqu’il a marqué un but directement du coup d’envoi qui est toujours reconnu comme le plus rapide du football brésilien.

3. Carlos Almeida

FC Oliveira do Hospital vs Atletica de Arganil, 2011-3,1 secondes

Almeida a marqué directement dès le coup d’envoi dans un match régional de Coimbra, au quatrième rang du football portugais.

2. Ricardo Olivera

Rio Negro vs Soriano Interior, 1998-2,8 secondes

Le but de l’attaquant argentin Olivera contre Soriano a été inscrit dans le livre Guinness des records du monde comme le but le plus rapide marqué depuis de nombreuses années.

1. Marc Burrows

Cowes Sports Res. vs Eastleigh Res., 2004 – 2,56 secondes

Cela pourrait être légèrement controversé car le but a été clairement marqué lors d’un match amateur, mais la Football Association a officiellement reconnu le but assisté par le vent de Burrow comme le plus rapide marqué lors d’un match de compétition de football d’association.

Malheureusement, Burrows est décédé cinq ans plus tard après avoir reçu un diagnostic de cancer. Pourtant, sa position importante dans le folklore du football ne sera probablement jamais dépassée.