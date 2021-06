Quick Tap est là pour ma fonctionnalité Android 12 préférée

Google a créé une nouvelle fonctionnalité appelée Appuyez rapidement dans une version précédente d’Android 12, mais malheureusement, cela ne fonctionnait pas. Maintenant dans la version bêta 2 pour Android 12, cela fonctionne définitivement et constitue un excellent ajout aux appareils Pixel, en particulier le Pixel 5 qui manque de côtés souples.

C’est une fonctionnalité assez simple. Lorsqu’il est activé, vous pouvez appuyer deux fois sur l’arrière de votre téléphone pour faire des choses, comme accéder à Google Assistant, prendre une capture d’écran, lire ou mettre en pause des médias, et également ouvrir des applications. Vous pouvez définir n’importe quelle application que vous souhaitez ouvrir via le menu de Quick Tap. Google a également intégré une option pour des pressions plus fortes, juste au cas où vous désactiveriez accidentellement la fonctionnalité en continu.

À notre connaissance, si votre téléphone est éligible à la version bêta d’Android 12, vous y aurez accès. Pour l’activer sur votre propre appareil Pixel, accédez à Paramètres> Système> Gestes.

Plutôt doux!