Quibi est en pourparlers avancés pour vendre son catalogue de contenu au fabricant d’appareils de streaming vidéo Roku alors que le service de streaming termine ses opérations, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet. Quibi, basé à Los Angeles, qui proposait des divertissements et des nouvelles par épisodes de 10 minutes ou moins sur les téléphones mobiles, a annoncé sa fermeture en octobre, six mois seulement après son lancement.

Le service, fondé par le producteur hollywoodien Jeffrey Katzenberg et soutenu par d’autres investisseurs, a été lancé le 6 avril alors que le public se réfugiait chez lui pour aider à prévenir la propagation du coronavirus. Selon les termes discutés, Roku acquerrait les droits sur la bibliothèque de Quibi, a déclaré le Journal, ajoutant que les conditions financières de l’accord n’étaient pas divulguées et que les discussions pourraient encore s’effondrer. Une porte-parole de Roku a déclaré que la société ne commentait pas les rumeurs et les spéculations.

Quibi n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.