Qui voulez-vous être le prochain PM ? Donnez votre avis alors que Liz Truss et Rishi Sunak s’affrontent dans le débat sur Sun

LIZ Truss et Rishi Sunak font face à leur plus grand défi à ce jour alors qu’ils s’affrontent dans le débat sur le leadership télévisé de The Sun – alors qui voulez-vous voir dans No10 ?

Les PM en herbe s’affrontent en direct sur TalkTV sur des questions allant de la compression du coût de la vie à la migration illégale, au changement climatique et à la sévérité de la criminalité.

Est-ce que Rishi Sunak ou Liz Truss feraient le meilleur Premier ministre ? Crédit : Reuters

Le ministre des Affaires étrangères et l’ancien chancelier veulent désespérément que les membres conservateurs votent pour eux pour remplacer Boris Johnson.

Ils ont jusqu’au 4 septembre pour convaincre les 160 000 conservateurs porteurs de carte qu’ils sont les mieux placés pour diriger leur parti.

La fiscalité et les dépenses sont devenues les deux thèmes centraux de la course des conservateurs au poste de Premier ministre, M. Sunak et Mme Truss présentant des visions très différentes des finances du pays.

M. Sunak s’est positionné comme le choix économiquement prudent. Il s’est engagé à ne faire aucune promesse de réduction d’impôt majeure tant que l’inflation n’aura pas été maîtrisée.

Mme Truss, d’autre part, a promis un assortiment de cadeaux fiscaux.

Elle s’est engagée à inverser la hausse de l’assurance nationale dès le premier jour de son mandat et même à introduire un budget entièrement chiffré.

D’autres domaines, notamment les dépenses de défense, le Brexit et la politique étrangère, sont également devenus des enjeux clés du concours.

Aux côtés des membres conservateurs, Mme Truss et M. Sunak doivent faire appel au grand public, dont ils auront besoin des votes lors des prochaines élections générales.

Tous deux ont fait valoir qu’ils étaient le meilleur et le seul candidat capable de battre les travaillistes.

M. Sunak a déclaré: “Je pense que si vous regardez toutes les preuves de sondage dont nous disposons et que vous voyez ce que cela dit, il est assez clair que je suis la personne la mieux placée pour battre Keir Starmer lors des prochaines élections.”

Mme Truss a déclaré: “Je peux gagner contre Keir Starmer en 2024. C’est mon message aux membres du parti à travers le pays.”

À l’heure actuelle, le ministre des Affaires étrangères et l’ancien chancelier ont une chance de convaincre les lecteurs de Sun pourquoi ils devraient être le prochain Premier ministre.

Comment vont-ils bien et qui, selon vous, ferait le meilleur PM ?

La course pour être PM ne ralentit pas après ce soir.

Jeudi, M. Sunak et Mme Truss affronteront les membres conservateurs lors de la première campagne électorale organisée par le Parti conservateur à Leeds.

Puis vendredi soir l’ex-chancelier sera grillé en direct sur Channel 4 par Andrew Neil.

Mme Truss n’a pas accepté de passer sous le microscope du radiodiffuseur vétéran, mais fait face à la pression de la campagne Sunak pour le faire.

Jeudi prochain, le troisième affrontement télévisé en direct entre Mme Truss et M. Sunak débutera sur Sky News.