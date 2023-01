Qui vit à Kensington Palace et les gens peuvent-ils visiter les jardins ? – Le soleil

UNE FOIS la maison d’enfance de la reine Victoria, le palais de Kensington a une riche histoire au sein de la famille royale.

Il a été appelé « maison » par de nombreux membres de la famille royale, de la princesse Diana à la princesse Margaret. Voici tout ce que vous devez savoir sur la résidence londonienne.

La statue de la princesse Diana surplombe les jardins du palais de Kensington

Où se trouve Kensington Palace à Londres ?

Kensington Palace est une résidence royale située dans les jardins de Kensington, dans le Royal Borough de Kensington et Chelsea à l’ouest de Londres.

Il est situé dans un parc qui s’étend de Hyde Park et est situé au cœur battant de la métropole animée.

Cela le rend extrêmement accessible au grand public.

Qui habite au palais de Kensington ?

Un certain nombre de membres de la famille royale vivent actuellement au palais, dont le prince William et la princesse Kate avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Malgré le fait qu’ils aient déménagé à Windsor en 2022, l’appartement 1A du palais de Kensington reste leur résidence officielle à Londres.

Les autres résidents incluent le duc et la duchesse de Gloucester, la princesse Eugénie (avec Jack Brooksbank et leur fils, August), le duc et la duchesse de Kent et le prince et la princesse Michael de Kent.

Le prince Edward, duc de Kent, vit avec sa femme Katharine, la duchesse de Kent à Wren House au palais de Kensington.

Le frère du duc de Kent, le prince Michael de Kent, et son épouse, la princesse Michael de Kent, vivent dans l’appartement 10 du palais de Kensington.

La princesse Eugénie, son mari Jack Brooksbank et leur jeune fils passent une partie de leur temps à Ivy Cottage au palais de Kensington, car ils partagent désormais leur temps entre Londres et le Portugal.

Le prince Harry et Meghan Markle vivaient également sur le terrain, à Nottingham Cottage, avant de commencer une nouvelle vie en Amérique.

Quel âge a la résidence royale ?

Le palais de Kensington était à l’origine un manoir de deux étages construit par Sir George Coppin en 1605 dans ce qui était alors le village de Kensington.

Puis, en 1698, le roi William et la reine Mary ont demandé à Christopher Wren, l’architecte de la cathédrale Saint-Paul, de transformer Nottingham House en palais.

Cette extension massive est en grande partie ce que vous voyez maintenant.

La reine Victoria est née au palais de Kensington et y a vécu jusqu’en 1837.

Diana Princess of Wales a eu un appartement au palais de 1981 jusqu’à sa mort prématurée en 1997 dans un accident de voiture à Paris.

Peut-on visiter les jardins ?

Kensington Gardens est entièrement ouvert au public et se trouve à côté de Hyde Park.

Créé dans les années 1860, un jardin d’eau ornemental italien se trouve du côté nord du parc, près de Lancaster Gate.

Vous pouvez en savoir plus sur ce qui se passe au palais ici.

