Qui veut vraiment un petit téléphone Google Pixel

Assez régulièrement, nous recevons quelqu’un qui demande : « Ce ne serait pas formidable si nous avions à nouveau un petit téléphone ? » peu de temps après que quelqu’un d’autre a récemment annoncé une nouvelle gamme d’appareils. Cela pourrait être lorsque Google dévoile un nouveau Pixel ou deux ou Samsung une nouvelle série pliable. Nous avons probablement cette conversation si souvent parce que la plupart des téléphones sont énormes, lourds et difficiles à utiliser d’une seule main. S’il est clair que les gens aiment leurs appareils massifs, nous aimons divertir l’idée (et la conversation) autour d’un retour à l’époque où nous avions des téléphones à une main.

A titre d’exemple, voici un fil reddit à partir d’aujourd’hui avec près de 700 votes positifs et presque autant de commentaires qui demandent : « Suis-je le seul à vouloir un petit Pixel ? » C’est une question idiote, sachant que Nonmon pote, tu ne peux pas croire que tu es vraiment le seul, mais aussi, NONTu n’es pas le seul.

La plupart des premières conversations autour de ce sujet concernaient le Pixel 5 et combien de personnes (au moins sur reddit) l’aimaient. Nous faisions partie de cette foule, tout comme mon frère et plusieurs autres membres de la famille. Certains ont même évoqué le Pixel 4a d’origine pour sa taille. Le Nexus 4 a également été salué.

En voyant tant de vieux téléphones Pixel et Nexus, je me suis demandé à quoi ressemblait la taille au cours des dernières années et pourquoi tous ces gens ne sautent-ils pas sur le nouveau Pixel 7a, un téléphone qui a essentiellement fait du Pixel 7 un téléphone à éviter et est (à mon avis) plutôt petit.

Voici donc les dimensions du plus petit des téléphones Pixel remontant à l’original par ordre de taille :

Pixel : 143,8 x 69,5 x 7,3 (mm)

Pixel 4a : 144 x 69,4 x 8,2 (mm)

Pixel 5 : 144,7 x 70,4 x 8,0 (mm)

Pixel 3 : 145,6 x 68,2 x 7,9 (mm)

Pixel 2 : 145,7 x 69,7 x 7,8 (mm)

Pixel 4 : 147,1 x 68,8 x 8,2 (mm)

Pixel 3a : 151,3 x 70,1 x 8,2 (mm)

Pixel 7a : 152 x 72,9 x 9,0 (mm)

Pixel 6a : 152,2 x 71,8 x 8,9 (mm)

Pixel 4a 5G : 153,9 x 74 x 8,2 (mm)

Pixel 7 : 155,6 x 73,2 x 8,7 (mm)

Pixel 6: 158,6 x 74,8 x 8,9 (mm)

En regardant cette liste, les gens ont en effet raison de souligner que le Pixel 5 et le Pixel 4a sont petit, car ils occupent 2 des 3 premières places. En comparaison avec le Pixel 7a et le Pixel 6a, vous devriez vouloir prendre 8 mm de hauteur supplémentaires, ce qui est plus dans la main qu’il ne se lit sur le papier.

Je suppose qu’il n’y a vraiment pas eu d’autre « petit » Pixel ces dernières années. Mais le fais-tu vraiment vous en voulez encore un ? De quoi a-t-il besoin pour vous séduire ?

Doit-il être un téléphone sans coupures et est-il aussi bon que la gamme Pro de téléphones Pixel ? Si vous avez aimé le Pixel 5, je suppose que vous n’avez pas besoin de Pro. A-t-il juste besoin d’être comme le 7a seulement encore plus petit ? Le Pixel 5 est-il la base de ce que vous considérez comme petit, ainsi que le reste de ses fonctionnalités ? Pourquoi n’envoyez-vous pas d’e-mails à Google tous les jours pour demander cela ?