Qui veut un coup? La Lituanie envisage d’offrir des vaccins Covid aux touristes entrant dans un pays balte

Le vice-ministre de l’Économie Vincas Jurgutis a révélé que la proposition avait été faite sur la base des principes de sécurité dans le pays et de l’enquête populaire : « Nous recevons beaucoup de questions sur la possibilité de se faire vacciner à la fois par les Lituaniens vivant à l’étranger et les étrangers vivant en Lituanie. Par conséquent, l’objectif global est d’assurer la protection maximale de ceux qui se trouvent en Lituanie, ce qui contribuerait à contrôler la propagation de la maladie. »

Le ministre a souligné l’importance de la vaccination, déclarant que plus il y a de personnes vaccinées dans le pays, mieux c’est. Par conséquent, offrir des jabs aux touristes qui ont l’intention d’entrer en Lituanie et de rester plus d’une semaine pourrait aider à éviter un afflux de cas, d’hospitalisations et de décès pendant la saison touristique.

Alors que le programme de vaccination des touristes en Lituanie semble innovant, New York et l’Alaska ont mis en place un programme similaire. Les touristes à New York peuvent se faire vacciner avec une seule injection de Johnson et Johnson sur des sites clés, tels que Times Square, Brooklyn Bridge Park et Central Park. Cette décision a été approuvée en mai pour augmenter les taux de tourisme et de vaccination. L’Alaska propose également des jabs aux touristes dans ses principaux aéroports depuis le 1er juin.

La loi lituanienne actuelle stipule que seuls les résidents lituaniens peuvent être vaccinés. Dans le cadre de la vaccination de masse, la Lituanie a administré 2 312 325 doses et environ 43% de la population lituanienne a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, avec près de 31% étant entièrement vaccinés, selon les données du gouvernement lituanien publiées le 18 juin.

Les cas de coronavirus dans le pays balte sont très faibles, avec environ 136 nouveaux cas signalés quotidiennement. Depuis le début de la pandémie, la Lituanie a enregistré 278 177 cas de coronavirus et 4 357 décès.

