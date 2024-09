Qui veut la démission du représentant Daniel Grossberg ? Ce que disent les démocrates du Kentucky

Plusieurs organisations démocrates et membres du parti ont appelé le représentant Daniel Grossberg à démissionner suite aux accusations selon lesquelles il se serait comporté de manière inappropriée envers les femmes au Capitole – bien que de nombreux élus soient restés silencieux sur la question.

Le législateur de Louisville a été temporairement suspendu du caucus démocrate de la Chambre du Kentucky et relevé de ses responsabilités actuelles au sein du comité depuis Le Herald Leader a été le premier à rapporter les allégations fin juillet. Le caucus a également demandé à la Commission d’éthique législative de l’État d’enquêter officiellement sur les plaintes.

Selon le Herald Leader, quatre femmes qui travaillent pour des agences de défense des droits à but non lucratif ou des cabinets de lobbying ont déclaré avoir subi un comportement inapproprié de la part de Grossberg, notamment des SMS qu’elles ont décrits comme « bizarres » ou « effrayants ».

Grossberg et son avocate Anna Whites ont repoussé à plusieurs reprises la plainte et les allégations confidentielles en matière d’éthique.

Grossberg représente le 30e district de la Chambre, qui comprend des parties de Louisville juste au sud de l’Interstate 264 et à l’est de l’Interstate 65.

Voici les politiciens, les acteurs clés et les organisations qui ont donné leur avis sur ces allégations.

Jeunes démocrates de Louisville

Vendredi, les jeunes démocrates de Louisville ont partagé une déclaration sur les réseaux sociaux affirmant que l’organisation condamnait « toutes les formes de harcèlement sexuel exprimées dans les allégations ». Elle a appelé Grossberg à assumer la responsabilité de ses actes et à démissionner.

« Nous appelons les partis de l’État, du comté et locaux ainsi que les élus à défendre un environnement accueillant et sûr, exempt de harcèlement, pour tous ceux qui sont impliqués dans la politique, en particulier les jeunes qui s’efforcent d’être la prochaine génération de dirigeants », peut-on lire dans le message.

Jeunes démocrates du comté de Fayette

Les jeunes démocrates du comté de Fayette ont fait une déclaration distincte vendredi, appelant également à la démission de Grossberg.

« Une conduite du genre de celle alléguée n’a pas sa place dans notre Commonwealth », indique le communiqué.

Jeunes démocrates du Kentucky

Début août, les Jeunes Démocrates du Kentucky ont partagé sur les réseaux sociaux que « plusieurs membres » de l’organisation avaient fait part de leurs inquiétudes quant au comportement de Grossberg à leur égard et avaient déclaré qu’ils examineraient ces allégations.

Le groupe a également appelé Grossberg à démissionner immédiatement.

Allison Wisemanle président de l’organisation, a réitéré son appel à la démission dans un message séparé.

Gouverneur Andy Beshear

Bien que le gouverneur du Kentucky n’ait pas appelé Grossberg à démissionner, il a déclaré que le représentant devrait « réfléchir sérieusement » à la question de savoir si occuper une fonction publique est « le meilleur ou le plus approprié endroit pour lui en ce moment », en réponse à une question lors d’un briefing de l’équipe du Kentucky fin août.

« Ces allégations sont très préoccupantes et le sont encore plus à mesure que de nouvelles allégations ont été formulées », a déclaré Beshear. « Tout le monde mérite d’être à l’abri du harcèlement de quelque nature que ce soit, et chaque lieu de travail doit être professionnel. »

Morgan Eaves, directrice exécutive du Parti démocrate du Kentucky, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle était d’accord avec la déclaration de Beshear.

Parti démocrate de Louisville

Le Parti démocrate de Louisville a publié sur les réseaux sociaux que même si les accusations contre Grossberg ne sont que des « allégations à ce stade », l’organisation lui a demandé de s’abstenir temporairement de participer à ses événements pendant que l’enquête de la commission d’éthique se déroule.

Contactez la journaliste Hannah Pinski à @[email protected] ou suivez-la sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, à @hannahpinski.

Cet article a été publié à l’origine dans le Louisville Courier Journal : Qui veut la démission du représentant Grossberg ? Ce que Beshear, d’autres l’ont dit