Qui veut gagner des millions? les fans sont terrassés alors que le candidat révèle des plans TRÈS inhabituels pour le prix en argent

Qui veut gagner des millions? les fans ont été déconcertés après qu’un concurrent ait révélé ce qu’ils voulaient faire de leurs gains.

Elena Barnard, une gestionnaire de contenu qui a obtenu un temps Fastest Finger de 2,78 secondes, a admis qu’elle voulait avoir une plus grande maison.

Elena Barnard est apparue dans un récent épisode de Who Wants to Be a Millionaire?[/caption]

Jeremy Clarkson a été déconcerté après avoir révélé ce qu’elle ferait avec l’argent gagné[/caption]

Mais elle a ensuite lâché une bombe lorsqu’elle a révélé qu’elle voulait acheter une deuxième maison plus grande.

Elle a ensuite parlé de ses canards et a révélé qu’elle souhaitait également acheter une “maison de canard à deux étages” – une révélation qui a laissé les téléspectateurs de l’émission surpris.

Une personne s’est rendue au Who Wants To Be A Millionaire? hashtag plutôt déconcerté et interpellé : « Ducks ? Intéressant.”

Un deuxième a dit: “Maison de canard à deux étages – pourquoi?”

Alors qu’une troisième personne a ajouté: “Maison de canard à deux étages”, aux côtés d’une flopée d’emojis qui roulent sur le sol en riant.

Plus tard dans l’émission, quand les choses se sont tendues pour Elena, un fan a dit en plaisantant : « Elena va fort ! Je n’arrête pas de penser aux canards !

Tandis qu’un second ajoutait : « Espérons et prions pour une question sur les canards.

Elena, cependant, n’a pas fait tout le chemin et a décidé de partir après avoir téléphoné à un ami et ils n’ont pas réussi à l’aider.





Quitter la compétition avec 32 000 £ – ce qui devrait être plus que suffisant pour une «maison de canard à double canard».

Jeremy a ensuite lancé une moquerie sournoise aux anciens concurrents lorsqu’il a ajouté: “Je dis toujours que c’était très amusant, mais je ne le pense pas toujours.”

La légende de Top Gear est à la tête de Who Wants To Be A Millionaire depuis 2018 après qu’il a été annoncé qu’il succéderait à Chris Tarrant.

Elena a remporté 32 000 £ en bonne santé – mais n’a pas réussi à remporter le jackpot[/caption]