Qui veut gagner des millions? les fans choqués alors que le candidat rentre chez lui avec seulement 1000 £ après avoir «  oublié les bouées de sauvetage  »

Qui veut gagner des millions? les fans ont été choqués quand un concurrent est rentré chez lui avec seulement 1000 £ après avoir « oublié les bouées de sauvetage ».

Les téléspectateurs d’ITV ont été déconcertés dimanche soir lorsque Bhupinder Kaler a parié sur une question alors qu’il restait deux bouées de sauvetage.

L’avocate de Greenwich à Londres a été éviscérée lorsqu’elle a perdu 7000 £ dans l’émission et a déclaré qu’elle regrettait de ne pas avoir utilisé ses bouées de sauvetage.

Pour 16 000 £, le candidat s’est vu poser la question suivante: « Le terme Luddite s’appliquait à l’origine aux travailleurs mécontents dans quelle industrie? »

Elle a eu le choix entre l’agriculture, l’exploitation minière, le textile ou la céramique.

La candidate n’avait aucune idée de la réponse, mais au lieu de téléphoner à un ami avec ses deux bouées de sauvetage disponibles, elle a pris une supposition risquée.

Un Bhupinder incertain a déclaré à l’animateur Jeremy Clarkson: « Je pense que c’est du minage, je ne sais pas pourquoi, c’est juste quelque chose de très profond dans mon processus de réflexion. »

Malheureusement, son botté de dégagement n’a pas porté ses fruits et elle a quitté le jeu télévisé avec seulement 1000 £.

La bonne réponse était le textile et une Bhupinder vaincue a été éviscérée qu’elle n’avait pas utilisé ses lignes de sauvetage.

Elle a dit avant de partir: « J’aurais dû utiliser mes bouées de sauvetage. »

« Oui, tu aurais dû, c’est pour ça qu’ils sont là, » acquiesça Jeremy.

Un certain nombre de fans ont été incrédules sur le fait que Bhupinder avait pris un pari alors qu’il avait toujours deux bouées de sauvetage.

L’un d’eux a écrit: « Pourquoi iriez-vous sur Who Wants To Be A Millionaire et ne pas utiliser vos bouées de sauvetage? »

Un autre a posté: « Bhupinder n’allait jamais gagner beaucoup d’argent après avoir utilisé deux bouées de sauvetage si tôt, mais c’est juste idiot de prendre un coup de pied sur une question qu’elle ne savait pas quand il lui restait deux bouées de sauvetage. »

Un troisième a convenu: « Pourquoi diable joueriez-vous votre argent alors que vous avez la possibilité de prendre votre argent et de partir? »

Au cours du même épisode, les fans ont été fulminés car un enseignant du primaire ne savait pas la couleur du personnage de Disney Dory de Finding Nemo.

Les téléspectateurs n’ont pas pu cacher leur incrédulité car le concurrent a utilisé deux bouées de sauvetage pour tenter de répondre correctement à la question.

Dan Huxley a pris la présidence et se débrouillait bien jusqu’à ce qu’il arrive à la question à 8 000 £.

Il disait: « Dans les films ‘Finding Nemo’ et ‘Finding Dory’, lesquels de ces personnages sont principalement de couleur bleue? »

Dan a eu les options Marlin, Dory, Nemo ou Bubbles mais n’a pas pu donner de réponse à Jeremy.

«Je pense que Nemo est une sorte de poisson rouge, mais je ne sais pas», admit-il avant de choisir d’appeler son père.

Dan a expliqué: « J’espère qu’avec trois petits-enfants, il a peut-être accidentellement vu ce film. »

Quand son père n’a pas aidé, il est allé pour 50/50 alors que Clarkson l’a incité à dire qu’il était enseignant.

Dan a admis que c’était «tellement embarrassant».

Un téléspectateur a tweeté: « Littéralement qui ne sait pas que Dory est bleu ??? !! 🤔 #whowantstobeamillionaire ».