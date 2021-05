Qui veut gagner des millions? le gagnant du jackpot révèle qu’il a donné presque tout son prix en argent

Qui veut gagner des millions? Le gagnant du jackpot Donald Fear a donné la quasi-totalité de son prix de 1 million de livres sterling depuis sa victoire en septembre.

L’enseignant de 58 ans a épaté les téléspectateurs lorsqu’il est devenu le premier candidat à remporter le maximum d’argent en plus d’une décennie alors qu’il parcourait sans effort les questions.

Il a maintenant révélé qu’il avait partagé la majeure partie de l’argent entre sa famille – bien qu’il ait également pris sa retraite anticipée et acheté un camping-car.

Donald vit toujours dans la même maison à Telford, dans le Shropshire – mais a éclaboussé en faisant installer de nouvelles portes-fenêtres.

Il a également gardé sa voiture bien-aimée Nissan Juke, avec sa seule extravagance, des projets lâches d’aller voyager une fois que la pandémie de coronavirus s’est calmée.

Le grand-père de trois enfants a offert 700000 £ à ses proches, ne lui laissant qu’un petit pourcentage du prix total.

Donald a dit Métro: «J’adorerais faire un safari, aller en Amérique et aller observer les baleines et en Australie pour regarder le cricket», mais a ajouté que son souvenir récent le plus excitant était l’arrivée de deux petits-fils le mois dernier.

L’adorable concurrent d’ITV est devenu le premier gagnant du jackpot de l’émission de quiz à succès depuis la victoire d’Ingram Wilcox en 2006, et le premier à terminer la série avec deux bouées de sauvetage.

Après la diffusion de l’émission en septembre, Donald est resté directeur de l’histoire et de la politique au lycée où il a travaillé pour un autre trimestre – mais a quitté après le deuxième verrouillage en décembre.

Il a déclaré à propos des quelques semaines difficiles: «C’était mon terme le plus difficile, avec les masques, la distance sociale et les leçons de Zoom.»

Après avoir pris sa retraite tôt, Donald au grand cœur s’est lancé dans le travail communautaire pour son club de tennis de table local, le Lilleshall Table Tennis Centre.

Son travail se concentre sur l’aide aux personnes âgées et handicapées avec «chauve-souris et chat», le club ajoutant également des tables personnalisées pour ceux qui luttent contre la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et la paralysie cérébrale.

Le Sun avait précédemment révélé que Donald avait été bombardé de messages d’anciens amis demandant de l’argent après la diffusion de sa victoire.

Il partageait à l’époque: «J’ai trouvé une lettre de mendicité vraiment bizarre (20 000 euros) de France dans mon casier ce matin (en plus des 20 ou 30 que j’ai reçues via les DM ici).

«Il y a des inconvénients à cette victoire!»

Il a ajouté plus tard: «Maintenant, j’ai découvert qu’il existe un dossier« spam »dans Messenger.

«Il contient 132 messages, y compris ceux de vieux amis avec lesquels j’avais perdu le contact il y a des années.

«Nous parlons de l’école primaire à Prestwich, de la première année à l’université, etc., ainsi que des offres d’aller sur BBC Breakfast, l’émission de petit-déjeuner Sky News, Radio 5 Live ainsi que des dizaines de messages douteux.»