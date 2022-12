Qui veut être traité par du personnel du NHS surmené, sous-payé et mécontent ?

L’hiver de mécontentement a bouclé la boucle avec la première série de grèves des infirmières et des ambulanciers.

Un récent sondage YouGov a révélé que 66% du public soutenaient le débrayage des infirmières et 63% soutenaient les ambulanciers.

Personne ne veut être traité par du personnel du NHS surmené, sous-payé et mécontent Crédit : La Méga Agence

En revanche, les cheminots ne bénéficient que de 43 % de soutien à la grève et le personnel de Transport for London de 36 % seulement.

Cela pourrait-il signifier que nos infirmières auraient préféré une augmentation de salaire raisonnable aux flatteries de nos politiciens et aux applaudissements du public comme des phoques? Sûrement pas.

Bien qu’il y ait un débat sur la question de savoir s’il devrait être illégal pour les travailleurs des services d’urgence de faire grève, il est clair que nous sommes allés trop loin.

Mais le NHS est passé d’un bien public autrefois apprécié à un passif.

Peu de gens nieraient que les récentes grèves sont le point culminant de décennies de mauvaise gestion et de mauvaise planification du NHS.

Même pour des pans entiers du pays où les gens espéraient que reprendre le contrôle de nos frontières – que nous attendons toujours avec impatience – réduirait la pression sur notre système de santé publique, cela ne s’est pas encore concrétisé.

La réalité est que le mécontentement à l’égard du NHS se fait vivement sentir partout, des professionnels de la santé aux vrais patients.

Pendant trop longtemps, les soins de qualité aux patients ont été relégués au second plan parce que les politiciens sont heureux d’adorer aux pieds du NHS grinçant plutôt que d’affronter certaines réalités de front.

Les temps d’attente du NHS sont les plus élevés qu’ils aient jamais été, avec près de trois millions de personnes attendant plus de 18 semaines pour recevoir un traitement.

Une révélation récente qui ne choquera absolument personne est que les listes d’attente du NHS ont atteint un niveau record de près de 7,21 millions de personnes.

Pendant des années, le NHS a été confronté à un manque chronique de personnel, à une mauvaise rétention du personnel, à des systèmes informatiques obsolètes et à une baisse du nombre de lits.

Est-ce ce que les Britanniques méritent ?

Être traité par un personnel mécontent, surmené et sous-payé, poussé au désespoir par sa grève ?

Méritons-nous d’attendre des semaines pour un traitement salvateur “gratuit au point de besoin” ?

Lorsque vous en avez besoin, il est introuvable.

J’ai parlé à des personnes âgées qui sont tellement préoccupées par les temps d’attente du NHS et leur incapacité à voir un médecin généraliste qu’elles ont pratiquement abandonné.

À LA CROISÉE DES CHEMINS

Sommes-nous heureux d’imposer au public des soins de santé sous-optimaux parce que tout le monde a droit à une part de ce gâteau médiocre ?

Même le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, une voix autrement improbable de la raison, a réalisé que le NHS n’est en fait pas “l’envie du monde”.

Comment est-ce possible? Où d’autre notre modèle de santé publique est-il imité dans le monde ?

Quel autre pays est assez déraisonnable pour maintenir en vie cette exaspérante expérience socialiste contre toute attente ?

Même lorsque l’immigration nette dépasse un demi-million par an et que les dépenses du NHS n’ont jamais été aussi élevées.

Le cauchemar auquel nous sommes confrontés n’est pas non plus propre à l’Angleterre et au Pays de Galles.

Plus tôt cette semaine, les infirmières écossaises ont voté à une écrasante majorité pour rejeter une offre salariale du NHS, la grève devant commencer au Nouvel An.

Parallèlement à la myriade d’autres problèmes auxquels ce pays est confronté, notamment la flambée du coût de la vie, cela portera un autre coup dur au gouvernement.

Les grèves du NHS seront-elles le dernier coup de pouce dont nous avons besoin pour avoir une conversation honnête et sensée sur l’avenir du NHS ? Je l’espère désespérément.

L’ensemble de l’opération est insoutenable. Nous sommes à la croisée des chemins.

Il s’agit soit de réformer le NHS, soit de perdre plus de vies aux mains de politiciens incompétents et de travailleurs médicaux fatigués.

Gardez la politique hors du sport. . comme l’a fait le Qatar

Le Qatar a gardé la politique hors du sport et a fait une belle Coupe du monde Crédit : Getty

JE PEUX encore me remettre de l’incapacité de la France à empêcher Lionel Messi et les Argentins de lever la Coupe du monde.

Malgré un vaillant effort de la part du Français Kylian Mbappe, ce n’était tout simplement pas pour les Bleus.

Néanmoins, malgré tous les gémissements, les gémissements et les signes de vertu, le Qatar a organisé une excellente Coupe du monde.

Contrairement à l’Euro l’an dernier, les fans de football britanniques se sont comportés de manière irréprochable.

Cela aurait-il pu avoir quelque chose à voir avec la restriction des Qataris sur l’alcool ? Peut-être.

Mais le plus gros point à retenir est que le Qatar est resté ferme – sans se laisser décourager par des célébrités de vertu qui étaient heureuses de prendre des millions aux radiodiffuseurs d’État qatariens, puis se plaignent du bilan du Qatar en matière de droits de l’homme.

Le Qatar a dirigé une machine bien huilée qui a empêché autant d’intrusion politique que possible, à l’exception de l’étrange drapeau arc-en-ciel et du pitch runner.

L’Angleterre devrait s’en inspirer – moins de plaintes, plus d’action.

Un vrai tort royal

Lady Hussey méritait plus de respect qu’elle n’en avait reçu Crédit : Getty

NOUS devrions tous avoir honte de la façon dont Lady Hussey a été traitée. En tant que Britannique, je suis profondément gêné.

Il a été révélé que l’ancienne dame d’honneur de la reine est membre d’une église avec une «congrégation noire à 90%», dont beaucoup sont d’origine nigériane ou ghanéenne.

Sa congrégation, comme moi, était tout aussi furieuse du fait que sa curiosité l’avait qualifiée de raciste et impitoyablement rejetée par la famille royale.

Après six décennies de service au Palais, elle n’a même pas eu la courtoisie d’une enquête complète lorsqu’elle a fait face à des allégations de racisme.

Si des gens comme moi et la congrégation de Lady Hussey n’avaient pas parlé, elle aurait été condamnée pour l’éternité sans avoir la possibilité de se défendre.

Aussi triste que cela puisse paraître, ce n’est pas non plus surprenant. Nous avons laissé notre pays devenir tellement neutralisé par des politiques racistes et de division qu’une simple allégation d’acte répréhensible suffit pour être humilié à l’échelle nationale.

Qu’est-il arrivé aux innocents jusqu’à preuve du contraire ? Ou même la justice de base ?

Pas à l’ère des pronoms et de la théorie critique des races.

Il fut un temps où la Grande-Bretagne respectait ses aînés.

En cette ère de culture d’annulation, je crains que ce soit pratiquement perdu.

Il est temps d’agir, PM CETTE semaine, Rishi Sunak a soutenu la décision de la Haute Cour selon laquelle la politique rwandaise était légale. Les récentes déclarations et initiatives du Premier ministre et de la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, indiquent clairement que le gouvernement a un plan de la Sainte Trinité pour lutter contre l’immigration illégale. Les conservateurs semblent essayer de couvrir toutes les bases. Une coopération plus approfondie avec les Français et les Belges pour lutter contre les traversées en bateau, relancer le plan précaire d’évacuer les migrants en excès pour les “traiter” et ouvrir des voies “sûres et légales” aux demandeurs d’asile. Je soupçonne que ce dernier sera un étal minable au port de Calais ressemblant à un poulailler. Comme tout le monde, j’attends le plan du gouvernement pour étendre ces routes sûres. À tout le moins, j’espère que cela filtrera entre les migrants économiques et les véritables demandeurs d’asile.

Merci, joyeux messieurs

Les hommes de la maison méritent un peu plus de crédit ce Noël Crédit : Getty

NOUS avons besoin d’une bonne dose de masculinité pour découper nos rôtis ce Noël.

Chaque année, nous entendons des histoires d’horreur de femmes sur la façon dont il est épuisant de planifier les festivités.

Parents fouineurs, décorations, achats de Noël, emballage de cadeaux – c’est toujours les mêmes plaintes et gémissements des magazines de style de vie qui vendent des placards féminins remplis de robes bandage et de patchs d’œstrogène.

Trop c’est trop. Il est temps d’entendre parler des contributions des hommes.

Qu’il s’agisse de tailler le rôti, de tondre la pelouse, de sortir les poubelles et même de vérifier les voyants clignotants sur le tableau de bord de la belle-famille, les hommes font beaucoup pendant la période des fêtes.

Fini le temps où ils buvaient de la bière en regardant le football.

Des années de cris inintelligibles des féministes ont conduit à une répartition équitable des tâches, les hommes faisant leur juste part à la maison.

Pensons-y la prochaine fois que le mari empêchera les enfants de la belle-famille de décolorer les murs de la maison ou d’empêcher tout le monde de dormir la nuit.