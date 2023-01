Qui veut de la fumée ?

Les choses se sont un peu échauffées vendredi soir lors du match Los Angeles Lakers vs Memphis Grizzlies après qu’un certain commentateur y soit allé avec des joueurs de la NBA.

Selon Yahoo SportShannon Sharpe a déclenché une altercation avec toute l’équipe des Memphis Grizzlies et Tee Morant, le père de Ja Morant, lors de leur match contre les Lakers de Los Angeles.

Le Pro Football Hall of Famer était assis au bord du terrain juste avant le début des allers-retours avant la mi-temps. On pouvait voir Sharpe échanger des mots avec Ja Morant et Dillon Brooks alors qu’ils se dirigeaient vers les vestiaires. Cependant, alors que la paire se rapprochait du tunnel, les choses se sont vraiment déroulées.

En un rien de temps, le centre des Grizzlies, mesurant 6 pieds 11 pouces, Steven Adams a été vu charger en direction de Shannon Sharpe avec ses coéquipiers juste derrière lui. La sécurité est rapidement intervenue et a fait de son mieux pour maintenir les parties séparées.

Cela n’a pas empêché Tee Morant de sentir sa présence, alors qu’il se dirigeait vers Sharpe et lui a donné un aperçu de son esprit. La sécurité a empêché les hommes de s’approcher trop près, mais cela n’a pas empêché les hommes d’échanger des mots. On pouvait entendre Sharpe crier : « Je parie que vous ne le ferez pas ! Je parie que vous ne le ferez pas !”

Finalement, les deux ont été escortés hors du terrain dans des directions différentes et tous deux sont revenus après la mi-temps.

Tout le monde veut savoir ce qui a causé l’altercation en premier lieu et selon Sharpe, le combat a commencé uniquement parce qu’il a dit à Brooks qu’il “était trop petit pour garder LeBron James”. Si vous suivez ou regardez Shannon Sharpe, vous savez qu’il est un grand partisan et fan de LeBron James, il n’est donc honnêtement pas surprenant que son nom ait fait partie de la conversation.

“Ils ne voulaient pas de cette fumée, Dave”, a déclaré Sharpe à ESPN. «Ils font tout ce qui parle et jockey et je ne suis pas à propos de ce jockey. Tout a commencé avec Dillon Brooks. J’ai dit qu’il était trop petit pour garder LeBron. Il a dit: “F***” moi. J’ai dit, ‘Va te faire foutre’ en retour. Il a commencé à venir vers moi et j’ai dit : ‘Tu ne veux pas de ces problèmes.’ « Et puis Ja est sorti de nulle part en parlant. Il ne voulait certainement pas de ces problèmes. Puis le papa est venu et il ne voulait manifestement pas de problèmes. Mais je voulais tout ce qu’ils avaient. Ne laissez pas ces imbéciles vous tromper maintenant.

Sharpe a été repoussé en tant que membre des médias pour avoir déclenché une altercation avec le joueur, cependant, ceux qui défendent Sharpe ont souligné qu’il était spectateur ce soir-là et avait parfaitement le droit de dire ce qu’il avait fait.

L’une de ces personnes défendant Sharpe était le bouc lui-même, LeBron James. Après le match, LeBron a déclaré aux journalistes dans la salle de presse la déclaration suivante.

“Je roule avec Shannon Sharpe 365 jours – 366 sur une année bissextile – 24h/24 et 7j/7. Alors, c’est mon gars. J’ai toujours eu son dos et il a le mien. Il peut parler avec les meilleurs d’entre eux, c’est sûr.

Le boeuf n’a pas duré longtemps pour toutes les parties impliquées car Sharpe et Tee Morant ont pu être vus en train de le hacher sur le terrain plus tard dans le match.

Tee Morant a déclaré à Chris Haynes de Bleacher Report après l’altercation que lui et Sharpe “sont bons” et qu’il n’a “que de l’amour pour lui”.

Les Lakers ont fini par ramener le W à domicile en battant les Grizzlies 122 à 121 et ont mis fin à la séquence de 11 victoires consécutives de Memphis.

