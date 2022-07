Qui va remplacer Boris Johnson ?

Boris Johnson a démissionné la semaine dernière, et tout aussi rapidement, la course a commencé pour son remplacement.

Cinq candidats restent en lice pour prendre la direction du Parti conservateur et du Royaume-Uni, après que les députés conservateurs ont voté lors des premiers tours de la course à la direction cette semaine.

Ce n’est que le début de la sélection d’un nouveau chef de parti, un processus lancé après que Johnson a été impliqué dans un scandale de trop et a fait face à une pression intense de la part de son parti pour qu’il démissionne. Johnson devrait rester Premier ministre jusqu’au 5 septembre, date à laquelle son successeur sera annoncé.

Qui ce sera, c’est la question qui se pose aux conservateurs en ce moment – ​​et c’est encore une question assez ouverte, bien que certains pionniers commencent à émerger. Le prochain dirigeant devra relever des défis croissants : l’inflation et la crise du coût de la vie, la guerre en Ukraine et ses retombées économiques, et les aspects encore flous du Brexit. Et le prochain chef devra réhabiliter un parti conservateur qui est maintenant aux prises avec des électeurs potentielset définir le parti loin des controverses et des drames du gouvernement Johnson.

La dernière fois que les conservateurs ont fait cela, en 2019, Johnson était le favori évident, et le concours était entièrement consacré au Brexit. En 2022, la course à la direction est beaucoup moins simple. On a beaucoup parlé de la diversité ethnique du groupe de candidats – ce que le Parti conservateur a vanté. Mais la plus grande question à laquelle le parti est confronté, en temps réel, est de savoir quelle distance ils veulent de Johnson. La réponse peut finalement dépendre de qui, selon le Parti conservateur, est le plus susceptible de les aider à gagner, encore une fois.

Boris Johnson plane sur la course pour le remplacer

Le prochain Premier ministre britannique sera également issu des conservateurs, ou conservateurs, comme on les appelle. La composition réelle du Parlement ne change pas – des élections anticipées ne peuvent pas être exclues, mais elles ne sont pas sur la table pour le moment – ​​et les conservateurs conserveront leur majorité et le contrôle du gouvernement. Pour l’instant, les prochaines élections générales n’ont pas lieu avant le printemps 2024 environ, donc celui qui succède à Johnson va se présenter comme la personne qui peut le mieux mener les conservateurs à la victoire la prochaine fois.

Mais cela signifie également que le processus de sélection est un peu exclusif – limité aux députés conservateurs et aux membres cotisants du parti. Au premier tour de scrutin, les candidats avaient besoin du soutien d’au moins 30 députés pour accéder au second tour. Six sur huit ont atteint ce seuil mercredi. À partir de jeudi, les candidats ayant obtenu le moins de voix seront éliminés à chaque tour suivant, jusqu’à ce qu’il en reste deux. Ensuite, environ 200 000 membres du parti choisiront entre ces finalistes.

Quelques précurseurs ont émergé, mais il est encore tôt. Les cinq actuellement en lice, par ordre de vote du plus au moins, sont : Rishi Sunak, l’ancien ministre des Finances qui a aidé à lancer la rébellion du Cabinet contre Johnson la semaine dernière ; Penny Mordaunt, ministre de la politique commerciale d’État; Liz Truss, la secrétaire aux Affaires étrangères ; Kemi Badenoch; qui était le ministre des égalités jusqu’à sa démission lors de la révolte de Johnson ; Tom Tugendhat, un député d’arrière-ban et ancien vétéran de l’Afghanistan dont le profil a augmenté au fil de sa critique du retrait des États-Unis l’année dernière. (Jeudi, Suella Bravermanle procureur général, a été éliminé.)

Résultats du deuxième scrutin à la direction des conservateurs : Sunak – 101

Mordaunt – 83

Ferme – 64

Badenoch – 49

Tugendhat – 32

Braverman – 27 Braverman éliminé. — Politique électorale britannique (@electpoliticsuk) 14 juillet 2022

Sunak est le leader après les premier et deuxième tours, bien que la deuxième, Penny Mordaunt, soit la favorite parmi les membres du parti, selon un récent sondage YouGov – ce qui signifie que si elle peut se rendre en finale, on dirait qu’elle a un très bon coup. Liz Truss, la troisième, avait été chuchotée comme une possible future première ministre, mais elle a sous-performé jusqu’à présent. Mais il est également possible que les candidats augmentent en remportant les votes des candidats qui ont été éliminés.

Boris Johnson peut finalement avoir la plus grande influence sur qui l’emporte – non pas parce qu’il conserve son influence personnelle, mais parce que le facteur décisif pour certains députés et électeurs pourrait être combien le parti veut vraiment se distancer de lui. Des candidats comme Sunak et Truss ont rehaussé leur profil dans le cadre du gouvernement de Johnson, ce qui signifie également qu’ils sont restés à ses côtés à travers Partygate et les autres tromperies de Johnson. (Sunak a été condamné à une amende aux côtés de Johnson pour avoir enfreint les règles de la pandémie de Covid-19.) De plus, bien que Sunak et Truss aient de l’expérience pour faire campagne, ils ont également un dossier au sein du gouvernement qui est plus facilement examiné, y compris Sunak, qui a aidé à diriger l’économie britannique. par Covid, mais fait maintenant face à une crise d’inflation.

D’un autre côté, les candidats les plus éloignés du gouvernement, ou occupant des postes ministériels moins médiatisés, peuvent être considérés comme manquant d’expérience, ce qui peut les peser compte tenu des pressions économiques et politiques auxquelles le Royaume-Uni est confronté.

Cette tension peut-être pourquoi Mordaunt est devenu le favori des conservateurs. Elle a servi au gouvernement sous plusieurs premiers ministres (Cameron, May, Johnson), mais elle n’est pas l’un des plus grands noms du gouvernement de Johnson. Elle était réserviste de la Royal Navy et ancienne secrétaire à la Défense, des références qu’elle utilise pour prouver sa capacité à gérer les crises actuelles. Elle a été l’une des premières à soutenir la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et correspond ainsi à l’ambiance Brexiteer du parti. Et elle est apparemment une opératrice assez avisée, ayant noué des relations avec la base conservatrice qui semblent porter leurs fruits en ce moment même.

“Certains des autres candidats offriraient une rupture nette, si vous voulez, avec le gouvernement Johnson, mais ils manquent d’expérience”, a déclaré Kevin Hickson, maître de conférences en politique britannique à l’Université de Liverpool. “Alors que Mordaunt pourrait avoir le bon équilibre entre offrir quelque chose de nouveau et avoir une expérience pertinente.”

Au-delà de Boris, les guerres économiques et culturelles dominent la course

Les conservateurs voudront peut-être rompre avec Boris, mais ils reconnaissent aussi probablement qu’il était une figure singulière. Leur victoire historique aux élections générales de 2019 a amené de nouveaux électeurs dans un parti, y compris des sièges qui étaient traditionnellement allés aux travaillistes. Le Brexit, et sa réalisation, a uni les conservateurs la dernière fois. Mais cette fois, l’économie, y compris l’inflation, est le principal problème.

La majeure partie de ce débat a porté sur les réductions d’impôt. Johnson a supervisé les augmentations d’impôts, en partie en réponse à la reprise de la pandémie, et maintenant de nombreuses personnes en lice pour le remplacer veulent revenir à des principes conservateurs plus traditionnels de limitation des dépenses publiques et de réduction des impôts.

Ils le vendent aussi comme un remède à la crise de l’inflation en allégeant les charges que doivent payer les ménages. Comme l’a dit Hickson, c’est une sorte de stratégie populiste de promettre des réductions d’impôts, mais les candidats ont du mal à expliquer comment, exactement, ils vont le faire – et quelles dépenses publiques pourraient être en jeu. Et en effet, les réductions d’impôts peuvent sembler intéressantes, mais elles pourraient être en tension avec une partie des électeurs conservateurs et du grand public, qui peuvent être un peu plus en conflit avec la réduction des investissements publics.

Les réductions d’impôts figurent parmi les priorités de nombreux candidats à la direction des conservateurs, mais sans mentionner les réductions correspondantes des dépenses de la fonction publique. Les Britanniques sont divisés sur la priorité à accorder : Financement des services publics – 39%

Donner aux gens des réductions d’impôts – 39%https://t.co/cxiYcBin52 pic.twitter.com/e5oUG0VkiU – YouGov (@YouGov) 11 juillet 2022

Sunak, qui a supervisé les politiques économiques de ces dernières années, peut faire face à beaucoup de pression à ce sujet – et, encore une fois, a un dossier à examiner. Il a dit qu’il voulait maîtriser l’inflation, puis réduire les impôts. D’autres, comme Liz Truss, ont déclaré qu’ils réduiraient les impôts “dès le premier jour”. Mordaunt a déclaré qu’elle réduirait de moitié la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le carburant, tout en augmentant le seuil d’imposition pour les personnes à faible revenu. Certains candidats ont des plans plus détaillés que d’autres, mais la réduction du fardeau fiscal est un thème commun, même si les détails sont flous, notamment sur la manière dont ils compenseront la perte de recettes fiscales.

Les guerres culturelles bouillonnent également dans la course, et l’une des cibles, comme aux États-Unis, sont les problèmes trans. Des candidats comme Kemi Badenoch et Suella Braverman, désormais évincée, sont considérés comme deux personnalités essayant de galvaniser autour de «l’anti-réveil». Mordaunt, quant à lui, a déjà défendu les droits des trans, mais dans un Fil Twitter et les commentaires du public, elle a essayé de signaler qu’elle n’est pas aussi “réveillée” que ses détracteurs l’ont fait croire.

Les conservateurs ont également présenté leur liste diversifiée de candidats à la direction comme un contrepoids à ce qu’ils considèrent comme une «politique identitaire» plus à gauche. Sur les cinq candidats restants actuellement, deux sont issus de minorités ethniques et quatre sont des femmes. Le parti conservateur s’est efforcé de diversifier sa représentation au Parlement et de promouvoir les étoiles montantes, bien que les membres du parti soient généralement un peu plus blancs et plus âgés.

Pris ensemble, tout cela ressemble beaucoup à une campagne politique, et c’est exactement ce qu’elle est. Des réductions d’impôts difficiles à obtenir et un débat sur la définition d’une femme semblent un peu décalés par rapport à ce à quoi le prochain Premier ministre britannique sera confronté. L’inflation au Royaume-Uni est à son plus haut niveau depuis 40 ans, et les risques d’encore plus de perturbations énergétiques à la suite de la guerre en Ukraine et des sanctions russes pourraient aggraver cette situation d’urgence. La guerre en Ukraine est susceptible de se poursuivre, et le prochain dirigeant du Royaume-Uni devra gérer cette réponse et travailler autant que possible avec des alliés et des partenaires. Et les choses avec les partenaires ne sont pas si bonnes, car le Royaume-Uni a menacé de faire exploser l’accord sur le Brexit qu’il avait négocié avec l’Union européenne, risquant des tensions et une éventuelle guerre commerciale.

Le prochain premier ministre a le pouvoir de changer de direction. Beaucoup dépendra de la volonté du prochain chef de parti de vraiment éloignez-vous de Johnson – ou s’ils veulent suivre son cours, juste à l’abri du chaos et des controverses de la création de Johnson.