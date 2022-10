Qui va nous sauver de la mauvaise IA ?

Il était temps. C’est la réponse des responsables de la politique et de l’éthique de l’IA à l’annonce la semaine dernière que le Bureau de la politique scientifique et technologique, l’agence de conseil en science et technologie de la Maison Blanche, avait dévoilé une déclaration des droits de l’IA. Le document est la vision de Biden sur la façon dont le gouvernement américain, les entreprises technologiques et les citoyens devraient travailler ensemble pour tenir le secteur de l’IA responsable.

C’est une belle initiative, et attendue depuis longtemps. Les États-Unis ont jusqu’à présent été l’un des seuls pays occidentaux à ne pas avoir de directives claires sur la manière de protéger leurs citoyens contre les méfaits de l’IA. (Pour rappel, ces préjudices comprennent les arrestations injustifiées, suicidéset des cohortes entières d’écoliers marqué injustement par un algorithme. Et ce n’est que pour commencer.)

Les entreprises technologiques disent qu’elles veulent atténuer ces types de dommages, mais il est vraiment difficile de leur demander des comptes.

La déclaration des droits de l’IA décrit cinq protections que les Américains devraient avoir à l’ère de l’IA, y compris la confidentialité des données, le droit d’être protégé contre les systèmes dangereux et l’assurance que les algorithmes ne devraient pas être discriminatoires et qu’il y aura toujours une alternative humaine. En savoir plus ici.

Alors voici la bonne nouvelle : La Maison Blanche a fait preuve de maturité sur les différents types de dommages causés par l’IA, et cela devrait se répercuter sur la façon dont le gouvernement fédéral envisage les risques technologiques de manière plus large. L’UE fait pression avec des réglementations qui tentent de manière ambitieuse d’atténuer tous les méfaits de l’IA. C’est formidable mais incroyablement difficile à faire, et cela pourrait prendre des années avant que leur loi sur l’IA, appelée AI Act, soit prête. Les États-Unis, en revanche, “peuvent s’attaquer à un problème à la fois”, et les agences individuelles peuvent apprendre à gérer les défis de l’IA au fur et à mesure qu’ils se présentent, explique Alex Engler, qui étudie la gouvernance de l’IA à la Brookings Institution, un groupe de réflexion de DC.

Et le mauvais : La Déclaration des droits de l’IA manque certains domaines de préjudice assez importants, tels que l’application de la loi et la surveillance des travailleurs. Et contrairement à la Déclaration des droits des États-Unis, la Déclaration des droits de l’IA est plus une recommandation enthousiaste qu’une loi contraignante. “Les principes ne suffisent franchement pas”, déclare Courtney Radsch, experte en politique technologique américaine pour l’organisation de défense des droits de l’homme Article 19. “En l’absence, par exemple, d’une loi nationale sur la confidentialité qui fixe certaines limites, cela ne fait qu’une partie du chemin ” Elle ajoute.

Les États-Unis marchent sur une corde raide. D’une part, l’Amérique ne veut pas paraître faible sur la scène mondiale lorsqu’il s’agit de cette question. Les États-Unis jouent peut-être le rôle le plus important dans l’atténuation des dommages causés par l’IA, car la plupart des sociétés d’IA les plus importantes et les plus riches au monde sont américaines. Mais c’est le problème. À l’échelle mondiale, les États-Unis doivent faire pression contre des règles qui fixeraient des limites à leurs géants de la technologie, et au niveau national, ils répugnent à introduire une réglementation qui pourrait potentiellement “entraver l’innovation”.

Les deux prochaines années seront cruciales pour la politique mondiale en matière d’IA. Si les démocrates ne remportent pas un second mandat à l’élection présidentielle de 2024, il est fort possible que ces efforts soient abandonnés. De nouvelles personnes avec de nouvelles priorités pourraient changer radicalement les progrès réalisés jusqu’à présent, ou prendre les choses dans une direction complètement différente. Rien n’est impossible.