Qui va lui dire ? Un musicien ambulant joue la chanson des Red Hot Chili Peppers sans se rendre compte que le batteur Chad Smith regardait

Un musicien ambulant jouant de la batterie sur un morceau des Red Hot Chili Peppers ignorait parfaitement que le batteur du groupe, Chad Smith, captait tout à quelques pas de là.

Utilisateur de TikTok basé à Los Angeles Joey McCarthy images capturées de l’homme jouant avec le single à succès des Chili Peppers De l’autre côtésorti en janvier 2000 et tiré de l’album multi platine de 1999 Californie.

Le musicien ambulant est perdu dans l’instant et ne se rend pas compte que Smith est perché sur un mur à quelques pas de là, hochant la tête et appréciant clairement la performance.

McCarthy explique dans les commentaires de son TikTok qu’il a ensuite dit à l’homme que Smith avait regardé et lui a montré la vidéo.

Sa légende dit : « Imaginez tirer des cerceaux devant Michael Jordan sans même vous en rendre compte ? »

Le TikTok a été « liké » plus de 8 millions de fois.

Un utilisateur a déclaré dans un commentaire : « Le fait que Chad Smith soit assis là, vibrant, est à peu près le plus grand compliment que l’on puisse demander à mon frère. Bon travail. »

Un artiste de rue appelé Armond Davis a révélé plus tard qu’il était le batteur en question et a admis qu’il n’avait aucune idée que c’était Chad Smith qui le surveillait jusqu’à plus tard.

Dans une réponse « cousue » sur TikTok, Davis déclare : « Je suis le batteur qui a joué devant Chad Smith. Honnêtement, en tant qu’artiste de rue, nous avons parfois des journées incroyablement lentes et c’en était une.

« J’ai joué au moins cinq chansons consécutivement et je n’ai reçu aucune attention. Alors après un peu, je me suis concentré sur la musique. Au moment où j’en avais fini à mi-chemin avec De l’autre côté J’ai réalisé que quelqu’un était assis devant moi et qu’il avait une très bonne énergie.

« Il secouait la tête et je pouvais dire qu’il devait être batteur parce qu’il avait une bonne subdivision avec ses pieds. Il avait l’air familier mais je n’arrivais tout simplement pas à mettre le doigt dessus à ce moment-là. »

Regardez le clip original et le point de Davis ci-dessous.