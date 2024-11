Qui va gagner l’Iowa ? – L’écarlate et le noir

La vice-présidente Kamala Harris est derrière l’ancien président Donald Trump de 4 points de pourcentage (43-47) parmi 656 électeurs probables dans l’Iowa, selon le Registre Des Moines/Sondage Mediacom Iowa réalisé du 8 au 11 septembre par Selzer & Co. Comparé au dernier sondage, qui révélait que Trump devançait le président Joe Biden de 18 points (50-32), ce sondage suggère une course serrée dans l’Iowa à l’approche du jour du scrutin. Un sondage financé par le Parti républicain et mené les 27 et 28 septembre par Cygnal a trouvé des résultats similaires, plaçant Trump en avance de six points (51-45).

L’Iowa a toujours été considéré comme un État charnière, avec des marges très minces aussi proches que 0,3 pour cent pour le démocrate Al Gore en 2000 et 0,7 pour cent pour le républicain George W. Bush en 2004. Ensuite, l’Iowa a connu une période de soutien démocrate sous l’ancien président Barack. Obama — avec des marges plus importantes, respectivement de 9,5 % et 5,8 % en 2008 et 2012 — avant que Trump ne chevauche une vague conservatrice avec des marges de 9,5 % en 2016 et de 8,2 % en 2020. Si les résultats du sondage de septembre s’avèrent exacts, cette course sera plus serré que n’importe lequel des quatre derniers cycles d’élections présidentielles.

« C’est l’un des meilleurs sondages, vraiment un sondage de haute qualité », a déclaré Courtney Nava, professeur adjoint de sciences politiques, à propos de Selzer & Co., qui mène le sondage de l’Iowa. « Mais un sondage n’est qu’un instantané du temps, et lorsque vous examinez un sondage et son objectif, il n’est pas vraiment censé être prédictif. Il ne s’agit pas de nous dire qui va gagner une élection ou qui va la perdre. La meilleure façon d’y penser est qu’il semble qu’un changement de tendance ait pu se produire entre juin et septembre.

« J’ai été surprise, mais je n’aurais probablement pas dû l’être », a écrit Barbara Trish, professeur de sciences politiques, dans un courrier électronique adressé au S&B en réponse aux données du sondage. « Compte tenu de l’erreur d’échantillonnage de base, l’instantané proposé par le sondage de l’Iowa en septembre pourrait ressembler un peu plus à ce que nous avons vu lors du vote de 2020. Ou, je suppose, une dérogation encore plus radicale. Et c’était en septembre, surprenant peut-être les démocrates se réjouissant de l’éclat d’un nouveau candidat.

« Eh bien, c’est [the polling data] m’a montré qu’une grande partie du problème avec les électeurs de l’Iowa était Biden, en tant que personne, et trop vieux. Je pense que c’est ce qui était le plus important. Et sa capacité à communiquer a considérablement diminué, il n’avait plus d’énergie », a déclaré le professeur Wayne Moyer.

La présidente d’histoire et professeure Sarah Purcell a également souligné la qualité de l’enquêteur, qualifiant Selzer & Co. de « l’étalon-or des sondages politiques ». « Mais même pour un sondage de la meilleure qualité, accorder trop d’importance à un seul sondage n’est jamais une bonne idée », a déclaré Purcell.

Purcell a souligné l’importance de prendre en compte de nombreux types d’informations, y compris une perspective historique, lorsqu’on tente de prédire la politique d’un État donné. « En tant qu’historien, je dirais qu’il est trop tôt pour le dire : un sondage ou même une élection ne suffiront probablement pas », a déclaré Purcell. « Je ne suis pas tellement enclin à prédire l’avenir, mais peut-être simplement à voir des modèles et des possibilités qui s’ouvrent à cause des événements qui se sont produits. »

Purcell, Moyer, Trish et Nava ont tous déclaré que répondre à la question sur la trajectoire politique de l’Iowa impliquait d’examiner les races nationales et locales, et pas seulement le contexte national.

Depuis 2016, l’Iowa a connu une vague républicaine à tous les niveaux. Les deux sénateurs, les quatre représentants et le gouverneur de l’Iowa sont actuellement républicains, et les républicains sont plus nombreux que les démocrates à la Chambre des représentants de l’État (64-36) et au Sénat de l’État (33-16). Cependant, sondages menées par le département de ciblage et d’analyse du DCCC, GQR et RMG Research, suggèrent que les courses au Congrès dans les 1er et 3e districts de l’Iowa seront compétitives lors des prochaines élections. « Si nous constations un changement dans certaines circonscriptions du Congrès, si nous constations un changement plus marqué dans certaines élections à l’échelle de l’État, alors je serais prêt à dire qu’il y a une tendance plus marquée au fil du temps », a déclaré Purcell.

« J’aimerais avoir plus de preuves qu’un seul sondage pour conclure que l’Iowa est compétitif, même si vous vous concentrez uniquement sur la course à la présidentielle », a écrit Trish. « Peut-être que les démocrates peuvent remporter certains sièges législatifs dans les États, mais il en faudrait beaucoup pour changer – ou être compétitifs – dans le contrôle des partis. »

Malgré leur connaissance de l’état politique de l’Iowa, Moyer, Nava, Trish et Purcell hésitaient à faire des prédictions. « Je pense que nous pourrions encore être un État swing », a déclaré Moyer. « Ne dites jamais jamais », a déclaré Nava. « Je serai très surpris si Harris gagne l’Iowa », a déclaré Purcell. « Mais je ne serais pas surpris si un ou plusieurs sièges du Congrès étaient renversés. »