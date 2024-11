Qui va gagner l’élection présidentielle ? Sondages, paris sur les cotes dans la dernière ligne droite

Vous cherchez une boule de cristal pour vous dire qui a le plus de chances de remporter la présidentielle du 5 novembre ?

Les sondages d’opinion publique et les marchés de paris peuvent donner un aperçu de la course entre Kamala Harris et Donald Trump, mais nous ne saurons qu’après les élections à quel point ils pourraient être précis ou à quelle distance ils se situent réellement.

À l’heure actuelle, les sondages indiquent que c’est trop serré pour décider, mais les marchés des paris sont plus optimistes en faveur de Trump.

Voici où en sont les choses à quelques jours des élections :

Ce que disent les sondages : à quel point est-ce proche ?

Il existe plusieurs organisations qui regroupent une variété de résultats de sondages.

À l’échelle nationale, trois agrégateurs avaient ces marges serrées, au 31 octobre à 13 heures :

Mais ce sont les États swing qui décideront du résultat du collège électoral, et là aussi, le tableau est mitigé :

Selon le Silver Bulletin, Trump a augmenté de 2,1 % en Arizona, de 0,6 % en Pennsylvanie, de 1,1 % en Caroline du Nord et de 1,8 % en Géorgie ; Harris est en hausse de 1,2 % au Michigan, de 0,7 % au Wisconsin et de 0,1 % au Nevada. Selon le Silver Bulletin, Trump a l’avantage en matière de probabilité, avec 53 % de chances de gagner contre 46 % pour Harris.

FiveThirtyEight.com est mort même en Pennsylvanie et au Nevada. Harris a un avantage de 1 % dans le Michigan et le Wisconsin. Trump est en hausse de 2,3 % en Arizona, de 2 % en Géorgie et de 1 % en Caroline du Nord.

RealClearPolling indique que Trump est en hausse globale de 1% dans les sept États du champ de bataille. Trump a augmenté de 2,7 % en Géorgie, de 2,4 % en Arizona, de 1 % en Caroline du Nord, de 0,7 % en Pennsylvanie et de 0,5 % au Nevada. Harris est en hausse de 0,4 % dans le Michigan et de 0,2 % dans le Wisconsin.

Quelle quantité de stock mettre dans les sondages

Si les résultats du sondage vous inquiètent lors des élections, envisagez de ne pas y prêter attention du tout :

Les sondages étaient erronés lors des deux dernières élections présidentielles : ils ont sous-estimé le soutien à Trump en 2016 et en 2020.

Un rapport de USA TODAY dit: « Toute prédiction sur la victoire de Trump ou Harris à la Maison Blanche sera truffée de défauts grâce au déluge de sondages des derniers jours, couplé aux enquêtes partisanes visant à influencer la base, aux parieurs sportifs cherchant à gagner de l’argent et aux modèles de prédiction utilisant des entreprises aux antécédents douteux.

« Les sondages ne sont pas prédictifs. C’est un instantané dans le temps », a déclaré le sondeur républicain Robert Blizzard. « Mon travail ne consiste pas à essayer de prédire un résultat, mon travail consiste à utiliser des sondages pour aider la cause ou le problème de mon candidat ou client à réussir. »

« Les gens doivent quitter les montagnes russes des sondages. Ils doivent s’en éloigner parce que les gens y jouent et ils nous jouent à la face », a déclaré l’enquêteur démocrate Cornell Belcher, qui a travaillé sur les campagnes présidentielles de Barack Obama en 2008 et 2012.

Les sondeurs ont déclaré avoir mis à jour leurs méthodologies pour compenser « le vote caché de Trump » en 2024alors que certains disent qu’il n’existe peut-être même plus.

D’autres soulignent que les sondages ont surestimé les Républicains lors des élections de mi-mandat de 2022 et Trump lors des primaires d’État de cette année.

Enfin, un résultat de sondage peut encore être dans sa marge d’erreurr, et c’est difficile à voir quand ce n’est pas toujours divulgué sur les sites d’agrégation de sondages.

Ce que disent les marchés des paris

Les marchés de paris offshore ont beaucoup plus confiance dans la victoire de Trump.

Les chances de Harris et de Trump étaient à égalité au début du mois, mais depuis lors, les chances de Trump ont considérablement augmenté.

Jeudi matin, la probabilité de victoire de Trump était de 63 % ou plus sur Polymarket, une plateforme de trading de cryptomonnaies, et sur deux grandes plateformes de paris britanniques, Sporting Index et Betfair Exchange. Jauge de température de Betfair a souligné une victoire « probable » de Trump.

Quelle est la précision des marchés de paris en ce qui concerne l’élection présidentielle ?

Un rapport dit les marchés de paris sont sur l’argent concernant les « favoris clairs » dans la course à la présidentielle presque deux fois depuis 1868. Dans la course de cette année, cependant, il ne semble pas y avoir de favori clair.

UN Analyse du New York Times affirme que les marchés des paris ont des résultats mitigés en matière d’élections.

Les marchés se sont notamment trompés lors des élections de 2016, remportées par Trump alors qu’Hillary Clinton était favorisée.

Cette année, certains s’interrogent si les gros paris influencent les cotes ou même être manipulé. Les responsables de Polymarket ont déclaré qu’ils enquêtaient sur ces allégations.

L’écart entre les cotes des paris et les sondages est également prononcé lorsqu’il s’agit de différents États.

Ce graphique l’illustre :

Philip M. Bailey, David Jackson et Jim Sergent de USA TODAY ont contribué à ce rapport.

