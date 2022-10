Qui va gagner l’élection présidentielle au Brésil ?

Le 2 octobre 2022, les Brésiliens ont voté au premier tour de leur élection présidentielle. Les deux premiers étaient l’actuel président Jair Bolsonaro et l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Lorsqu’ils s’affronteront lors d’un second tour le 30 octobre, Lula est considéré comme susceptible de gagner.

Lula est sans doute l’homme politique le plus connu et le plus complexe du Brésil. Il a aidé à former un parti politique puissant, a eu deux mandats consécutifs et a même purgé une peine de prison pour des allégations de corruption et de pots-de-vin. Après quatre ans de présidence de Bolsonaro, le cœur de la campagne de Lula s’est concentré sur la restauration du Brésil de sa propre présidence. Mais beaucoup de choses ont changé au Brésil depuis son mandat.

Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu de la carrière de Lula et pour comprendre pourquoi sa deuxième présidence serait très différente de la première.

