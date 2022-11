Qui va gagner la coupe du monde ? Pour obtenir une réponse, vous pourriez demander l’avis d’entraîneurs, de joueurs, d’experts ou de fans.

Ou vous pouvez demander aux personnes qui ont un grand intérêt financier dans le résultat : les bookmakers.

Chaque équipe ayant disputé un match, l’équipe la plus susceptible de remporter la Coupe du monde cette année est, comme presque chaque année, le Brésil, selon les parieurs du monde entier. Mais c’est loin d’être une certitude. Les chances de l’équipe sont d’environ 3 contre 1, ce qui signifie qu’elle a au mieux environ 25 % de chances de remporter le trophée à ce stade.

La France (6-1) ainsi que l’Angleterre et l’Espagne (toutes deux 7-1) sont également considérées comme de sérieux prétendants. Le prochain concurrent principal est, de manière quelque peu surprenante, l’Argentine à 8-1, même si elle a perdu son match d’ouverture contre l’Arabie saoudite. Le consensus semble être qu’il rebondira contre le Mexique et la Pologne et se qualifiera pour les huitièmes de finale. D’un autre côté, l’Argentine était à l’origine le deuxième favori à 5-1, donc elle a certainement glissé.