Avec huit équipes restantes dans la Coupe du monde 2022, les options s’amenuisent quant à savoir qui peut gagner le tournoi.

Il y a les favoris habituels. La France et l’Angleterre ont un quart de finale savoureux. Lionel Messi et l’Argentine affrontent les Pays-Bas lors d’un match revanche en demi-finale en 2014. Ensuite, le Brésil et le Portugal ont illuminé leur adversaire respectif en huitièmes de finale pour se qualifier. Enfin, la Croatie, vice-championne en 2018, est de retour dans les huit derniers, illustrant sa stratégie de succès d’il y a quatre ans.

Pourtant, l’histoire des huitièmes de finale est jusqu’à présent le Maroc. Certes, le Maroc est bien moins doué que les autres équipes en quarts de finale. Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Sofiane Boufal et Sofyan Amrabat sont des joies à regarder. De plus, Yassine Bounou, ou simplement Bono, a remporté les honneurs de l’homme du match contre l’Espagne pour ses héroïsmes sur penalty. Il n’a pas permis à un tir de le dépasser, le Maroc l’ayant emporté 3-0 aux tirs au but.

Techniquement parlant, n’importe laquelle des huit équipes peut gagner. Sur la forme, c’est une autre histoire. Certaines équipes semblent prêtes à relever le défi. Comme indiqué, le Brésil a éliminé ses adversaires. La France a l’air forte comme d’habitude, tout comme l’Angleterre. L’Argentine a peut-être eu du mal en fin de match, mais elle semblait toujours compétente face à l’Australie.

Curieusement, ce sont les quatre équipes qui avaient les meilleures chances de remporter la compétition avant son coup d’envoi le 20 novembre. Les trois suivantes, l’Espagne, l’Allemagne et la Belgique, ont toutes subi des sorties quelque peu embarrassantes du tournoi. Mais, au moins l’Espagne est sortie de son groupe.

Qui va gagner la coupe du monde 2022 ?

Ces cotes de paris ont changé, mais le favori pour tout gagner reste le Brésil. Ce n’est pas trop une surprise. L’équipe de Tite est entrée en tant qu’équipe la plus profonde du tournoi. Bien que Neymar ait reçu un coup, son équipe n’a pas raté un battement. En fait, cela a permis à Richarlison de vraiment briller au sommet de la formation. Vinícius et Raphinha ne sont pas vraiment de mauvaises options sur l’aile non plus.

Cependant, une équipe peut-elle usurper le Brésil pour cette place ? La Croatie est son prochain adversaire, et les Croates ont une histoire de succès contre les meilleures équipes. Le Brésil peut alors rencontrer les Pays-Bas en demi-finale. Louis van Gaal a organisé une masterclass contre les États-Unis, et il pourrait déjouer les Brésiliens. Ou, ce pourrait être l’Argentine. Les deux féroces rivaux concocteraient un jeu pour les âges empreint de passion. En tant que neutre, ce serait ma demi-finale de choix.

La France et l’Angleterre aimeraient aussi avoir un mot, car ni l’un ni l’autre n’ont montré de véritable faiblesse à aucun moment de ce tournoi.

Alors, qui avez-vous choisi pour remporter le trophée du Qatar ?