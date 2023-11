Qui va gagner? Football universitaire de Boston contre Virginia Tech

Samedi après-midi, le Virginia Tech Hokies voyagez jusqu’à Chestnut Hill pour affronter les Boston College Eagles dans un match entre certaines des équipes de niveau intermédiaire de l’ACC. Le Boston College a atteint l’éligibilité au bowl la semaine dernière et cherche à poursuivre sa séquence de 5 victoires consécutives avec encore plus de succès, tandis que VT cherche à retrouver un peu de magie après que sa séquence de 2 victoires consécutives ait été interrompue par Louisville la semaine dernière.







OMS: Aigles du Collège de Boston (6-3) contre Virginie Tech Hokies (4-5)

Où: Stade des anciens élèves, Chestnut Hill, MA

Quand: samedi 11 novembre

Heure du coup d’envoi : 12 h HE

Comment regarder : Ce match sera diffusé en direct sur le réseau ACC

Notre équipe a passé cette semaine à compiler du contenu intéressant pour prévisualiser ce match. Regarde:

Aperçu des adversaires du Boston College : Virginia Tech Hokies Football

Cotes et pronostics des paris

Boston College Football vs Virginia Tech : questions-réponses avec Gobbler Country

Mise à jour #ThePath – Boston College Football est à une semaine plus près de la participation au match de championnat de l’ACC 2023

Ce qu’il faut surveiller

Plus de terrain et de livre ! Virginia Tech a du mal à défendre sa course, une recette parfaite pour une victoire au Boston College. Attendez-vous à ce que la Colombie-Britannique frappe le ballon tôt et souvent. S’ils ne parviennent pas à gagner de cette façon, il pourrait être difficile pour les Eagles d’essayer de pénétrer une bonne défense contre la passe des Hokies.

Virginia Tech a du mal à défendre sa course, une recette parfaite pour une victoire au Boston College. Attendez-vous à ce que la Colombie-Britannique frappe le ballon tôt et souvent. S’ils ne parviennent pas à gagner de cette façon, il pourrait être difficile pour les Eagles d’essayer de pénétrer une bonne défense contre la passe des Hokies. Ezeiruaku et le DL peuvent-ils y aller ? Cela a été une saison très calme pour le joueur de ligne défensive All-ACC de pré-saison, qui n’a réussi que deux sacs jusqu’à présent cette saison et n’a pas fait tomber un QB depuis le 30 septembre contre Virginia. Mais la ligne offensive de VT a connu des difficultés cette saison en matière de blocage des courses et de protection contre les passes, ce qui pourrait lui permettre de s’évader enfin.

Cela a été une saison très calme pour le joueur de ligne défensive All-ACC de pré-saison, qui n’a réussi que deux sacs jusqu’à présent cette saison et n’a pas fait tomber un QB depuis le 30 septembre contre Virginia. Mais la ligne offensive de VT a connu des difficultés cette saison en matière de blocage des courses et de protection contre les passes, ce qui pourrait lui permettre de s’évader enfin. Ne vous brûlez pas. Les Hokies ont été limités à un maigre 72 verges par la passe contre Louisville la semaine dernière et à seulement 140 verges offensives totales. Mais ils étaient en régulateur de vitesse avant ça, réalisant de grosses performances contre Pitt, Forêt de réveilet Syracuse. La défense de la Colombie-Britannique devra se replier et empêcher les gros jeux du VT QB Kyron Drones. S’ils y parviennent, la Colombie-Britannique devrait être en mesure de contrôler le temps de possession de l’autre côté du ballon et de remporter une victoire.

Gâterie du hayon de la semaine

Oui, je continue de recommander les IPA brumeuses. Et aucun de vous ne peut m’arrêter. Cette semaine, allons-y avec le Tourbillon par Brassage de nuit. Je me suis récemment arrêté à leur café en plein air éphémère sur l’Esplanade et j’en ai eu un et c’était la meilleure décision que j’ai prise lors d’une promenade très froide au bord de l’eau.

Prédiction : Boston College 24 Virginia Tech 21

Faisons-en six de suite ! Virginia Tech ressemblait à une équipe terriblement effrayante avant leur compétition le week-end dernier, mais ils ont été absolument gérés par Louisville et ne ressemblaient pas du tout à la même équipe. Alors que la Colombie-Britannique connaît une séquence chaude et s’oppose bien aux Hokies dans le match de course, j’aime les chances des Eagles dans celui-ci de contrôler le chronomètre et de remporter une victoire en slugfest un peu comme ils l’ont fait contre Syracuse.

