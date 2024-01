Qui va (et devrait) gagner

Quelques points à garder à l’esprit avant de nous lancer dans l’acte douteux de prédire les caprices des électeurs des Emmy : ce n’était pas votre saison de récompenses typique. Deux jours après l’annonce des nominations aux Emmy, le syndicat des acteurs s’est mis en grève – et ils n’ont repris le travail que début novembre, plus de deux mois après la clôture du vote aux Emmy. Aucune des stars n’a pu faire les rondes typiques de For Your Consideration, ce qui devrait Cela signifie que les électeurs ont fait leur choix uniquement sur la base de leur travail. (« Devrait ». Pas « fera. »)

L’autre point clé à retenir est que le vote des Emmy a pris fin il y a environ 173 ans, plus précisément le 28 août 2023. Tout ce qui s’est passé aux Golden Globes de dimanche ? Sans importance, en ce qui concerne les prédictions des Emmy. Bien sûr, même les prédictions les plus perspicaces s’avèrent souvent sans pertinence, car en fin de compte, personne ne sait ce que pensent ces électeurs fous des Emmy, à l’exception des électeurs eux-mêmes. Nous persisterons néanmoins à faire notre choix dans les neuf catégories principales. (Pour des réflexions sur les courses secondaires dans les comédies, drames et séries limitées, consultez EW’s Le lauréat podcast intégré ci-dessous.)