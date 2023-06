Qui US Soccer aurait dû embaucher à la place de Gregg Berhalter ?

US Soccer a ramené Gregg Berhalter pour diriger l’équipe nationale masculine des États-Unis jusqu’à la Coupe du monde 2026. L’Américain possède le meilleur pourcentage de victoires de l’histoire de l’équipe nationale masculine. Après avoir remporté la Ligue des Nations et la Gold Cup en 2021, Berhalter a aidé l’USMNT à la Coupe du monde. Là, l’équipe est sortie du groupe avant de finalement tomber face aux Pays-Bas en huitièmes de finale.

Alors que Berhalter a organisé une course largement réussie avec l’équipe, il a sa juste part de critiques. Cela pourrait être le style de jeu assez défensif et pragmatique qu’il propose. Ou, de nombreux supporters pensaient que ses interactions avec les joueurs, à savoir Gio Reyna, causeraient des perturbations dans les vestiaires.

Cela dit, de nombreux joueurs à part entière de l’équipe ont donné des critiques élogieuses de Berhalter. Par exemple, Christian Pulisic a déclaré à plusieurs reprises que la victoire de la Ligue des Nations 2023 et une défaite confortable contre le Mexique témoignent de ce que Berhalter a construit.

US Soccer a déclaré avoir traversé un cycle d’entretiens rigoureux au cours duquel il a interviewé de nombreux candidats. Malheureusement, les partisans ne savent pas qui sont ces candidats. Certains ont peut-être été des entraîneurs internationaux, même si la Fédération a opté pour un Américain.

Qui aurais-tu aimé voir US Soccer embaucher à la place de Gregg Berhalter ?

Nous avons une idée de qui cela peut être. Selon les rumeurs, US Soccer aurait des gens comme Jesse Marsch, Thierry Henry, Patrick Vieira et bien d’autres qui avaient tous des liens avec l’équipe. Même des managers comme Pep Guardiola et Jose Mourinho avaient des rumeurs tourbillonnant avec l’USMNT. Quelle était la validité de ces rumeurs ? Eh bien, c’est difficile à dire.

US Soccer a déclaré qu’il n’avait aucune inquiétude concernant le salaire potentiel ni le statut contractuel des entraîneurs potentiels. Par ce compte, n’importe quel entraîneur était une option.

Si tel était vraiment le cas, nous voulons savoir qui toi aurait aimé voir prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef de l’USMNT. Ou pensez-vous que Gregg Berhalter est la personne qui peut mener l’équipe à la gloire continentale et potentiellement mondiale?

Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

PHOTO : IMAGO / ANP