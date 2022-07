Qui surveillait l’arrêt de la campagne de Ford à Hamilton en mai ? De nouvelles questions se posent sur l’aéroport et le rôle de l’OPP

Des questions continuent de tourbillonner sur qui prenait les décisions et pour quels motifs lorsqu’il s’agissait de renvoyer des manifestants devant un arrêt de campagne de Doug Ford à l’aéroport de Hamilton en mai, au milieu de nouveaux détails de l’aéroport et de la police provinciale.

Bien qu’elle ait déclaré qu’elle ne manifestait pas, l’avocate torontoise Caryma Sa’d a été arrêtée lors de l’événement du 26 mai, à l’approche des élections provinciales du 2 juin. Un groupe distinct de manifestants a également été invité à partir, la police affirmant qu’ils étaient en infraction.

Jusqu’à présent, des questions avaient été posées à la police de Hamilton et à l’équipe de Ford, les critiques se demandant si les agents de Hamilton agissaient sur la base des ordres donnés par la sécurité de Ford.

Mais de nouvelles questions soulevées lors d’une récente réunion du sous-comité de l’aéroport révèlent que l’aéroport international de Hamilton et la Police provinciale de l’Ontario (OPP) ont tous deux été impliqués dans les décisions relatives à la manière de répondre aux protestations.

“Je pense que c’est une question importante”, a déclaré Ward 8 Coun. John-Paul Danko a déclaré lors de la réunion du comité du 28 juin, soulignant l’utilisation de la sécurité par les progressistes-conservateurs (PC) de l’Ontario dans le passé, y compris un cas où un journaliste a été bloqué d’un événement PC.

“L’aéroport est loué par la ville de Hamilton et je pense qu’il y a une question plus importante ici, alors j’espère qu’il y aura des réponses à venir de la Police provinciale de l’Ontario ou du service de police de Hamilton”, a déclaré Danko.

Quartier 8 Comté. John-Paul Danko a dit qu’il avait des questions sur ce qui s’est passé à l’aéroport en mai avant un rassemblement de Doug Ford. (Ville de Hamilton/YouTube)

Les questions posées à l’aéroport, à la Police provinciale de l’Ontario, à la police de Hamilton et au parti PC par CBC Hamilton révèlent que plusieurs des personnes impliquées en indiquent une autre lorsqu’il s’agit de savoir qui a demandé de retirer les manifestants.

L’aéroport dit que c’est la Police provinciale de l’Ontario qui les a approchés et a demandé que les agents de l’aéroport demandent à faire respecter la Loi sur l’intrusion dans la propriété (TPA) “pour expulser les manifestants de sa propriété.”

La Police provinciale de l’Ontario affirme que les agents faisaient simplement leur travail et appliquaient la TPA, qui stipule que la police doit agir sur tout ce que l’aéroport définit comme une activité interdite. Dans ce cas, dit la Police provinciale de l’Ontario, c’est l’aéroport qui a déclaré qu’il était interdit de manifester.

Pendant ce temps, la police de Hamilton, le service responsable de l’arrestation de l’avocat Sa’d au nom de l’OPP, ne répondra pas aux questions sur la situation en plus de dire que les agents appliquaient la TPA.

Les experts juridiques et Sa’d disent qu’il faut plus de transparence et de clarté.

Ils ont encore des questions sur son arrestation, si les droits de Sa’d en vertu de la Charte ont été violés et quelle influence le parti conservateur a pu avoir.

Comment s’est déroulé le 26 mai

La controverse a commencé quelques heures avant le début du rallye Ford.

Sa’d a dit qu’elle avait un RSVP pour assister à l’événement. Elle est connue pour avoir créé des dessins animés et des vidéos qui critiquent les politiciens et les personnes qui protestent contre les mesures de santé publique.

Sa’d a dit qu’elle n’était pas là en tant que manifestante mais en tant que commentatrice politique. Elle a dit que quelqu’un de l’équipe de Ford lui avait demandé de partir et avait appelé la police lorsqu’elle avait refusé.

“Vous n’êtes pas invité à cet événement… nous savons que vous n’êtes pas là pour les bonnes intentions”, a déclaré une personne s’adressant à Sa’d dans une vidéo qu’elle a publiée sur Twitter. La personne semble porter un casque intra-auriculaire, mais son affiliation n’est pas claire.

Jusqu’à présent, personne n’a articulé une raison légitime pour laquelle je ne peux pas assister à cet événement. #onpoli #OntarioVotes #Hamilton a> #GetTheFordOut pic.twitter.com/zXGPoZ7s3H —@CarymaRules

La police de Hamilton avait précédemment déclaré que Sa’d n’était pas partie malgré de multiples occasions, ce qui a conduit un officier à l’arrêter pour intrusion – ne pas quitter les lieux lorsqu’on lui demande.

Sa’d a déclaré qu’elle avait été emmenée hors de la propriété avant d’être libérée et de recevoir un billet de 65 $.

La porte-parole de la police de Hamilton, Jackie Penman, n’a pas répondu à des questions précises sur l’incident “par respect pour les procédures judiciaires”, affirmant seulement que les agents agissaient en vertu de la TPA.

Le parti PC et Cargojet n’ont pas répondu aux questions de CBC.

Interrogée sur la situation, la porte-parole de la ville, Michelle Shantz, a déclaré que la ville respectait les décisions et les actions des équipes d’application de la loi, affirmant que “les équipes d’application de la loi doivent parfois prendre des décisions rapides afin de maintenir la sécurité dans les bâtiments appartenant à la ville”.

L’aéroport et l’OPP ont convenu d’expulser les manifestants

Également à l’extérieur de l’événement ce jour-là se trouvait un petit groupe de manifestants, dont le groupe environnemental Hamilton 350 et Anthony Marco, président du Hamilton and District Labour Council. Ils manifestaient au coin d’East Cargo Road et d’East Cargo Drive, qui sont toutes deux des routes d’accès menant aux installations de Cargojet.

Cole Horncastle, directeur général exécutif de l’aéroport, a déclaré lors de la réunion du sous-comité de l’aéroport de juin qu’East Cargo Road était sous la direction de l’aéroport et a déclaré qu’il s’agissait d’une propriété privée.

Marco a déclaré à CBC environ une heure après avoir manifesté, on lui a montré un ordre d’intrusion sur les terrains de l’aéroport.

CBC a visionné une image de ce qui semble être un formulaire montrant l’aéroport demandant à la Police provinciale de l’Ontario et à la police de Hamilton d’appliquer la TPA sur sa propriété ce jour-là.

Aucun de ces manifestants n’a été arrêté, mais Marco s’inquiète également de l’influence potentielle du parti PC, affirmant qu’un membre du personnel du parti menaçait de faire arrêter la police, lui et les manifestants.

Un petit groupe de manifestants a manifesté le long des routes d’accès vers l’installation de Cargojet où le chef du PC Doug Ford devait faire une apparition lors d’un arrêt de campagne. (Soumis par Anthony Marco)

L’aéroport a déclaré à CBC qu’il s’était conformé à la Police provinciale de l’Ontario et a demandé aux agents d’appliquer la TPA « étant entendu que la sécurité était en cause et que l’accès aux locataires de l’aéroport était entravé ».

“[OPP raised] le souci de sécurité avec la quantité de trafic sur la route et l’accès aux parties prenantes et autres locataires … qui soulevaient [operational] préoccupations pour leurs employés », a déclaré Horncastle lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les préoccupations lors de la réunion du sous-comité.

L’aéroport a également déclaré dans un e-mail que les manifestations sont “strictement interdites” sur sa propriété et ne peuvent avoir lieu qu’à la limite de la propriété, mais a également déclaré qu’il “croit en la sauvegarde du droit de manifester”.

“L’aéroport s’est engagé à revoir ses politiques et pratiques internes pour s’assurer que les décisions ayant un impact sur les manifestations à l’avenir sont prises avec des informations complètes et protègent les activités liées aux manifestations pacifiques, dans la mesure du possible”, lit-on dans l’e-mail.

La Police provinciale de l’Ontario dit qu’elle ne reçoit pas d’ordres des politiciens

Le porte-parole de l’OPP, Bill Dickson, a déclaré à CBC Hamilton pendant les élections que la section des services de protection de l’OPP protège les dirigeants des trois principaux partis politiques, mais “ne reçoit pas d’ordres du gouvernement ou des dirigeants politiques”.

“Les opérations de police sont totalement indépendantes de toute influence politique”, a-t-il déclaré.

Dickson a déclaré que la Police provinciale de l’Ontario discutait des mesures de sécurité avec le propriétaire ou l’occupant – dans ce cas, l’aéroport – avant tout événement avec les dirigeants. L’une de ces mesures est la TPA.

Il a déclaré qu’en vertu de la TPA, l’aéroport avait décidé quelle activité – dans ce cas, la manifestation – était interdite.

“En vertu de la Trespass to Property Act, la police a le pouvoir d’expulser les personnes se livrant à des activités interdites au nom du propriétaire / occupant.”

Dickson a également déclaré que les décisions opérationnelles sont “toujours autonomes et basées sur la sécurité et le respect de la loi”.

Sa’d, une avocate de Toronto, dit qu’elle luttera contre les accusations d’intrusion portées contre elle par la police de Hamilton. (Taylor Simmons/CBC)

Sa’d a dit qu’elle n’était pas à l’événement pour protester et ne comprend pas pourquoi elle a été arrêtée.

Elle conteste également la latitude dont dispose un propriétaire ou un occupant en vertu de la TPA.

“Si la police est redevable à cela, alors cela a clairement le potentiel d’ouvrir la porte à l’influence politique dans la police dans la mesure où ce n’est pas une liste d’activités interdites de bonne foi et de bonne foi”, a déclaré Sa’d.

“Qu’est-ce qui empêche ce parti politique d’avoir des critères qui sont en fait politiques?”

Elle a également dit qu’elle n’était pas sûre de la menace qu’elle représentait pour la sécurité.

Les droits ont-ils été violés ? Des avocats analysent les actions de la police

Après l’arrestation de Sa’d, la Criminal Lawyers’ Association (CLA) et Women In Canadian Criminal Defence ont condamné la police et le parti PC dans une déclaration publique.

Cassandra DeMelo, vice-présidente de la CLA et fondatrice de DeMelo Law, a déclaré qu’elle pensait que Sa’d n’aurait pas dû être arrêtée.

Elle a dit que sur la base du TPA, Sa’d aurait dû être autorisée à entrer parce qu’elle avait un RSVP pour assister à l’événement et avait une conviction raisonnable qu’elle avait le droit d’assister à l’événement.

“Elle croit très clairement qu’elle a le droit d’être là et veut que la police vienne et clarifie, ce qui est ironique dans tout cela que la police vienne alors et à la place, l’arrête”, a déclaré DeMelo.

L’avocate de la défense Cassandra DeMelo dit qu’elle pense que Sa’d n’aurait pas dû être arrêté. (Fourni par DeMelo Law)

DeMelo a déclaré que le parti aurait dû avoir un meilleur processus de vérification pour déterminer qui avait été invité et que la police aurait dû expliquer à Sa’d pourquoi elle n’était pas invitée.

“Même le fait qu’ils aient défini la manifestation comme interdite devrait inquiéter les citoyens, car ce qu’ils disent essentiellement, c’est” vous n’êtes invités ici que si vous nous soutenez “”, a-t-elle déclaré.

“C’est une jeune femme de couleur et quelles que soient les intentions de la sécurité et de la police … cela a une très mauvaise apparence si l’on considère ce que la police a autorisé à faire pendant des semaines à Ottawa avec un nombre majoritairement blanc de citoyens présents.”

Du point de vue des droits de la Charte, Albertos Polizogopoulos, avocat constitutionnel et fondateur du groupe Acacia, a déclaré qu’il ne pense pas qu’il y ait eu de problèmes en ce qui concerne l’arrestation de Sa’d.

“Qu’elle ait protesté ou non n’est, je crois, pas pertinent … si le propriétaire lui a demandé de partir et a refusé, il ne semble pas que la police ici ait agi de manière arbitraire ou inappropriée”, a-t-il écrit dans un e-mail.

Errol Mendes, professeur de droit constitutionnel et international à l’Université d’Ottawa, a déclaré que si Sa’d avait été arrêtée sur la propriété de l’aéroport – comme la route d’accès menant à la propriété de Cargojet – elle aurait pu faire valoir que ses droits avaient été violés parce que l’aéroport peut être considéré comme quasi- Publique.

Il a dit que c’est quasi-public parce qu’il y a des membres du public dans son conseil d’administration.

Errol Mendess est professeur de droit constitutionnel et international à l’Université d’Ottawa. Il a déclaré que bien que Cargojet soit une propriété privée, le parti PC ne devrait pas essayer de faire taire les manifestants. (Radio-Canada)

“Si vous manifestez sur une propriété privée, vous n’avez aucun droit sauf dans une situation très rare”, a-t-il déclaré. “Car [the airport] est considéré comme un forum quasi public, tant que vous n’interférez pas avec les fonctions et mandats essentiels de l’entité, vous avez le droit de protester.”

Mendes a déclaré que, que Sa’d ait ou non une jambe légale sur laquelle se tenir, il pense que ce qui s’est passé était “horrible” et blâme le parti PC.

“Vous avez peut-être le droit d’expulser les gens de la propriété, mais si vous visez à diriger une province entière et à gouverner au nom de tout le monde, ayez une certaine idée de la règle de raison”, a-t-il déclaré.

Un manifestant de Hamilton porte plainte auprès d’un chien de garde

Maintenant, six semaines après l’incident, Marco, du Conseil du travail de Hamilton et du district, a déclaré qu’il avait déposé deux plaintes auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP).

La première plainte, alléguant que les policiers de Hamilton « avaient agi en tant qu’agents politiques dans l’exécution de la volonté du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario », a été rejetée.

Une lettre de décision du BDIEP obtenue par CBC indique que, sur la base des informations obtenues de Marco, les agents ne faisaient que leur travail.

Il dit qu’il n’y a aucune preuve suggérant qu’ils “ont agi de manière malveillante ou qu’ils étaient de mauvaise foi lorsqu’ils ont traité avec les manifestants”. La lettre indiquait également que l’affirmation selon laquelle la police agissait en tant qu’agents politiques du parti PC, comme l’a affirmé Marco, était “spéculative”.

Anthony Marco, président du Hamilton and District Labour Council, a déclaré qu’il souhaitait plus de transparence sur ce qui s’était passé à l’aéroport avant l’arrêt de la campagne de Ford. (Conseil du travail de Hamilton et du district)

Marco a déclaré qu’il attendait toujours de connaître sa deuxième plainte concernant la conduite de la Police provinciale de l’Ontario. De même, il se demande s’ils recevaient des ordres ou s’ils avaient fait leur propre évaluation de la situation.

Il a dit que si le BDIEP rejetait la deuxième plainte, il poursuivrait un contrôle judiciaire.

“S’il n’y a pas de réponses à venir, c’est vraiment une mise en accusation du système que nous avons”, a-t-il déclaré.