Qui suit le jet d’Elon Musk, 20 ans, demande Rs 40 Lakh pour cesser de publier des informations sur sa localisation

Un jeune de 20 ans s’adonne à un passe-temps unique qui, selon lui, se concrétisera un jour puisqu’il implique la personne la plus riche de la planète. Jack Sweeney, étudiant en informatique à l’Université de Floride centrale à Orlando, a gagné en popularité sur les réseaux sociaux en suivant les jets privés de célébrités, et l’un d’eux est le propriétaire de Tesla et SpaceX, Elon Musk.

Jack publie régulièrement des mises à jour de vol des jets privés appartenant à des individus comme Tom Cruise, Bill Gates, les oligarques russes et les Kardashian sur ses différentes poignées Twitter. Récemment, l’une des poignées de Jack nommée @CelebJets, a suivi Kylie Jenner alors qu’elle partait pour un voyage en avion de 17 minutes.

Mais la personne préférée de Jack à suivre est Musk, qui, à un moment donné, aurait offert à Jack une somme de 5 000 $, soit environ Rs 4 lakhs, pour supprimer le compte Twitter, ce que Jack a refusé. Parlant de cet incident particulier, Jack, dans une interview avec le New York Post, a déclaré : « C’était assez fou. Vous ne vous attendez pas à recevoir un message privé d’Elon Musk.”

Musk, tout d’abord, a demandé à Jack de supprimer le compte en invoquant un risque de sécurité, puis a commencé à demander comment Jack se procurait ces informations. “C’était cool d’expliquer quelque chose à Elon. Il a proposé d’acheter le compte pour 5 000 $ – dans le but de le fermer – mais je lui ai dit que si ce n’était pas assez d’argent pour changer ma vie, je ne voulais pas le vendre », a ajouté Jack. Il a demandé à Musk une somme de 50 000 $ (environ Rs 40 lakh) mais la communication a été interrompue.

Sweeney a reçu une bonne part de contrecoup pour ce qu’il fait. Beaucoup pensent qu’il est contraire à l’éthique pour lui de suivre le jet de Musk, contre sa volonté. Sweeney dit qu’il n’aime pas exposer quelqu’un mais qu’il a ses raisons personnelles. “Je le fais parce que c’est quelque chose que j’aime. Je ne vais pas le démonter pour une somme d’argent minime. J’aime voir toutes les pièces mobiles s’assembler et les mettre à la vue des gens. De plus, cela m’aide à en apprendre beaucoup sur la programmation », a déclaré Jack.

Jack, bien qu’accro à Musk, vise à suivre le PDG d’Apple, Tim Cook. “J’aimerais que Tim Cook soit possible, mais il a un accord partagé avec NetJets. Lorsque vous avez cela, vous utilisez n’importe lequel des avions que NetJets pilote. Je ne peux pas suivre le seul avion », a-t-il déclaré.

