Qui succèdera au président chinois Xi Jinping ? Voici ce qu’il faut savoir.

Tous les regards sont tournés vers Xi Jinping lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois qui débute le 16 octobre. termes avant de se retirer. Avec l’autorité étroitement détenue entre les mains d’un seul homme, il est facile d’oublier les 2 295 délégués restants qui assistent au conclave à Pékin. Mais c’est parmi ces cadres jockeys que les experts en politique chinoise recherchent des indices sur le pouvoir dont dispose Xi – et combien de temps il est susceptible de le détenir.

L’accent principal sera mis sur le Comité permanent du Politburo, l’organe de sept membres au sommet du pouvoir décisionnel. Si Xi est capable d’empiler le comité avec des loyalistes, alors il y aura peu de signes de contrôle de son contrôle personnel.

Le roulement au sommet du parti avait auparavant été encouragé par une limite d’âge informelle connue sous le nom de «sept ans, huit ans» selon laquelle les fonctionnaires de 67 ans ou moins occupent de nouveaux postes tandis que les personnes de 68 ans et plus prennent leur retraite. S’en tenir à cette règle empirique créerait deux nouveaux emplacements pour Xi à remplir d’alliés.

Mais cette norme ne tient peut-être plus. Agé de 69 ans, Xi est au minimum prêt à ignorer la prétendue règle pour lui-même – et peut également le faire pour promouvoir des alliés au Politburo. « Ce n’est plus une question d’âge. Il s’agit de savoir si vous êtes du côté de Xi », a déclaré Yang Zhang, sociologue à la School of International Service de l’Université américaine.

Un indicateur clé du pouvoir de Xi sera si des membres supplémentaires du comité actuel sont poussés à la retraite anticipée, l’attention étant principalement portée sur le Premier ministre Li Keqiang, qui à 67 ans n’a pas atteint la limite d’âge.

L’autre grande question est de savoir si un successeur sortira du remaniement. Avant Xi, une voie pour les futurs dirigeants avait commencé à se former, où un héritier présomptif occupait un poste au sein du Comité permanent et la vice-présidence cinq ans avant d’être nommé au poste le plus élevé. Xi et son prédécesseur, Hu Jintao, sont montés de cette manière.

Mais ce précédent a également été brisé lorsqu’aucun fonctionnaire assez jeune pour remplir trois mandats n’a fait partie du Comité permanent du Politburo en 2017. dominera les quelque 370 membres titulaires et suppléants du Comité central (l’organe sous le Politburo) au cours des 10 prochaines années.

“Il est dans l’intérêt de tous de ne pas mentionner la question de la succession”, a déclaré Zhang. “Même si des politiciens nés dans les années 1960 parviennent au Comité permanent du Politburo, ils ne seront que des technocrates de Xi.” Il est plus probable que le successeur éventuel appartienne à la génération des années 1970, mais cette génération de dirigeants est actuellement trop jeune et inexpérimentée pour qu’un favori clair soit sélectionné à ce stade, a déclaré Zhang.

Même si aucun d’entre eux ne dirigera le parti, les responsables nés à la fin des années 50 et 60 sont ceux qui mettront en œuvre, interpréteront et, peut-être occasionnellement, contesteront le programme politique de Xi alors qu’il va de l’avant avec des plans ambitieux pour lutter contre les inégalités et les maux sociaux tout en sécurisant simultanément la position de la Chine en tant que puissance militaire, économique et technologique.

Ci-dessous, quatre responsables qui, s’ils montent sur la scène du Grand Palais du Peuple à la fin de la réunion, pourraient fournir des indices sur le degré de contrôle de Xi.

S’étant élevé au sein de la même faction de la Ligue de la jeunesse communiste que Li, Hu était le plus jeune fonctionnaire à être entré au Politburo lors du dernier Congrès. Avant Xi, son ascension fulgurante le faisait apparaître comme un successeur potentiel.

Mais son manque relatif d’expérience de travail aux côtés de Xi par rapport à ses contemporains signifie que peu de gens le considèrent désormais comme un candidat au poste le plus élevé. Sa nomination au Comité permanent du Politburo pourrait cependant indiquer un certain équilibre des pouvoirs entre les partisans totaux de Xi et les autres réseaux.

Le secrétaire du parti de Chongqing, Chen, est originaire de la province orientale du Zhejiang, un emplacement important dans la base du pouvoir de Xi.

Il s’est forgé une réputation de lieutenant fidèle de Xi pendant son mandat de chef du parti de la province appauvrie du Guizhou, en première ligne de la guerre de Xi contre la pauvreté.

Sa véritable percée est survenue en 2017 lorsqu’il a été parachuté à Chongqing après le démantèlement dramatique de l’ancien chef du parti de la ville, Sun Zhengcai, qui était autrefois considéré comme un candidat pour remplacer Xi.

Peu de membres actuels du Politburo susceptibles d’être promus au Comité permanent ont travaillé aussi étroitement avec Xi que Ding. En tant que directeur du bureau du secrétaire général, il équivaut au chef de cabinet de Xi.

Leur relation découle d’une période de collaboration à Shanghai en 2007, lorsque Ding a aidé Xi à éponger un scandale de corruption qui a abattu le chef du parti de la ville. Son autre poste depuis 2017 au Secrétariat central du parti, l’organe qui mène les opérations quotidiennes au nom du Politburo, a fait de lui un exécuteur crucial du programme politique de Xi.

En tant que secrétaire du parti de Shanghai, Li a connu un début d’année difficile. Il est devenu le centre d’une colère généralisée lors d’une épidémie de coronavirus après que les autorités de la ville ont annoncé aux habitants que Shanghai ne serait pas bloquée – puis l’ont fait pendant deux mois.

Mais Li est également considéré comme un allié de Xi, ayant travaillé sous ses ordres dans le Zhejiang, et la réponse énergique de Li à l’épidémie était conforme aux exigences du gouvernement central de s’en tenir à une approche « zéro covid ».

Ces quatre hommes sont loin d’être les seuls responsables à viser un poste au sommet du pouvoir du parti. Pour le Comité permanent du Politburo, d’autres candidats présentés par des experts incluent le chef de la propagande Huang Kunming et les chefs de parti de Pékin, Tianjin et Guangdong, Cai Qi, Li Hongzhong et Li Xi respectivement. Parmi ceux-ci, seuls les deux Lis ne sont pas des hommes Xi teints dans la laine.

Au-delà des emplois les plus importants, d’autres changements auront lieu. Environ la moitié des 25 membres du Politburo seront remplacés et les deux tiers des postes au Comité central pourraient changer de main au cours du remaniement.

Un intérêt particulier pour les États-Unis est de savoir qui pourrait remplacer Liu He, un important conseiller économique qui a été le principal point de contact lors des négociations commerciales américano-chinoises. He Lifeng, chef de la Commission nationale du développement et de la réforme, le planificateur économique chinois, est considéré comme un candidat probable, compte tenu de son expérience dans la gouvernance de domaines axés sur le commerce et les investissements internationaux.

Les nouveaux postes pour l’actuel et l’ancien chef du parti du Xinjiang, respectivement Ma Xingrui et Chen Quanguo, seront étroitement surveillés par ceux qui s’inquiètent d’une sévère répression sécuritaire dans la région sous Xi. Si Chen reçoit une promotion, ce serait un sceau officiel d’approbation de son approche intransigeante.

Les analystes se demandent également si la Chine nommera un nouveau ministre des Affaires étrangères pour remplacer Wang Yi, qui aura 69 ans à la fin de la réunion. Certains soutiennent que Wang est susceptible de rester en tant que membre influent du Politburo même s’il se retire du rôle du ministère.