Qui succédera à Glenn Lowry à la direction du MoMA ?

Courtney J. Martin

Crédit photo : Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images

Pourquoi elle est importante : Martin est récemment devenue directrice exécutive de la Fondation Robert Rauschenberg à New York (un poste autrefois occupé par Kathy Halbreich, ancienne directrice adjointe du MoMA). Avant de rejoindre la Fondation Rauschenberg, Martin était directrice du Center for British Art de Yale, où elle a dirigé l’ouverture post-pandémie du centre avec des expositions axées sur Bridget Riley, Marc Quinn et Njideka Akunyili Crosby. Martin a également occupé auparavant les fonctions de conservatrice en chef et de directrice adjointe de la Dia Art Foundation à New York, où elle a contribué à mettre à jour son programme axé sur le minimalisme pour présenter davantage d’œuvres d’art issues de ce mouvement des années 1960.

Pourquoi elle pourrait être la prochaine directrice du MoMA : Martin a quelque chose qui manque peut-être à d’autres candidats de haut niveau dans son domaine : une expérience qui comprend notamment des années d’enseignement dans des universités telles que Brown et Vanderbilt. Cela signifie qu’elle a de l’expérience dans le milieu universitaire, et même si cela n’est pas nécessairement une exigence pour un poste de direction dans un musée, cela peut parfois être un atout, car cela montre une compréhension plus approfondie du rôle que jouent les institutions dans l’étude de l’histoire de l’art. (Martin est également titulaire d’un doctorat et a écrit sur l’art britannique du XXe siècle.) Alors que le MoMA cherche à atteindre à la fois le grand public et les historiens de l’art, Martin peut se révéler particulièrement utile.