Qui soutient qui dans la course à la direction des conservateurs ?

Les candidats à la succession de Liz Truss au poste de Premier ministre ont jusqu’à lundi pour recueillir les candidatures de 100 députés pour figurer sur le bulletin de vote.

Seule Penny Mordaunt a officiellement annoncé une candidature à la direction, mais on pense qu’aux côtés de Boris Johnson, l’ancien chancelier Rishi Sunak et l’ancienne secrétaire à l’intérieur Suella Braverman envisagent de jeter leur chapeau sur le ring.

Cela survient après que Mme Truss a démissionné de son poste de Premier ministre après seulement 45 jours au pouvoir, le président du comité des députés d’arrière-ban de 1922, Sir Graham Brady, annonçant qu’un successeur sera choisi d’ici la fin de la semaine prochaine et avant la déclaration financière du gouvernement sur 31 octobre.

Ben Wallace, qui est largement respecté dans tout le parti pour son bilan sur l’Ukraine et considéré comme un possible “candidat de l’unité”, s’est exclu de la course. Parler à Nouvelles du cielil a déclaré qu’il pensait pouvoir offrir la “meilleure valeur” au peuple britannique en restant à la tête du ministère de la Défense.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des députés qui soutiennent qui :

Boris Johnson (31 contributeurs)

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace soutient l’ancien Premier ministre Boris Johnson (John Sibley / PA) (Archives PA)

L’ancien Premier ministre aurait été en vacances en République dominicaine et envisagerait de jeter son chapeau dans le ring.

M. Johnson pourrait regarder le canon d’une enquête sur Partygate, mais 31 députés et plus ont annoncé qu’ils le soutiendraient.

1. Jacob Rees-Mogg

2. Simon Clarke

3. James Duddridge

4. Paul Bristow

5. Stephen Mc Partland

6. Brendan Clarke Smith

7. Michel Fabricant

8. Nadine Dorries

9. Andrea Jenkyns

10. Andrew Stephenson

11. Christophe Chopé

12. Amanda Milling

13. David Morris

14. Karl McCartney

15. Pierre Bone

16. Jane Hunt

17. Trudy Harrisson

18. Chris Clarkson

19. Lia Nici

20. Sheryll Murray

21. Jonathan Gulis

22. Tom Pourpier

23. Marc Pritchard

24. Jill Mortimer

25. Ian Lévy

26. Edouard Leigh

27. Holly Mumby-Croft

28. James Grundy

29.Richard Drax

30. Jane Stevenson

31. Ben Wallace (se penchant vers)

Rishi Sunak (60 contributeurs)

On pense que Rishi Sunak court (REUTERS/Toby Melville)

L’ancien chancelier et vice-champion de la dernière course à la direction n’a pas encore confirmé qu’il se présente pour être le leader, mais l’élan s’accélère derrière lui pour se présenter à nouveau au leadership.

1. Chris Philippe

2. George Eustice

3. Crispin Blunt

4.Richard Holden

5. Dominique Raab

6. Julie Marson

7. Angela Richardson

8. Steve Double

9. Moulins Nigel

10. James Cartlidge

11. Bim Afolami

12. Simon Jupp

13. Craig Williams

14. Kevin Hollinrake

15. Jo Gédéon

16. Simon Hart

17. Jean Glen

18. Anthony Mangnall

19. Andrew Bowie

20. Gary Streeter

21. John Stevenson

22. Andrew Murrison

23. Paul Maynard

24. Andrew Murrison

25. Fay Jones

26. Maggie Throup

27. Edward Timson

28. Huw Merriman

29. Laura Farris

30. Simon est tombé

31. James Morris

32. Hélène Whately

32. Robin Walker

33. Jonathan Djangoly

34. Robert Syms

35. Anthony Browne

36. Damien Hinds

37. Gareth Davie

38. Jo Gédéon

39. Laura Trott

40. Marc Garnier

41. Robert Jenrick

42. Richard Graham

43. Siobhan Baillie

44. Victoire Prentis

45. Simon Baynes

46. ​​Mel Stride

47. Sir Gavin Williamson

48. Liam Renard

49. Marc Harper

50. Sir Bob Neil

51. Robert Halfon

52. David Davis

53. Rehman Chishti

54. Julien Robuste

55.Greg Clark

56. Julien Smith

57. James Daly

59. Nigel Pow

60. Philippe Dunne

Penny Mordaunt (16 contributeurs)

Chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt (Stefan Rousseau/PA) (fil de sonorisation)

La chef des Communes est la seule candidate à annoncer qu’elle se présentera à la tête du parti. Elle a déclaré: «J’ai été encouragée par le soutien de collègues qui veulent un nouveau départ, un parti uni et un leadership dans l’intérêt national.

“Je me présente pour être le chef du Parti conservateur et votre Premier ministre – pour unir notre pays, tenir nos promesses et gagner les prochaines élections générales.” Voici ses soutiens :

1. Derek Thomas

2. Maria Miller

3. Bob Seeley

4. Jean Lamont

5. Andrea Leadsom

6. Damien Collins

7. Robbie Moore

8. Craig Tracey

9. Kieran Mullan

10. Nicolas Richards

11. John Penrose

12. Roger Gale

13. Caroline Dinage

14. Heather Wheeler

15. Harriet Baldwin

16. Elliot Colburn