Qui soutenir au 151e Open ? Joueurs à suivre pour une potentielle victoire majeure au Royal Liverpool | Nouvelles du golf

Un regard sur les meilleurs coups de Rory McIlroy lors de sa victoire à l’Open Championship 2014 sur le site de cette année, le Royal Liverpool

Tous les yeux sont tournés vers le haut des paris sur l’Open Championship et il est extrêmement difficile de trouver des trous dans Rory McIlroy et Scottie Scheffler.

Cependant, c’est le seul majeur où il est indispensable de se concentrer sur des prix plus élevés et des conditions généreuses dans chaque sens, en particulier avec des vents forts prévus pour samedi, et le meilleur pari est Dustin Johnson.

Après un début lent en 2023, Johnson est revenu dans le mix dans un majeur lorsqu’il a terminé 10e à l’US Open. Fondamentalement, son long jeu était excellent, et s’il avait bien mis, il aurait posé des questions à Wyndham Clark.

Dustin Johnson parcourra-t-il les trois quarts du chemin vers le Grand Chelem en carrière avec une victoire à l’Open ?

Cet aspect de son jeu a généralement bien semblé sur le circuit LIV Golf et son record Open est exceptionnel. Dès son quasi-accident en 2011 et même avant cela lors de la lutte à St Andrews, Johnson a ressemblé à un vainqueur potentiel du Claret Jug.

L’expérience est extrêmement précieuse dans n’importe quel championnat ouvert et Johnson’s inclut une ronde de 65 ici en 2014, le meilleur score conjoint de la semaine. Il pourrait bien faire un retour gagnant à Hoylake.

Shane LowryLe record de liens de n’a pas besoin d’être présenté et il a également tiré 65 lors de ce renouvellement de l’Open, assez pour assurer son premier top 10 du championnat majeur.

Shane Lowry cherche à remporter l’Open pour la deuxième fois, après son succès en 2019 au Royal Portrush

Vainqueur à Portrush cinq ans plus tard et proche des places lors de deux apparitions ultérieures à l’Open, il devrait continuer à menacer dans des conditions qui le favorisent après une belle amorce la semaine dernière.

Alors peut-être Jordanie Spiethqui a beaucoup de bonne forme derrière lui cette année et peut être excusé d’un pauvre Genesis Scottish Open.

Le 17e trou remodelé du Royal Liverpool a suscité de nombreuses discussions entre les joueurs cette semaine, Jordan Spieth suggérant qu'il pourrait provoquer un carnage et Matt Fitzpatrick refusant de commenter autre chose que « intéressant » sur le par 3.

Viktor Hovland et Cameron Young ont tous deux menacé à St Andrews après avoir échoué à faire la coupe à The Renaissance et Spieth, dont le record ouvert montre neuf coupes faites à partir de neuf apparitions et cette célèbre victoire de 2017, peut rebondir. Il est l’un des meilleurs golfeurs Open dans ce domaine après tout.

À plus grande chance, cela pourrait payer au hasard Hideki Matsuyama, qui a fait ses débuts à l’Open et bien mieux adapté à ce style de golf que ne le suggèrent les résultats récents.

Hideki Matsuyama est sans top 10 mondial depuis The Players

Il a eu quelques problèmes de forme physique cette année, mais ses statistiques sur les longs matchs dans les trois tournois majeurs ont jusqu’à présent été excellentes, améliorées uniquement par Scheffler en fait.

Toute amélioration sur les greens et Matsuyama pourrait récompenser la foi de chaque côté et devenir le dernier joueur à capturer cela et The Masters.

Enfin, Corey Conners fait l’affaire en tant que vainqueur cette année qui a disputé l’Open en 2021. Il était dans le mix pendant trois manches à Oak Hill et semble maintenant prêt à traîner toute la semaine.

