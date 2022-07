Qui soutenir au 150th Open ? Cameron Smith et Dustin Johnson parmi les cinq joueurs de Ben Coley à suivre à St Andrews | Nouvelles du golf

Tony Finau peut-il défier profondément dimanche?

Le 150e Open Championship est enfin là et, malgré des prévisions calmes, on espère qu’un St Andrews ferme et fougueux restera un test sérieux, peu importe jusqu’où il peut descendre.

Les discussions sur les rondes inférieures à 60 ou sur l’amélioration du record de Branden Grace 62 restent, mais le Old Course a quelques tours dans sa manche et devrait une fois de plus jouer sur les points forts de ceux qui ont des jeux courts magiques, comme l’Australie. CAMERON SMITH.

Après un brillant début d’année 2022, les choses se sont un peu calmées pour le champion PLAYERS, mais la 10e place de l’Open d’Écosse de la semaine dernière était un moyen idéal de se préparer. Il va aussi adorer St Andrews, car il offre les opportunités dont il a besoin – peu de joueurs sont aussi prolifiques lorsqu’il s’agit d’accumuler des birdies.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Cameron Smith était à quelques centimètres d’un trou d’un coup sensationnel lors de la dernière journée du championnat PGA Cameron Smith était à quelques centimètres d’un trou d’un coup sensationnel lors de la dernière journée du championnat PGA

Les liens avec Augusta peuvent être vus à travers presque tous les anciens gagnants ici et c’est à des cours à risque-récompense où l’imagination est nécessaire qu’il est à son meilleur. Smith aurait pu si facilement remporter l’US PGA en mai si son putter normalement fiable s’était comporté, mais le meilleur type de compensation pourrait bien arriver dimanche.

Heureusement, mis à part la conférence de presse de Tiger Woods, la plupart des discussions de cette semaine se sont à juste titre concentrées sur ce parcours et cet événement, plutôt que sur LIV Golf, mais cela pourrait changer si DUSTIN JOHNSON soutient et il a la valeur de le faire.

L’Open en direct Vivre de

Johnson a terminé à égalité au huitième rang au championnat ouvert de l’an dernier

Le leader à mi-chemin ici en 2015, alors qu’il venait de mettre trois coups roulés sur le green final pour perdre à l’US Open, Johnson a un record sournois au Old Course et a longtemps semblé être un vainqueur potentiel de l’Open. Il y en avait assez dans son affichage à l’US Open pour croire qu’il pouvait défier et il a depuis combattu dans un peloton plus faible à Pumpkin Ridge.

Il est également possible que PATRICK REED s’appuie sur une meilleure forme là-bas car son jeu court de dynamite pourrait être inestimable. L’espace hors du tee aide Reed, qui a combattu lors d’un Shinnecock cuit en 2018 et figurait dans le top 20 ici trois ans auparavant, et c’est un autre spécialiste des Masters avec une chance de gros prix.

de TONY FINAU le jeu court n’attire peut-être pas la même attention, mais c’est une facette extrêmement sous-estimée d’un jeu puissant et imaginatif, et il n’a pas encore raté une coupe à l’Open. Quatre départs en Écosse ont abouti à quatre top 20, et cela inclut une expérience précieuse du Old Course dans le championnat Dunhill Links.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après avoir remporté l’Open Championship l’an dernier, Collin Morikawa a dû rendre le Claret Jug avant la 150e édition du tournoi de cette année. Après avoir remporté l’Open Championship l’an dernier, Collin Morikawa a dû rendre le Claret Jug avant la 150e édition du tournoi de cette année.

Le verdict ouvert Vivre de

Finau arrive en excellente forme après avoir été proche trois fois depuis le Masters et a bien joué la dernière fois que nous l’avons vu, donc ce sera décevant s’il ne peut plus s’impliquer – tout comme il l’a fait lorsque Carnoustie a joué ferme et rapide en 2018. .

Enfin, attention à MAX HOMA, qui fait ses débuts de rêve à St Andrews aux côtés de Woods jeudi. L’Américain se révèle être un opérateur de classe mondiale et il adore le golf de liens, comme il l’a montré la semaine dernière en lançant un rapide 18 trous à North Berwick à mi-parcours de l’Open d’Écosse.

Il ne sera pas facile pour Homa de surmonter les nerfs qu’il ressentira en jouant avec son idole, mais il a remporté l’événement de Tiger à Riviera et semble avoir tous les outils pour ce qui promet d’être un renouvellement passionnant de l’Open Championship.

Regardez le 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 6h30 en direct sur Sky Sports The Open.