LA saison la plus controversée de The Bachelor est terminée, et le dernier couple de la série n’est plus ensemble alors que Matt James révèle pourquoi sur After The Final Rose.

Pendant l’ATFR, James a révélé que lui et Rachael Kirkconnell ne sont plus ensemble en raison du scandale de racisme qui l’entoure.

Qui sort maintenant avec la star de Bachelor Matt James?

Après avoir révélé sur ATFR sa séparation de Kirkconnell – James ne sort avec personne actuellement – cependant, les fans de Bachelor croient qu’il secrètement dans une relation avec Heather Martin.

Martin est apparu pour la première fois sur Colton Underwoodla saison de Le célibataire, le natif de San Diego a tenté de voler le cœur de James en se présentant dans une mini-fourgonnette au milieu de la saison.

Elle a reçu un accueil inamical de la part du groupe de femmes furieuses à l’idée de devoir partager leur homme avec un nouveau venu.

Le Soleil a rapporté en exclusivité que James a secrètement rendu visite à Martin dans sa ville natale de San Diego peu de temps après que la star ait largué Kirkconnell.

Martin, 25 ans, est arrivé tard dans cette saison de The Bachelor après sa meilleure amie, ancienne Bachelorette Hannah Brown, l’a encouragée à poursuivre une relation avec James.

Bien que le leader d’ABC semble heureux de l’arrivée inattendue, il a immédiatement éliminé Heather par équité envers les autres femmes.

Des mois plus tard, une source a révélé en exclusivité au Sun que James et Martin ont depuis ravivé et explorent une romance.

L’initié a affirmé que le New yorkais avait été dans Los Angeles au cours des dernières semaines en raison du tournage du Bachelor – y compris le Après la rose finale final.

Selon la source, James «a beaucoup traîné avec sa vieille amie Hannah Brown et sa meilleure amie, Heather Martin quand il était à Californie.

« Les trois d’entre eux ont beaucoup traîné à Los Angeles et Matt est même allé à San Diego pour passer du temps avec Heather en tête-à-tête », a déclaré l’initié.

« Ils ont passé quelques jours ensemble à deux et se sont vraiment bien entendus. Ils ne sont pas encore en couple, ils ralentissent jusqu’à ce que la saison de Matt soit diffusée.

«Il travaille encore beaucoup et n’essaie pas de passer d’une relation à une autre.

«Mais Heather a été éperdue à propos de Matt pendant longtemps et pense que c’est enfin son coup maintenant qu’il est nouvellement célibataire. Elle est tout dedans », a ajouté la source.

Malgré les rumeurs, ni James ni Martin n’ont confirmé qu’ils sortaient en fait.

Qu’a dit Matt James sur Good Morning America?

James est apparu sur Bonjour Amérique le 16 mars, et il a expliqué s’il se penchait ou non vers un engagement avec Kirkconnell avant que les photos n’apparaissent.

« Je pense que lorsque vous sortez avec quelqu’un, c’est ce que vous espérez. Donc chaque fois que je suis en couple avec quelqu’un, c’est parce que le mariage est le but ultime.

« Et quand vous découvrez des choses comme moi, cela vous dissuade d’atteindre cet objectif ultime parce que, comme je l’ai dit dans After The Final Rose, il y a juste des choses que vous ne comprenez peut-être pas ce que cela signifie d’être avec quelqu’un comme moi, » dit James.

Lorsqu’on lui a demandé où il pensait que Kirkconnell comprenait les dommages causés par ses actions, James a dit qu’il savait qu’elle était « une bonne personne ».

« Je sais que Rachael est une bonne personne et tout ce qu’elle a décrit dans sa déclaration d’excuses, j’ai hâte de la voir faire parce que je sais qu’elle en est capable. »

James a expliqué à quel point il était ravi de voir les changements institutionnels apportés à la franchise The Bachelor après l’annonce du Bachelorettes Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe accueillera la prochaine saison de La bachelorette.

«Au fur et à mesure que les histoires d’amour se diversifient, les personnes qui les racontent devraient devenir tout aussi diverses. Il y a beaucoup plus de femmes et d’hommes de couleur qualifiés qui peuvent intervenir et remplir ces rôles.

« Je suis ravi de voir le changement institutionnel avoir lieu et je suis honoré d’en faire partie », a ajouté James.

Qu’a dit Matt James à propos du scandale raciste de Rachael Kirkconnell?

James a comparé son temps avec Kirkconnell à une «lune de miel», jusqu’à ce que les photos de son passé fassent surface.

Au début, James a essayé de la soutenir et a rejeté le discours comme de simples rumeurs, mais quand Kirkconnell possédait publiquement les photos que James avait dû prendre soin de lui-même et de la blessure qu’elle lui avait causée.

« Si vous ne sous-estimez pas que certains comme ça posent problème en 2018, il y a beaucoup de moi que vous ne comprendrez pas », a déclaré James à propos des photos de trois ans.

« Je me suis éloigné et je l’ai laissée faire le travail qu’elle s’est engagée à faire. »