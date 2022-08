Qui sont Travis et Gregory McMichael ? – Le soleil

TRAVIS et George McMichael ont rencontré leur sort dans une salle d’audience alors qu’ils étaient condamnés pour la mort d’Ahmaud Arbery.

La famille d’Arbery cherche sans relâche justice depuis que sa mort a été rendue publique sur les réseaux sociaux.

Ahmaud Arbery est décédé le 23 février 2020 Crédit : Reuters

Qui sont Travis et Gregory McMichael ?

Le cas d’Ahmaud Arbery, ainsi que les meurtres très médiatisés de George Floyd et d’autres hommes et femmes noirs, ont alimenté des mois de manifestations nationales contre l’injustice raciale et la brutalité policière aux États-Unis.

Ceux qui ont été accusés d’avoir tué Ahmaud comprennent:

Grégory McMichael

Photo de Gregory McMichael au tribunal Crédit : Reuters

Gregory McMichael, 65 ans, est un policier blanc à la retraite.

Les dossiers d’emploi montrent qu’il n’a pas suivi une formation de base suffisante en matière d’application de la loi, selon The Guardian.

Cela l’a conduit à perdre son pouvoir d’arrestation en 2006, ajoute-t-il, pour n’avoir pas suivi les 20 heures de formation requises l’année précédente.

Gregory a été enquêteur au bureau du procureur du circuit judiciaire de Brunswick de 1995 à 2019.

News4Jax ajoute que: “Pendant huit ans, Gregory McMichael a agi en tant qu’enquêteur sans pouvoir d’arrestation en raison d’un manque de formation.”

Le site Web explique: “La défaillance de la formation mandatée par l’État pour la police axée sur la communauté, la désescalade et le recours à la force signifiait, entre 2006 et 2014, que McMichael n’avait ni l’autorité ni le droit de demander des mandats d’arrêt, des mandats de perquisition ou procéder à des arrestations sous le couvert de la loi. »

En 2014, selon une note de service du personnel citée par News4Jax, “McMichael s’est fait retirer son arme à feu délivrée par le département, son badge et toute autre carte l’identifiant en tant que shérif adjoint ou enquêteur du bureau du procureur de district”.

Il a ajouté: “On lui a dit qu’il ne pouvait pas signifier d’assignation à comparaître ou travailler sur le terrain tant que les problèmes n’étaient pas résolus.”

McMichael a demandé une dispense de formation, déclarant au Georgia POST Council qu’il avait subi deux crises cardiaques entre 2005 et 2009.

De plus, sa femme avait reçu un diagnostic de cancer et le couple avait déposé son bilan en raison de factures médicales «écrasantes», rapporte News4Jax.

En 2014, son patron a parlé au conseil au nom de McMichael et sa dispense de formation a été accordée.

Cela signifiait qu’il pouvait continuer en tant qu’enquêteur en chef pour le bureau du procureur de district Jackie Johnson.

Cinq ans plus tard, en février 2019, des mois avant sa retraite, McMichael a de nouveau perdu sa certification du conseil pour ne pas avoir suivi la formation requise en 2018, explique The Guardian.

Dépouillé de ses fonctions d’application de la loi, il a été réaffecté pour travailler comme agent de liaison au bureau du procureur du comté de Camden – mais n’a pas été autorisé à avoir son badge ni à porter une arme à feu.

McMichael a pris sa retraite en juin 2019.

Dwayne Pollock, directeur adjoint des ressources humaines du comté de Glynn, a déclaré à Insider que le bureau “n’a trouvé aucun dossier de discipline ou de plainte” associé à la carrière de McMichael.

Travis Mc Michael

Photo de Travis McMichael au tribunal Crédit : Reuters

Travis McMichael est le fils de Gregory.

En novembre 2020, devant la Cour supérieure, la mère de Travis, Lee McMichael, a témoigné qu’il vivait avec elle et son père.

Elle a également déclaré au tribunal qu’il avait un fils – alors âgé de quatre ans – et qu’il n’avait pas de passeport, a rapporté l’Associated Press.

Ses avocats ont cité ses services passés en tant que mécanicien de la Garde côtière américaine comme preuve de son caractère.

Zachary Langford – un ami de Travis depuis son enfance – a témoigné que son ami était un farceur qui s’entendait avec tout le monde.

William « Roddie » Bryan

Photo de William “Roddie” Bryan au tribunal Crédit : Reuters

William “Roddie” Bryan est originaire de la périphérie de la ville portuaire de Brunswick.

Le téléphone portable de l’homme de Géorgie a enregistré la fusillade mortelle d’Arbery.

L’avocat Kevin Gough, qui le représentait, a publié une déclaration publique en 2020 disant: “Roddie est un père de famille, un fan de NASCAR et aime le rock and roll”.

Les McMichaels n’ont pas été arrêtés jusqu’à ce que les images du téléphone portable de la fusillade aient été divulguées en ligne et que le Georgia Bureau of Investigation ait repris l’affaire.

En juin 2020, un grand jury a inculpé à la fois McMichaels et leur voisin.

Kevin a déclaré à USA Today que William et sa famille – ses deux enfants et sa fiancée – avaient reçu “des communications harcelantes et menaçantes” à la suite de la mort d’Ahmaud.

“Les membres de sa famille ont été harcelés. Ils ont vraiment peur”, a déclaré Kevin.

“Voici quelqu’un qui a filmé ce qui s’est passé. Et pendant deux mois, c’est un témoin.

“Du jour au lendemain, il est soudainement la cible de l’enquête. C’est un assez grand changement d’événements.”

Il a décrit William comme un “homme tranquille”.

Lorsque les flics ont répondu à la fusillade, Bryan les a conduits à sa voiture pour regarder ses images enregistrées, a déclaré Kevin.

L’avocat a ajouté que si son client ne l’avait pas filmé, “la seule version de ce qui s’est passé aurait été celle des deux personnes avec les armes”.

Quelle a été la décision du jury dans l’affaire Ahmaud Arbery ?

Après un procès, un jury a déclaré les trois accusés coupables de plusieurs chefs d’accusation.

Travis a été reconnu coupable de meurtre par malveillance, de quatre chefs de meurtre criminel, de deux chefs de voies de fait graves, de faux emprisonnement et d’une tentative criminelle de commettre un crime.

Gregory a été déclaré non coupable de l’accusation de meurtre par malveillance, mais coupable de quatre chefs de meurtre, de deux chefs de voies de fait graves, de faux emprisonnement et de tentative criminelle de commettre un crime.

William a été reconnu coupable de voies de fait graves et de meurtre.

Le 7 janvier 2021, Travis et Gregory ont été condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Ils ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec 20 ans supplémentaires pour leur rôle dans la mort d’Ahmaud.

De même, William a été condamné à perpétuité mais a la possibilité d’une libération conditionnelle.

Le 8 août 2022, Travis a ensuite été condamné à une deuxième peine d’emprisonnement à perpétuité pour sa condamnation pour crime de haine fédéral et purgera désormais des peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives dans une prison d’État.

William et Gregory apprendront finalement leur sort plus tard.

La mort d’Ahmaud Arbery a déclenché des manifestations dans tout le pays Crédit : EPA

Qu’est-il arrivé à Ahmaud Arbery ?

Ahmaud a été tué par balle le 23 février 2020, à l’extérieur de la ville portuaire géorgienne de Brunswick.

Les enquêteurs allèguent que Travis, Gregory et William ont utilisé leurs camions pour poursuivre le jeune homme de 25 ans, qui a inversé à plusieurs reprises les directions et s’est précipité dans un fossé en essayant de s’échapper.

Travis est sorti de son camion et a confronté Ahmaud, disant plus tard à la police qu’il lui avait tiré dessus en état de légitime défense après avoir refusé son ordre de se mettre au sol, selon les autorités.

On pense que le premier coup était à la poitrine d’Ahmaud, le second à sa main et le troisième à nouveau à sa poitrine avant qu’il ne s’effondre.

Ahmaud “a été pourchassé, traqué et finalement exécuté”, selon le procureur spécial Jesse Evans.

L’agent spécial Richard Dial a témoigné lors d’une audience que Travis avait dit à la police qu’il avait levé son fusil de chasse sur Arbery à 90 pieds de distance et lui avait dit de se mettre au sol.

Ahmaud a couru du côté passager du camion de Travis, et les deux hommes se sont rencontrés devant le camion.

Richard a déclaré que Travis avait dit à la police qu’Ahmaud “s’était mis au carré” comme s’il allait attaquer.

«Il y a une déclaration selon laquelle il aurait pu avoir la main sur sa chemise.

“Travis McMichael a déclaré que son adrénaline montait et que tout s’est passé très rapidement.”

Travis a ensuite tiré le premier coup dans la poitrine d’Ahmaud, selon Richard.

L’agent a été invité à déterminer si Travis avait tiré en état de légitime défense.

“Je ne pense pas que ce soit de la légitime défense de la part de M. McMichael”, a déclaré Richard.

“Je crois que c’était de la légitime défense de la part de M. Arbery. … Je crois que la décision de M. Arbery était d’essayer de s’enfuir et il a découvert qu’il ne pouvait pas s’échapper.”

