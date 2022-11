Qui sont toutes ces célébrités à la Weird Al Pool Party ? Un guide

“J’ai parcouru mon carnet d’adresses, envoyé un e-mail à un groupe d’amis et dit:” Hé, nous tournons cette folle fête à la piscine dans la vallée. Voulez-vous sortir et passer une demi-journée à le faire? », A-t-il dit. “Heureusement, un groupe de personnes s’est présenté et nous avons réussi à le faire !”

Dans une scène de “Weird: The Al Yankovic Story”, le biopic vrai sauf quand ce n’est pas diffusé sur la chaîne Roku, le personnage principal (joué par Daniel Radcliffe dans une grosse perruque bouclée) procède à assommer Jack’s défi rapidement, puis attrape son accordéon pour sérénader des noms de la contre-culture des années 1970 et 80 comme Andy Warhol (Conan O’Brien) et Divine (Nina West) avec une interprétation complète de la mélodie. (Probablement le histoire vraie de l’humoriste transportant un grand cahier bleu à feuilles mobiles pour écrire des idées, suivi de voyages de plusieurs heures à la bibliothèque pour rechercher des sujets comme des canards n’était pas aussi excitant.)

Voici comment Weird Al Yankovic, le roi de la parodie à l’accordéon, aimerait que vous pensiez “ Un autre prend le bus » a été écrit : Lors d’une fête à la piscine, la personnalité de la radio, Wolfman Jack, l’a mis au défi de concevoir sur-le-champ un envoi de « Another One Bites the Dust » de Queen.

Vous avez probablement repéré Wolfman Jack de Jack Black devant la foule – il est difficile de le manquer dans une écharpe rose fluo et à imprimé guépard et une barbe épaisse et pulpeuse – et Salvador Dalí (cette moustache !), mais avez-vous attrapé Pee- petit Herman et Tiny Tim?

Jean Diacre

Interprété par David Dastmalchian

Ce n’est pas grave, nous n’avons pas reconnu son nom non plus. Mais son travail parle de lui-même: Deacon était le bassiste original de Queen, voyant le groupe de rock britannique à travers des singles n ° 1 comme “Crazy Little Thing Called Love” et “Another One Bites the Dust” avant de partir en 1997, six ans après le mort du chanteur du groupe, Freddie Mercury. Aujourd’hui à la retraite, l’homme de 71 ans, qui a souvent été décrit comme le membre discret du groupe, a vécu une vie discrète à l’abri des regards du public, élevant six enfants dans la maison londonienne qu’il a achetée avec son premier chèque de paie Queen. .

Andy Warhol

Interprété par Conan O’Brien

Ce ne serait pas une fête sans le roi du Pop Art, dont les œuvres mettant en vedette des présidents, des stars de cinéma, des boîtes de soupe et d’autres icônes culturelles sont elles-mêmes emblématiques. Il est décédé en 1987.

Il n’est pas surprenant que Conan O’Brien, qui dépeint Warhol dans un col roulé noir et une perruque blanche, figure sur la liste des cartes de vacances de Yankovic – les deux sont amis depuis des années. Yankovic est apparu lors de la célébration d’une semaine du Comic Con d’O’Brien en 2016 et a été un invité sur son podcast “Conan O’Brien Needs a Friend” en 2021.)

Salvador Dali

Interprété par Emo Phillips