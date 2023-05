Qui sont Sri et Gopi Hinduja et quelle est leur valeur nette ?

SRI et Gopi Hinduja sont bien connus sur la liste riche du Sunday Times.

Mais qui sont les deux frères et quelle est leur valeur nette ?

Gopichand Hinduja, à gauche, et Srichand Hinduja sont deux frères industriels britanniques. Sri est décédé en mai 2023 Crédit : AFP-Getty

Qui sont Sri et Gopi Hinduja ?

Sri Hinduja, également connu sous le nom de Srichand Parmanand Hinduja, était le frère aîné de la famille Hinduja.

Il est né le 28 novembre 1935 à Karachi, au Pakistan.

Hindu Sri est décédé le 17 mai 2023 à l’âge de 87 ans à Londres.

Il a été rapporté qu’il est décédé des complications de la démence à corps de Lewy.

Ses enfants, Shanu et Vinoo, ont publié une déclaration disant : « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père SP Hinduja.

« SP était un mari aimant de feu bien-aimé Madhu, père de Shanu, Vinoo et feu Dharam chéri, et grand-père de Karam et Lavanya.

« SP était un titan visionnaire de l’industrie et des affaires, humanitaire et philanthrope. »

Sri était marié à Madhu et ils avaient deux filles, Shanu et Vinoo.

Le couple a également eu un fils, Dharam, qui est décédé en 1992.

Madhu est décédé, à l’âge de 82 ans, en janvier 2023.

Son frère Gopi Hinduja, également connu sous le nom de Gopichand, est né le 29 février 1940 en Inde.

Gopi est diplômé du Jai Hind College de Bombay en 1959.

Il est marié à Sunita et ils partagent deux fils et une fille – Sanjay, Dheeraj et Rita.

Quels membres de la famille Hinduja sont actifs dans l’entreprise ?

Gopi était le coprésident de l’entreprise familiale, Hinduja Group, avant la mort de son frère.

Gopi gère principalement les intérêts britanniques.

L’entreprise appartient également à ses deux autres frères.

Prakash Hinduja est président en Europe, avec Ashok P Hinduja président des sociétés en Inde

Jusqu’à sa mort, Sri dirigeait l’entreprise en tant que président et principal actionnaire.

Sanjay et Dheeraj sont également impliqués dans l’entreprise avec Vinoo.

Ils sont rejoints par les fils de Prakash, Ajay et Ramkrishan, et le fils d’Ashok, Shom.

Quelle est la valeur nette de Sri et Gopi Hinduja ?

Sri et Gopi Hinduja sont en tête de la liste des riches du Sunday Times pour la cinquième année consécutive en 2023.

Leur valeur nette est répertoriée à 35 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 6,528 milliards de livres sterling par rapport à 2022.

Dans la Sunday Times Rich List 2022, leur valeur nette était répertoriée à 28,472 milliards de livres sterling.

Où est la maison de Sri et Gopi Hinduja ?

La maison de Sri et Gopi Hinduja est située à Carlton House Terrace à Londres.

Le manoir est proche du palais de Buckingham et se compose de quatre maisons géorgiennes blanches de six étages interconnectées.

Les deux frères partageaient la maison.

Quelle entreprise possèdent Sri et Gopi Hinduja ?

Les frères Hinduja sont propriétaires de Hinduja Group Ldt.

The Hinduja Group Ltd est un conglomérat transnational indien.

Il est divisé en onze secteurs, dont l’automobile, le pétrole et les produits chimiques spécialisés, la banque et la finance, l’informatique et les ITeS, la cybersécurité, la santé, le commerce, le développement de projets d’infrastructure, les médias et le divertissement, l’énergie et l’immobilier.

Gopi est également président de Hinduja Automotive Limited, Royaume-Uni.

Sri était propriétaire de la Hinduja Bank, avec sa fille aînée, Shanu, en tant que présidente, et son fils Karam en tant que directeur général.