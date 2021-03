Les hôtes TOP Chef Padma Lakshmi et Tom Colicchio ont remporté des Emmy Awards pour leurs fonctions d’accueil dans le cadre de la compétition.

Les hôtes jugent également les compétences culinaires du candidat tout en les aidant à apprendre en cours de route.

Qui sont Padma Lakshmi et Tom Colicchio de Top Chef?

Padma Lakshmi, 50 ans, et Tom Colicchio, 58 ans, sont des experts en alimentation dans l’industrie de la cuisine.

Lakshmi est une experte en gastronomie, animatrice de télévision, productrice et auteure à succès du New York Times, elle se considère comme une «cuisinière à la maison» et non comme une chef.

En plus d’accueillir et de produire Top Chef, elle a également créé, hébergé et produit la série Hulu acclamée par la critique Taste the Nation.

La cuisinière est née en Inde mais a grandi aux États-Unis et a commencé sa carrière en tant que mannequin et actrice en Europe et en Amérique.

Lakshmi est cofondatrice de la Endometriosis Foundation of America (EFA) et d’un artiste ambassadeur de l’American Civil Liberties Union (ACLU) pour les droits des immigrants et les droits des femmes.

Elle a également été nommée Ambassadrice itinérante du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

À l’instar de Lakshmi, Colicchio est un grand chef connu à New York et dans le monde.

Il est originaire du New Jersey et est d’origine italienne, ce qui se reflète souvent dans ses recettes culinaires.

Colicchio est un restaurateur et a fondé l’hospitalité artisanale, qui comprend actuellement New York’s Craft, Riverpark, Temple Court et Small Batch; Artisanat de Los Angeles Los Angeles; et le Heritage Steak and Craftsteak de Las Vegas.

Il est le récipiendaire de cinq prix de la Fondation James Beard pour ses réalisations culinaires grâce à ses divers livres d’auteurs.

Le chef siège aux conseils d’administration d’Enfants de Bellevue, de City Harvest et de Wholesome Wave.

Quand la saison 18 de Top Chef a-t-elle lieu?

La saison 18 débutera le jeudi 1er avril, avec un épisode « surdimensionné » sur Bravo qui commence à 20 heures.

Il y aura 15 chefs exécutifs et restaurateurs de partout au pays qui montreront leurs compétences uniques.

Colicchio a déclaré que cela « pourrait être l’une des meilleures collections de chefs que nous ayons eues dans l’émission en 18 saisons ».

Lakshmi et l’autre juge Gail Simmons reviennent également pour la nouvelle saison.

Simmons est un expert culinaire formé, un écrivain culinaire et une personnalité de la télévision.

Lakshmi livré à Bravo à propos du jury unique, en disant: « C’est difficile pour moi d’être objectif à ce sujet. Mais comme, je pense que Tom vient d’une perspective très différente de la mienne.

«Il a vécu une vie différente et il a des antécédents différents de moi. Et je ne suis pas chef.

« C’est un chef professionnel qui possède des années d’expérience en tant que vétéran de la scène culinaire professionnelle new-yorkaise. J’aborde vraiment la question du point de vue de l’écrivain.

Elle a poursuivi: « Je suis une cuisinière à la maison. J’écris des livres de cuisine. Je regarde ça comme, vous savez, chaque fois que je juge un plat, je le regarde, en quelque sorte, est-il possible de payer ça, un certain montant d’argent par personne pour ce repas, habillez-vous, et obtenez une baby-sitter? Genre, est-ce que ce repas en vaut la peine? Alors je pense avoir une différence de point de vue. «

Où puis-je regarder Top Chef?

L’émission diffuse également toutes ses saisons sur Hulu et Amazon Prime avec un abonnement.

Certains anciens épisodes sont également disponibles sur NBC et Bravo, ainsi que les temps forts des compétitions précédentes.