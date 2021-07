Qui sont Michaella McCollum et Melissa Reid, pourquoi s’appellent-elles les Peru Two et que font-elles après leur libération ?

BRITS Michaella McCollum et Melissa Reid sont devenues synonymes du surnom de « The Peru Two » lorsqu’elles ont fait la une des journaux du monde entier pour trafic de drogue.

BBC One’s High: Confessions of an Ibiza Drug Mule revient sur l’affaire de trafic de drogue dans une docuserie en cinq parties sur le vrai crime sur le couple…

Une photo des douanes montrant le couple au moment de leur arrestation Crédit : Getty Images

Qui sont Michaella McCollum et Melissa Reid ?

Michaella McCollum est née à Dungannon, en Irlande du Nord, et Melissa Reid est originaire de Glasgow.

En 2013, McCollum travaillait comme mannequin à temps partiel et hôtesse de boîte de nuit à Ibiza tandis que Reid était assistant commercial en Écosse.

Pourquoi ont-ils été arrêtés ?

Les deux hommes avaient tous deux 20 ans lorsqu’ils ont été arrêtés en août 2013 à l’aéroport de Lima.

Ils se sont rendus au Pérou le 15 août et ont été surpris en train de quitter le pays avec 11 kg de cocaïne d’une valeur de 1,5 million de livres sterling à l’aéroport de Lima deux jours plus tard.

Ils ont été arrêtés par des douaniers transportant la drogue de classe A avant un vol long-courrier à destination de Madrid, en Espagne.

Combien de cocaïne essayaient-ils de faire passer en contrebande ?

Le couple avait coupé les médicaments avec du bicarbonate de soude et de l’amidon et les avait cachés dans des sachets de bouillie et de gelée pour masquer l’odeur.

Il a été rapporté plus tard qu’ils n’avaient été payés que 4 000 £ chacun pour faire passer la drogue en contrebande.

Les drogues étaient dissimulées dans des sachets de bouillie et de gelée Crédit : AP : Presse associée

Combien de temps ont-ils fait de la prison ?

Ils ont fait face à la perspective d’une peine de prison maximale de 15 ans, mais ont conclu un accord de plaidoyer à huis clos pour obtenir une peine plus courte.

Lorsqu’ils ont comparu devant le tribunal, ils ont plaidé coupables de trafic de drogue et, en décembre 2013, ils ont été condamnés à six ans et huit mois de prison.

Ils ont été détenus dans la tristement célèbre prison Virgen de Fatima à Lima, mais ont été transférés à la prison d’Ancon 2 où ils ont occupé des postes convoités de formation en esthétique dans le but de devenir coiffeurs.

Certains rapports ont affirmé que les filles étaient détenues dans des cellules avec 30 autres prisonniers.

Le couple a été détenu à la prison d’Ancon 2 (ci-dessus) après avoir été auparavant dans la tristement célèbre prison Virgen de Fatima de Lima. Crédit : AFP

Qu’ont-ils dit après leur arrestation ?

Les filles ont d’abord affirmé qu’elles avaient été forcées de transporter la drogue par un gang armé.

Cependant, après sa libération, Melissa a admis qu’elle savait ce qu’elle faisait.

Elle a avoué: « J’ai pris la décision consciente de le faire et personne ne m’a forcée. »

Michaella s’est également ouverte, disant qu’elle était « stupide » de se laisser séduire par seulement 5 000 £ et pensait que le Pérou était une ville espagnole.

Dans son livre, elle écrit : « Étais-je coupable ? Oui. Est-ce que je savais ce que je faisais ? En quelque sorte.

« Alors, pourquoi l’ai-je fait ? Pourquoi ai-je tout mis en péril et causé un chagrin d’amour incalculable à ma famille adorée pour quelques livres faciles ? »

Reid est escortée par des policiers alors qu’elle est expulsée du Pérou Crédit : Getty Images

McCollum est escorté d’un camion au tribunal de la prison de Sarita Colonia Crédit : Reuters

Quand sont-ils rentrés chez eux ?

Début 2016, les deux femmes ont tenté de retourner au Royaume-Uni.

McCollum a demandé sa libération conditionnelle et a été libéré le 31 mars 2016, avec la perspective de devoir rester au Pérou jusqu’à six ans.

En avril, les autorités péruviennes ont accepté d’expulser Reid du pays et elle a été libérée de prison le 21 juin et est immédiatement rentrée chez elle en Écosse.

McCollum est rentré chez lui deux mois plus tard, arrivant à l’aéroport de Dublin le 13 août 2016.

Que s’est-il réellement passé ?

Michaella a déclaré qu’elle avait commencé à travailler comme serveuse à Ibiza en 2013 en servant de la cocaïne et de l’ecstasy aux côtés du gin et des tonics sur la célèbre île de la fête.

C’est alors qu’elle a rencontré un dealer de Cockney appelé Davey, qui lui a demandé si elle voulait faire une « course » pour lui – obtenir de la drogue d’Espagne et la rapporter à Ibiza.

Michaella a déclaré que l’argent offert jouait dans son esprit parce qu’elle voulait plus que le salaire qu’elle touchait en travaillant dans un bar.

Alors, quand il lui a demandé à nouveau si elle se rendrait à Barcelone pour acheter de la drogue, Michaella a accepté.

En août 2013, elle a rencontré Mateo, un associé colombien de Davey, qui lui a dit qu’elle se dirigeait maintenant vers le Pérou.

Michaella s’est d’abord envolée pour Majorque, où elle a rencontré son compagnon de route, Melissa Reid, 20 ans, originaire de Lenzie en Écosse.

On lui a dit qu’elle rattraperait Melissa un jour plus tard à Lima et que le couple visiterait des sites touristiques tels que le Machu Picchu comme couverture.

Deux jours après le début du voyage au Pérou, Melissa a reçu un appel téléphonique et a reçu l’ordre de prendre un grand sac à l’extérieur pour rencontrer le revendeur.

Mais elle a été forcée de prendre un autre sac pour contenir la cocaïne, qui était cachée dans 31 sachets de gruau d’avoine.

La paire a divisé les paquets à transporter dans leurs valises.

Les filles se sont réveillées à 6 heures du matin le lendemain et se sont rendues à l’aéroport de Lima.

Mais le concert était terminé lorsqu’un policier en civil a fouillé leurs sacs.

Pris en flagrant délit … McCollum et Reid ont finalement admis qu’ils avaient accepté de faire passer la drogue de leur propre gré et ont été condamnés à des peines plus légères Crédit : Getty Images

Que font-ils maintenant?

Michaella a maintenant 26 ans et est mère de jumeaux nés l’année dernière.

Elle n’est pas avec le père des deux garçons – mais a dit qu’elle savait qu’elle pouvait élever ses fils toute seule.

Elle a déclaré: « Ce n’est rien que j’ai prévu, ce n’est pas la façon dont j’ai envisagé les choses.

« Ce sont mes enfants et je les aime. »

Elle a sorti un livre You’ll Never See Daylight Again et s’est vu offrir 250 000 £ pour le livre Tell all.

Elle apparaîtra dans les nouvelles docuseries de la BBC pour raconter sa version de l’histoire.

Michaella a confirmé sur Lorraine qu’elle était « toujours en contact » avec Melissa.

Melissa s’est depuis retirée des projecteurs.

Michaella est une affiche active sur les réseaux sociaux Crédit : reportez-vous à la légende

Elle a partagé une photo de ses jumeaux sur Instagram Crédit : Michaella McCollum : Instagram

McCollum a travaillé comme modèle à temps partiel dans le passé Crédit : Enterprise News and Pictures

Michaella McCollum a purgé plus de deux ans de prison au Pérou Crédit : Fonctionnalités Rex

Michaella et ses jumeaux Raphaël et Rio Crédit : Instagram

