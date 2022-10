Qui sont Maria et Derek Broaddus et où sont-ils maintenant ?

MARIA et Derek Broaddus ont été soumis à une campagne de terreur par un harceleur anonyme appelé “The Watcher”.

Le fluage inconnu a envoyé des lettres de menaces à la famille Broaddus, écrivant même sur la surveillance de leurs enfants, dans leur nouvelle maison à Westfield, New Jersey – voici ce que nous savons de l’endroit où ils se trouvent maintenant.

Qui sont Maria et Derek Broaddus ?

Derek et Maria Broaddus n’étaient que des parents normaux lorsqu’ils ont acheté la magnifique maison de six chambres dans le quartier verdoyant de Westfield, dans le New Jersey, pour 1,3 million de dollars en juin 2014.

Cependant, ils ont été bombardés de lettres effrayantes les menaçant et exprimant leur colère contre eux en rénovant la propriété avant d’emménager.

Le couple fait désormais l’objet d’une nouvelle série Netflix “The Watcher” qui est basée sur leur calvaire.

Une version fictive d’eux appelée Nora et Dean Brannock sera jouée par Naomi Watts et Booby Cannavale dans la série effrayante.

Où sont Maria et Derek Broaddus maintenant ?

Naturellement, le couple a tenté à plusieurs reprises de vendre la maison, l’inscrivant en 2014 et 2016.

Cependant, tous les acheteurs intéressés ont immédiatement reculé lorsqu’on leur a montré les lettres et informé de “The Watcher”.

Le couple a finalement réussi à vendre la maison en 2019 pour bien moins que ce qu’il avait initialement payé.

S’adressant à The Sun Online cette année, Derek a qualifié cela d ‘”expérience traumatisante” et a déclaré que la famille “essayait de passer à autre chose”.

Cependant, il a averti qu’il pensait que The Watcher était toujours là-bas, en disant: “Il y a un fou mentalement déséquilibré dans ce quartier.”

Qu’est-il arrivé à Maria et Derek Broaddus ?

Les Broadduses ont été soumis à une campagne de terreur par The Watcher, qui leur a envoyé des lettres menaçant la famille.

Trois jours seulement après la fermeture de la maison par les Broadduse, Derek peignait sa nouvelle maison lorsqu’il est sorti pour vérifier le courrier.

À l’intérieur se trouvait une lettre, adressée d’une écriture épaisse et maladroite au “nouveau propriétaire”, et une note dactylographiée.

L’auteur de la note a révélé qu’ils avaient déjà commencé à surveiller la famille, identifiant divers détails personnels tels que leur mini-fourgonnette Honda ainsi que le fait qu’ils avaient engagé des constructeurs pour rénover la maison.

La lettre se terminait en disant : « Que la fête commence.

Il était signé “The Watcher”.

Plusieurs lettres ont suivi, certaines menaçant même la famille et qualifiant leurs enfants de “sang jeune” pour la maison.

On n’a jamais découvert qui est The Watcher et s’ils sont toujours en fuite.