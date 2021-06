DEUX personnes ont été arrêtées dans la « rage au volant » de la mort par balle d’Aiden Leos, six ans, en Californie.

La maman au cœur brisé, Joanna Cloonan, a déclaré lors d’un service commémoratif: « Mon précieux fils s’est fait arracher la vie sans aucune raison. »

Aiden Leos, six ans, a été abattu alors qu’il se rendait à la maternelle Crédit : Gofundme

Qui sont Marcus Anthony Eriz et Lee Wynne ?

Marcus Anthony Eriz, 24 ans, et Lee Wynne, 23 ans, ont été placés en garde à vue devant leur domicile à Costa Mesa, « pour la mort par balle d’Aiden Leos, six ans », a déclaré la California Highway Patrol (CHP).

Leur relation n’était pas immédiatement connue.

Mais, selon KTLA, ils sont petit-ami et petite-amie et leur voiture a été retrouvée à un autre endroit.

Le Los Angeles Times a cité une source policière disant qu’Eriz est un détaillant automobile.

Une autre source policière a déclaré au Times que les suspects étaient sous surveillance avant leur arrestation pour la fusillade mortelle d’Aiden.

Les enquêteurs qui regardaient le duo les ont suivis depuis un restaurant avant de les arrêter devant leur domicile dimanche 6 juin, a déclaré CBS Los Angeles.

Les hommages affluent pour le garçon tué Crédit : Fox LA

Le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer, a déclaré: «Ces personnes étaient sous surveillance et, à un moment donné, nous savions qu’elles étaient ensemble dans un restaurant aujourd’hui.

« C’est une décision qui a été prise aujourd’hui que ce n’était évidemment pas un endroit sûr pour procéder à l’arrestation. »

Une récompense de 500 000 $ offerte pour des informations menant à une arrestation avait suscité des centaines de pourboires, selon le CHP.

L’argent de la récompense a été fourni par la famille en deuil du garçon, les entreprises et les responsables du comté d’Orange.

La commissaire du CHP, Amanda Rey, a déclaré: « Bien que ces arrestations n’atténuent pas la douleur de la perte d’une mère, j’espère que la famille Leos aura l’esprit tranquille et qu’elle sera assurée que le CHP travaillera avec le procureur du comté d’Orange pour rendre justice pour Aiden. »

Les membres de la famille à un mémorial de fortune sur le viaduc de Walnut Avenue à l’autoroute 55 à Orange, Californie Crédit : AP

Qu’est-il arrivé à Aiden Leos ?

Aiden a été abattu alors qu’il était sur le siège arrière de la voiture de sa mère le mois dernier après qu’elle aurait mis en colère un autre conducteur qui l’avait coupée sur la State Route 55 dans la ville d’Orange.

La mort tragique s’est déroulée sur l’autoroute 55 près de Chapman vers 8 heures du matin le 21 mai 2021, alors que la mère d’Aiden, Joanna Cloonan, le conduisait à la maternelle dans sa Chevrolet Sonic argentée.

Elle a fait un doigt d’honneur à un conducteur dans son rétroviseur, mais alors qu’elle changeait de voie, un homme armé qui aurait été assis sur le siège passager d’une voiture conduite par une femme, a soudainement tiré sur son véhicule.

Le seul coup de feu a touché le petit Aiden dans le dos.

Sa mère s’est garée sur le bord de la route et l’a bercé dans ses bras jusqu’à ce qu’un policier en congé se précipite pour lui administrer la RCR.

Il a été transporté en ambulance à l’hôpital pour enfants du comté d’Orange où il a été déclaré mort.

Les derniers mots déchirants d’Aiden auraient été « Maman, j’ai mal au ventre ».

CHP a publié cette image du véhicule soupçonné d’avoir tué Aiden Leos, six ans Crédit: California Highway Patrol

Une chasse était en cours pour les suspects et leur véhicule qui a été décrit comme un 2018-2019 blanc Volkswagen Golf SportsWagen avec vitres non teintées et toit ouvrant.

Les responsables de la patrouille routière ont déclaré que la mort de rage au volant résultait d’un changement de voie perçu comme dangereux.

La famille avait supplié les suspects de se manifester alors que les funérailles du jeune garçon avaient eu lieu le samedi 5 juin.

Sa mère a déclaré: « La joie qu’il a apportée dans nos vies était insurmontable.

« Mon cœur fondait à chaque fois qu’il riait. »

« La famille et notre communauté méritent la clôture de cet événement horrible », a déclaré le superviseur du comté d’Orange, Don Wagner.

Aiden était assis dans un siège d’appoint à l’arrière de la ca Crédit : FOX 11

A quelles charges le couple fait-il face ?

Les responsables ont déclaré que le couple devrait être accusé de meurtre.

Les procureurs s’efforcent de rassembler davantage de preuves à l’aide de mandats de perquisition, a rapporté Yahoo News!

Eriz et Lee sont détenus dans une prison du comté avec une caution de 1 million de dollars chacun.

Le couple devrait comparaître devant le tribunal le mardi 8 juin, a rapporté le Los Angeles Times.