Au moins neuf ressortissants britanniques ont été tués et sept sont portés disparus depuis l’attaque du Hamas contre Israël.

Parmi les morts figurent un adolescent, un soldat, des personnes en vacances en Israël et un agent de sécurité d’un festival de musique.

C’est ce que nous savons jusqu’à présent sur les morts confirmés.

Lianne et Yahel Sharabi

Image:

Yahel (à gauche) photographiée avec sa mère Lianne et sa sœur Noiya





Yahel, 13 ans, a disparu du kibboutz Beeri après une attaque. Sa mort a été confirmée le 17 octobre.

Sa mère, Lianne Sharabi, a été tuée lors de l’attaque du kibboutz.

La sœur de Yahel, Noiya Sharabi, 16 ans, et leur père Eli Sharabi ont également été kidnappés et sont toujours portés disparus.

Dans une déclaration à la BBC, des proches britanniques ont qualifié Lianne de « lumière de la vie de notre famille ».

« Elle avait une nature merveilleuse et attentionnée. Elle aidait toute personne en difficulté, que ce soit physique, émotionnel ou financier, elle était là pour eux. Elle était drôle, avec un sens de l’humour sec », ont-ils déclaré.

Ils ont décrit Yahel comme « une boule d’énergie » qui aimait « faire du vélo à une vitesse vertigineuse dans le kibboutz, jouer au football, chanter et danser sur TikTok et YouTube avec sa sœur Noiya et, parfois, ses cousins ​​britanniques ».

« Nous ne saurons jamais ce qu’elle aurait pu devenir : une vétérinaire, une artiste du spectacle, une naturaliste, peut-être même la première femme israélienne dans l’espace.

« Tout ce que nous savons, c’est qu’il y a un trou en forme de Yahel dans nos vies qui ne pourra jamais être comblé », ont-ils déclaré.

Danny Darlington

Image:

Danny Darlington





Le photographe Danny Darlington devait partir pour Tel Aviv la veille de l’attaque « mais a décidé de rester un jour de plus pour explorer le kibboutz avec son ami », a écrit sa sœur Shelley Darlington sur Instagram.

C’est « une décision qui a irrévocablement changé nos vies pour toujours, et qui lui a coûté la vie », a-t-elle déclaré.

Elle a rendu hommage à son « petit frère, Dan », qui, selon elle, « a été assassiné par des terroristes samedi matin dans notre kibboutz Nir Oz, aux côtés de sa belle amie Carolin ».

« Quelques jours auparavant, il faisait du vélo, riait, prenait des photos de couchers de soleil et profitait des plaisirs simples de la vie dans notre magnifique kibboutz », a-t-elle déclaré.

« Notre communauté a été détruite… Je suis brisé. »

M. Darlington était originaire du Royaume-Uni mais vivait en Allemagne et en visite en Israël.

Nathanel Young

Image:

Nathanel Young





Nathanel Young, 20 ans, « a contribué à sauver des vies » avant d’être tué par des militants du Hamas, a déclaré son frère Eliot à Sky News.

Le caporal Young, originaire de Londres, servait comme soldat dans le 13e bataillon des Forces de défense israéliennes.

M. Young a expliqué pourquoi son frère voulait servir : « Il a toujours eu une forte fierté juive. Depuis son plus jeune âge, il a toujours voulu jouer un rôle important dans la défense de son pays – c’est quelque chose dont il parlait beaucoup. »

C’était une « personne heureuse, aimant s’amuser et attentionnée », a-t-il ajouté.

« Tout cet amour et toute cette attention qu’il avait était définitivement à son apogée le jour de sa mort. »

La famille du caporal Young a déclaré dans un hommage : « Nathanel était plein de vie et de vie de fête – il portait le surnom de DJ sur la base et chez Benji, la maison de soldat solitaire où il vivait.

« Il aimait sa famille et ses amis et était aimé de tout le monde. Il aimait la musique et était un DJ talentueux.

« Toujours prêt à tout pour ses proches. Un oncle et un frère extraordinaires. Il était si heureux et prospère en Israël. Il aimait ce pays. »

Le caporal Young était un ancien élève de la JFS Jewish School, au nord de Londres, une école mixte juive de Kenton.

Selon les médias locaux, les personnes en deuil lors des funérailles du caporal Young à Jérusalem ont dû chercher refuge après le tir de roquettes depuis Gaza.

Jake Marlowe

Image:

Jake Marlowe. Photo : Facebook





Jake Marlowe, 26 ans, a également étudié à JFS et travaillait comme agent de sécurité au Festival de musique Supernova en Israël lorsqu’il a été attaqué par des militants du Hamas.

Ses parents, Lisa et Michael Marlowe, ont déclaré : « Nous avons le cœur brisé de devoir vous annoncer la terrible nouvelle que notre fils Jake a été confirmé mort dans le sud d’Israël. »

Ils ont également déclaré que des plans de rapatriement étaient en cours de mise en place, ajoutant : « Veuillez respecter notre vie privée en cette période des plus dévastatrices ».

Bernard Cowan

Image:

Bernard Cowan





La famille de Bernard Cowan, originaire de Glasgow, a déclaré : « Nous pleurons la perte de notre fils et de notre frère, qui ont été horriblement assassinés samedi lors de l’attaque terroriste surprise contre Israël par le Hamas.

« Nous demandons le respect de la vie privée en ce moment pendant que nous traitons de cette énorme perte pour notre famille, tant chez nous qu’en Israël, et pour la communauté juive de Glasgow où il nous manquera beaucoup. »