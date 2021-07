LA statue de la princesse Diana a été dévoilée par ses fils le prince William et le prince Harry le 1er juillet 2021.

Le mémorial en bronze du sculpteur Ian Rank-Broadley présente Diana entourée de trois enfants.

Le mémorial de Diana présente la princesse entourée de trois enfants Crédit : Reuters

Qui sont les trois enfants de la statue de la princesse Diana ?

L’importance des trois enfants a été révélée par Kensington Palace.

Le palais a déclaré dans un communiqué: « La figure de Diana, princesse de Galles, est entourée de trois enfants qui représentent l’universalité et l’impact générationnel du travail de la princesse. »

Il a ajouté: « Le portrait et le style vestimentaire étaient basés sur la dernière période de sa vie alors qu’elle prenait confiance dans son rôle d’ambassadrice des causes humanitaires et visait à transmettre son caractère et sa compassion. »

Le sculpteur Ian Rank-Broadley a déclaré : « Diana, princesse de Galles était une icône qui a touché la vie des gens du monde entier, donc ce fut un privilège de travailler avec le prince William et le prince Harry sur cette statue, qui commémore sa vie.

Le prince William et le prince Harry ont dévoilé la statue à leur mère dans le parc du palais de Kensington Crédit : AP

« Nous voulions capturer sa chaleur et son humanité tout en montrant l’impact qu’elle a eu à travers les générations. J’espère que les gens apprécieront de visiter la statue et le Sunken Garden, en prenant un moment pour se souvenir de la princesse. »

Le prince Harry et le prince William ont dévoilé la statue dans le Sunken Garden du palais de Kensington, avec un petit groupe d’invités comprenant le frère et les sœurs de Diana ainsi que les membres du comité qui ont collecté des fonds pour le mémorial.

Devant la statue se trouve un pavé avec un extrait du poème La mesure d’un homme, qui figurait au programme du service commémoratif de 2007 pour Diana.

La pierre se lit comme suit : « Ce sont les unités pour mesurer la valeur / De cette femme en tant que femme, quelle que soit sa naissance.

Les princes ont déclaré que Diana était une « force du bien dans le monde » Crédit : AP

« Non, quelle était sa station ? Mais a-t-elle un cœur ? Comment a-t-elle joué son rôle donné par Dieu ? »

La cérémonie a eu lieu à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.

Elle est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997 à l’âge de 36 ans.

Après le dévoilement, les princes ont publié une déclaration en l’honneur de leur mère.

Il a déclaré: « Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.

« Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit encore avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.

« Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel, aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise, et à tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante. »