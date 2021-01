WINTERWATCH est de retour sur BBC Two et les fans sont ravis de voir son retour sur le petit écran.

Mais qui sont les présentateurs de l’émission nature?

Qui sont les présentateurs de Winterwatch 2021?

Chris Packham, Gillian Burke et Iolo Williams présenteront le spectacle.

Malheureusement, Michaela Strachan, qui présente généralement le programme nature, ne rejoindra pas l’équipe en tant que présentatrice pour Winterwatch, car le verrouillage l’a obligée à rester en Afrique du Sud, où elle est basée.

Chris Packham

Chris est naturaliste, photographe de la nature, présentateur de télévision et auteur.

Il a animé The Really Wild Show de 1986 à 1995 et a présenté Springwatch, y compris Autumnwatch et Winterwatch, depuis 2009.

Chris a également présenté une série d’autres programmes, y compris un documentaire intitulé Inside the Animal Mind, une série en deux parties pour la BBC, Cats v. Dogs: Which Is Best?, Et il a co-présenté Earth Live sur NatGeo Wild avec Jane Lynch et Phil Keogan.

Packham est né à Southampton le 4 mai 1961 – cela lui fait 56 ans – et vit dans la New Forest avec son caniche de compagnie, Scratchy.

Il sort avec Charlotte Corney, propriétaire du zoo de l’île de Wight – mais le couple ne vit pas ensemble.

Gillian Burke

Gillian est née juste à l’extérieur de Nairobi, au Kenya, et a vécu ce qu’elle décrit comme une enfance «très heureuse et sauvage», chassant pieds nus les insectes à l’extérieur de leur maison.

«Je détestais les chaussures», a-t-elle déclaré au Radio Times, «et je les mettais en route dès que je rentrais de l’école».

Elle a étudié la biologie à l’Université de Bristol avant de travailler comme chercheuse pour l’Unité d’histoire naturelle de la BBC.

Gillian vit maintenant à Cornwall avec ses deux enfants.

Iolo Williams

L’expert gallois de la faune Iolo Williams est ornithologue, présentateur de télévision et auteur.

Il a passé 14 ans à travailler pour la RSPB, avant que l’intérêt des médias pour sa vaste connaissance de la vie des oiseaux gallois ne le pousse à poursuivre une carrière télévisuelle à plein temps.

Iolo a déjà fait une apparition sur Springwatch et a également figuré dans les saisons précédentes de Winterwatch.

Il a présenté des séries telles que Wild Wales, Rugged Wales, Great Welsh Parks, Visions of Snowdonia et Birdman pour BBC Two et a co-présenté plusieurs séries de réseaux telles que Nature’s Top 40 et Countryfile.

Il est marié et père de deux fils, alors qu’il possède également deux chiens de sauvetage qui ont déjà fait des apparitions dans certaines de ses émissions de télévision.

Iolo a écrit plusieurs livres, dont Wild Places: les 40 meilleurs sites naturels du Pays de Galles, Red Kite Country: A Celebration of the Wildlife and Landscape of Mid Wales et Wild about the Wild.

Megan McCubbin

Megan est la belle-fille de Chris Packham. Elle était nouvelle pour Springwatch et Autumnwatch de l’année dernière et revient pour Winterwatch.

Sa biographie se lit comme suit: « Megan est une scientifique passionnée avec un intérêt particulier pour le comportement, l’évolution et le commerce illégal des espèces sauvages. Son intérêt découle d’une enfance qui a grandi dans et autour du zoo de l’île de Wight, qui se spécialise dans le sauvetage et la réhabilitation des ex -circus et animaux de compagnie. «

Michaela Strachan est-elle sur Winterwatch 2021?

Malheureusement, Michaela n’est pas en mesure de présenter cette année car elle n’a pas pu retourner au Royaume-Uni.

Les restrictions de verrouillage de Covid ont obligé la présentatrice à rester au Cap, où elle vit avec sa famille.

Cependant, elle peut toujours téléphoner à l’émission depuis son domicile en Afrique du Sud.

Comme Packham, Michaela a également présenté The Really Wild Show, rejoignant le programme en 1993.

Michaela était malheureusement en Afrique du Sud pendant le tournage de Springwatch en raison du verrouillage et n’a pas pu se joindre en personne – mais était de retour en personne pour Autumnwatch.

Elle a également co-présenté deux séries de Orangutan Diary avec Steve Leonard pour BBC One et la série en six épisodes The Great Penguin Rescue sur la chaîne Eden.

En janvier 2014, elle a participé à la série 2 de l’émission de plongée des célébrités d’ITV Splash!

Strachan a également eu une carrière musicale, s’emparant de deux singles à succès britanniques – une reprise de « HAPPY Radio – d’Edwin Starr – qui est arrivée au n ° 62 en 1989 – et Take Good Care of My Heart – qui est arrivée au n ° 66 en 1990.

Elle est née à Ewell, Surrey, le 7 avril 1966, ce qui fait d’elle 51 ans.

Elle élève son fils Oliver avec son partenaire Nick Chevallier et elle est allergique aux éléphants.

Quand est Winterwatch à la télé?

Winterwatch est sur BBC Two TONIGHT (19 janvier) à 20h.

Vous pouvez regarder tous les épisodes manqués sur l’iPlayer.