THE Gadget Show est l’une des émissions les plus anciennes du Royaume-Uni qui permet à son public d’accéder aux dernières critiques de gadgets.

Ici, nous jetons un coup d’œil aux présentateurs actuels de l’émission Channel 5.

AP : Association de la presse

La star de Red Dwarf Craig Charles (au milieu à gauche) a annoncé son départ de la série en août 2022[/caption]

Qui sont les présentateurs de The Gadget Show ?

Le line-up initial de The Gadget Show était composé de Jason Bradbury, Suzi Perry et Jon Bentley.

Mais au fil des ans, l’équipe de présentation a subi plusieurs modifications.

Rachel Reilly de Countdown a même eu un passage d’un an.

Et en août 2022, il a été révélé que Craig Charles ne reviendrait pas au programme des consommateurs après cinq ans.

Voici les présentateurs actuels de l’émission Channel 5.

En savoir plus sur The Gadget Show TRAGÉDIE GEEK Le présentateur de Gadget Show QUITTE secrètement après plus de cinq ans TECHNOLOGIE Jon Bentley est l’hôte de The Gadget Show et est également un élément clé de l’histoire de Top Gear

Ortis Dely

Getty Images – Getty

Ortis est l’un des présentateurs du Gadget Show[/caption]

Ortis est devenu célèbre en tant que concurrent de l’émission populaire du samedi soir Blind Date, animée par Cilla Black.

Il a ensuite présenté diverses émissions de CBBC, notamment Xchange, Wonderful World of Weird et X-perimental.

Ortis a rejoint l’équipe de l’émission de technologie grand public de Channel 5 The Gadget Show aux côtés de Suzi Perry, Jon Bentley et Jason Bradbury, mais est parti en 2012.

Mais est revenu le 10 mars 2014 pour la version remaniée de l’émission.





Georgie Barrat

Getty

Georgie Barrat est l’un des trois présentateurs de The Gadget Show[/caption]

Georgie est une journaliste technologique de Manchester qui connaît tout des dernières tendances numériques.

Elle était un visage régulier sur ITV’s Weekend et Channel 5’s The Saturday Show et The Wright Stuff.

Elle a rejoint l’émission The Gadget en 2017 après le départ de Jason Bradbury.

Parlant de son nouveau rôle à la télé à l’époque, Georgie a déclaré: «J’ai regardé The Gadget Show pendant près de la moitié de ma vie, je suis donc ravie d’avoir la chance de rejoindre l’équipe.

“C’est vraiment un rêve devenu réalité !”

Jon Bentley

North One TV Tous droits réservés

Jon Bentley est l’un des présentateurs de The Gadget Show[/caption]

Pendant 12 ans, entre 1987 et 1999, Jon a été le producteur et producteur exécutif de Top Gear.

Son rôle a aidé à lancer les carrières télévisuelles de Jeremy Clarkson, Quentin Wilson et Vicki Butler-Henderson.

Jon a également été le producteur de la série Fifth Gear de 2002 à 2004, tandis qu’un coin de la piste d’essai de Top Gear porte son nom.

En 2004, il décide de passer devant la caméra et rejoint The Gadget Show en tant que présentateur.

Cependant, en février 2012, il a été annoncé que le format de l’émission changeait – et Jon quittait l’émission.

En savoir plus sur le soleil NE TARDEZ PAS J’étais gêné quand j’ai trouvé une grosseur là-bas – maintenant je me bats pour ma vie TRANSPORT À DOMICILE J’ai dépensé 115 £ pour un transport IKEA, les articles ont totalement transformé mon salon

Mais à peine un an plus tard, en avril 2013, les patrons de Channel 5 ont admis leur défaite et ont ramené l’émission technologique à son format précédent.

Jon a rejoint l’équipe de présentation aux côtés de la star du compte à rebours, Rachel Riley.