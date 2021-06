La chaîne d’information télévisée GB News devrait être lancée le 13 juin 2021.

Mais qui sont les présentateurs de GB News ?

Andrew Neil est le président de GB News Crédit : Rex

Andrew Neil

Le président de GB News, Andrew Neil, animera une émission d’information quotidienne en soirée.

Le journaliste et animateur écossais de 71 ans a quitté son poste à la BBC après 25 ans en septembre 2020.

Il a travaillé dans divers programmes, dont Sunday Politics et This Week sur BBC One et Daily Politics, Politics Live et The Andrew Neil Show sur BBC Two.

Dan Wootton

Dan Woottoon a également rejoint GB News

L’ancien rédacteur en chef et chroniqueur du Sun, Dan Wootton, rejoindra également la chaîne.

Le journaliste et animateur né en Nouvelle-Zélande qui a un flair pour les nouvelles du showbiz présentera son émission nocturne Tonight Live With Dan Wootton.

Kirsty Gallacher

Elle présentera le Great British Breakfast Crédit : PA

La journaliste Kirsty Gallacher sera la présentatrice du Great British Breakfast.

L’homme de 45 ans a travaillé pour Sky Sports entre 1998 et 2018.

Elle a également présenté l’association caritative d’ITV Soccer Aid avec Dermot O’Leary pendant dix ans.

Simon McCoy

L’homme de 59 ans co-animera une émission l’après-midi avec Alexandra Phillips Crédit : BBC News & Current Affairs via G

Simon McCoy de BBC Breakfast rejoint également GB News.

En mars, l’homme de 59 ans a révélé qu’il quitterait l’émission d’information BBC One après 18 ans à l’antenne.

McCoy, qui travaillait auparavant comme correspondant royal pour Sky, animera une émission l’après-midi avec la députée européenne du Brexit Party, Alexandra Phillips.

Gloria De Piero

Gloria De Piero est une autre présentatrice de GB News Crédit : PA

Gloria De Piero travaille actuellement sur TalkRADIO et Times Radio.

Elle co-animera une émission en début d’après-midi avec le journaliste du Sunday Telegraph, Liam Halligan.

Elle a déjà travaillé sur des programmes politiques de la BBC, elle a été rédactrice politique à Good Morning Britain, pour faire des reportages sur la politique.

En 2010, elle a été élue députée de l’ancienne circonscription minière d’Ashfield dans le Nottinghamshire.

Alastair Stewart

Alastair Stewart présentera Alastair Stewart et ses amis Crédit : Rex

Alastair Stewart a rejoint GB News après avoir été contraint de quitter ITV News après 40 ans en 2020.

Le diffuseur vétéran a plus de 40 ans d’expérience devant la caméra présentera une nouvelle émission le week-end.

Alastair Stewart and Friends présentera les plus grandes histoires de la semaine.

Michelle Dewberry

Elle présentera le spectacle nocturne Dewbs & Co. Crédit : PA

Michelle Dewberry, gagnante de The Apprentice et ancienne candidate du parti Brexit, a été engagée pour diriger une émission aux heures de grande écoute.

Elle présentera un nouveau spectacle nocturne Dewbs & Co.

Colin Brazier

Colin Brazier présentera un spectacle de jour

L’ancien présentateur de Sky News, Colin Brazier, a également rejoint l’équipe de GB News.

Brazier, qui présentait auparavant des programmes tels que Sky News Today et Saturday Live, présentera désormais un programme de jour « actualités, interviews et débats ».

Alexandra Phillips

Membre du Parlement européen pour le Brexit Party, Alexandra Phillips est également membre de GB News.

Elle a précédemment travaillé pour ITV Wales, North East avec ITV Tyne Tees et la BBC.

Andrew Doyle

Il présentera Free Speech Nation Crédit : Rex

Le comédien et écrivain Andrew Doyle rejoindra également GB News.

Il animera l’émission hebdomadaire Free Speech Nation, qui devrait présenter « une variété d’invités et un regard vivant et léger sur l’actualité ».

Inaya Folarin Iman

Inaya Folarin Iman fera partie de l’équipe du matin

Inaya Folarin Iman rejoindra l’équipe de présentation du matin cinq jours par semaine.

La commentatrice et militante « anti-réveil » est surtout connue pour sa critique du mouvement Black Lives Matter.

Tom Harwood

Harwood sera le correspondant politique de GB News Crédit : ITV

Tom Harwood, reporter principal de Guido Fawkes, sera le correspondant politique de la chaîne.

Le défenseur du Brexit était la plus jeune personne à avoir jamais participé à l’heure des questions de la BBC.

Darren McCaffrey

McCaffrey sera le rédacteur politique de la chaîne Crédit: Sky News

Darren McCaffrey sera le rédacteur politique du réseau et le présentateur du petit-déjeuner.

Il était auparavant rédacteur politique à Euronews.

Liam Halligan

Il est le rédacteur économique et commercial Crédit : Alamy

Liam Halligan sera le rédacteur économique et commercial de GB News.

L’ancien correspondant économique de Channel 4, co-présentera une émission quotidienne avec Gloria De Piero.

Miséricorde Muroki

Elle rejoindra l’équipe GB News Crédit: News Group Newspapers Ltd

Le jeune chercheur, commentateur et chroniqueur en politique sociale rejoindra l’équipe de GB News.

Le plus jeune membre de la commission gouvernementale du rapport de course co-présentera une émission de jour sur GB News.

Nana Akua

Elle présentera une émission d’information vendredi et samedi soir Crédit : Rex

Nana Akua, présentera une émission d’information aux heures de grande écoute les vendredis et samedis soirs.

Elle a déjà travaillé pour la BBC et est apparue en tant que panéliste sur Good Morning Britain et le Jeremy Vine Show.

Neil Olivier

L’historien présentera une émission d’actualité Crédit : Twitter/Neil Oliver

Neil Oliver présentera chaque semaine une émission d’actualité.

L’historienne, 54 ans, a déjà animé plusieurs documentaires de la BBC.

Rébecca Hutson

Hutson sera à la tête du numérique Crédit: Sky News

Rebecca Hutson a été nommée à la tête du numérique et fera également partie de l’équipe d’antenne de la chaîne.

Elle est l’ancienne responsable de la vidéo chez Reach.

Rosie Wright

Elle a précédemment présenté Good Morning Europe Crédit : Twitter/rosiewright99

Rosie Wright rejoindra l’équipe Great British Breakfast.

Elle a précédemment présenté Good Morning Europe pour Euronews.