BARGAIN Hunt est une télévision de jour classique qui demande aux participants de trouver des objets de valeur dans les foires d’antiquités avant de les vendre pour le plus grand profit possible.

L’émission de longue date a cinq présentateurs – Eric Knowles, Charlie Ross, Anita Manning, Christina Trevanion et Natasha Raskin Sharp. Voici tout ce que vous devez savoir sur les cinq célèbres…

Qui est le présentateur de Bargain Hunt, Eric Knowles?

Eric, 68 ans, est un expert en antiquité de Nelson, Lancashire, dont le principal intérêt est la céramique.

Avant de se lancer dans une carrière télévisuelle, il a travaillé pour la prestigieuse maison de ventes Bonhams et en 1981, il a été nommé à la tête de leur département céramique.

Sa première apparition à la télévision a été dans l’émission de la BBC The Antiques Roadshow et il est également apparu dans Going, Going, Gone and Noel’s House Party.

Eric est devenu l’un des présentateurs de Bargain Hunt en 2016 et dit que sa partie préférée de son travail est de rencontrer les candidats et les experts invités.

Qui est la présentatrice de Bargain Hunt, Anita Manning?

Originaire de Glasgow, Anita, 73 ans, est présentatrice de Bargain Hunt depuis 2016.

Elle a développé son amour des antiquités après que son père l’ait emmenée aux enchères dans la célèbre rue Sauchiehall de la ville lorsqu’elle était jeune.

Anita est devenue plus tard une acheteuse d’antiquités et s’est spécialisée dans les meubles et conduirait un camion partout en Angleterre et en Irlande pour essayer de trouver des pierres précieuses.

Elle a été une habituée de la télévision après être apparue sur Flog It! et Antiques Road Trip, où elle a acheté une statue de Bouddha pour 50 £ et l’a ensuite vendue pour 3 800 £.

Anita dit que la meilleure chose à propos de Bargain Hunt est de partager l’enthousiasme des gens pour les antiquités et les objets de collection.

Qui est Charlie Ross, présentateur de Bargain Hunt?

Charlie, 70 ans, d’Oxford, a connu une carrière de 50 ans dans le domaine des antiquités et est depuis devenu commissaire-priseur.

Sa carrière dans les antiquités a commencé par un intérêt pour les meubles vintage et il a ensuite créé sa propre maison de vente aux enchères.

Charlie est également commissaire-priseur à la célèbre vente aux enchères de voitures anciennes de Pebble Beach en Californie et à la vente aux enchères de voitures de Scottsdale en Arizona.

Il est souvent apparu à la télévision pour donner son avis d’expert sur des émissions telles que Flog It! et mettez votre argent là où est votre bouche.

En janvier 2016, il est devenu l’un des quatre présentateurs réguliers de Bargain Hunt.

Qui est la présentatrice de Bargain Hunt, Natasha Raskin Sharp?

Natasha, 35 ans, est la plus jeune de tous les présentateurs de Bargain Hunt avec une passion pour les antiquités et l’art.

Elle est née à Glasgow en 1986 dans une famille de collectionneurs d’art avec son père Philip Raskin étant un artiste à succès.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Glasgow, Natasha a rejoint McTear’s Auctions, spécialisée dans l’art contemporain.

Elle est également apparue sur Antiques Road Trip, Flog It! et a même travaillé avec Barack Obama lors de la campagne électorale primaire en 2008.

Natasha dit que la meilleure chose à propos de la présentation de Bargain Hunt est de voyager à travers le pays en visitant les villes, les villages et les villages du Royaume-Uni.

Qui est la présentatrice de Bargain Hunt, Christina Trevanion?

Christina, 39 ans, est une commissaire-priseur et personnalité de la télévision britannique qui a fondé la société de commissaires-priseurs et évaluateurs Trevanion & Dean aux côtés de son partenaire commercial Aaron Dean.

Son entreprise organise des ventes aux enchères mensuelles de beaux-arts, d’antiquités et d’objets de collection selon son site Web.

Récemment, Christina s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager que les encanteurs et évaluateurs de Trevanion avaient rouvert après le verrouillage du coronavirus.

Christina travaille dans le secteur des antiquités et de la vente aux enchères depuis plus d'une décennie, ayant travaillé chez Christie's, Halls et Hansons.





Qui sont les anciens présentateurs de Bargain Hunt?

Lorsque Bargain Hunt est apparu pour la première fois sur les écrans en 2000, il a été présenté par David Dickinson, qui a consolidé sa place en tant que favori de la télévision pendant la journée.

En 2006, il a été débauché par ITV et Tim Winnacott a reçu le rôle de présentateur.

Il a dirigé le programme jusqu’en 2015, date à laquelle il est parti en invoquant des raisons personnelles.

Cependant, il a été rapporté que la raison de son départ était après une violente dispute avec les producteurs.