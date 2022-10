LA série réconfortante de la BBC Two Autumnwatch est de retour pour une autre saison.

Pour la série 2022, les présentateurs experts de la faune sont à Norfolk et au Pays de Galles.

Qui sont les présentateurs d’Autumnwatch 2022 ?

Chris Packham

Chris Packham est de retour en tant qu'hôte sur Autumnwatch

Chris Packham est un naturaliste, photographe de la nature, présentateur de télévision et auteur.

Il a animé The Really Wild Show de 1986 à 1995 et a présenté Springwatch, Autumnwatch et Winterwatch depuis 2009.

Chris a également présenté une série d’autres programmes, dont un documentaire intitulé Inside the Animal Mind, une série en deux parties pour la BBC, Cats v. Dogs : Which Is Best ?, et il a co-présenté Earth Live sur NatGeo Wild avec Jane. Lynch et Phil Keogan.

Il sort avec Charlotte Corney, la propriétaire du zoo de l'île de Wight.





Gillian Burk

Gillian Burke rejoint à nouveau l'équipe de présentation d'Autumnwatch

Gillian Burke est née juste à l’extérieur de Nairobi, au Kenya, et a vécu ce qu’elle décrit comme une enfance “très joyeusement sauvage”, chassant pieds nus à la recherche d’insectes devant leur maison.

“Je détestais les chaussures”, a-t-elle déclaré au Radio Times, “et je les enlevais dès que je rentrais de l’école”.

Elle a étudié la biologie à l’Université de Bristol avant de travailler comme chercheuse pour l’unité d’histoire naturelle de la BBC.

Gillian vit maintenant à Cornwall avec ses deux enfants.





Michaela Strachan

Michaela Strachan est une télé préférée des fans de la faune

Originaire d’Epsom, Surrey, Michaela a commencé sa carrière comme interprète au théâtre avant de passer à la télévision du samedi matin dans les années 1980.

Comme Chris, elle est connue pour l’émission pour enfants des années 80, The Really Wild Show.

Au cours de sa longue carrière, Michaela a été présentatrice pour GMTV et Wide Awake Club – elle a également été journaliste régulière pour Countryfile de BBC One.

Elle héberge également Springwatch et Winterwatch.

Iolo Williams

Bonne nouvelle pour les fans, Iolo Williams est de retour sur Autumnwatch pour la nouvelle série, après avoir raté la saison 2021.

Il n’était pas disponible pour la dernière série en raison d'”horaires conflictuels”.

Mais la merveille galloise, qui a rejoint la série en 2019, est revenue dans la série.

Iolo a une longue histoire en tant qu’expert de la faune.

Il a rejoint la Société royale pour la protection des oiseaux (RSPB) en 1985, où il est resté pendant 14 ans et a travaillé comme coordinateur régional.

Cela l’a amené à faire des apparitions dans les médias et il s’est fait un nom en tant qu’expert de premier plan sur l’avifaune galloise.

Quand est Montre d’automne 2022 à la télé?

Autumnwatch fait son retour à la télé CE SOIR (25 octobre 2022) à 20h sur BBC Two.

L’émission se poursuit ensuite toute cette semaine à la même heure, se concluant le vendredi (28 octobre 2022).

Tous les épisodes seront alors disponibles sur le BBC iPlayer.