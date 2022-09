ALORS QUE la reine effectue son dernier voyage depuis Balmoral avant ses funérailles d’État, Guillaume Purvés sont les pompes funèbres responsables du transport de son cercueil.

Alors que le cercueil en chêne de Sa Majesté fait sa lente procession à travers l’Écosse, les personnes en deuil se sont alignées dans les rues pour lui rendre hommage.

Qui sont les pompes funèbres de la reine, William Purves ?

Les directeurs de pompes funèbres de la maison royale sont sélectionnés et nommés par le bureau du Lord Chamberlain.

Alors que la reine effectue son dernier voyage depuis son bien-aimé Balmoral, les scènes émotionnelles sont diffusées en direct à la télévision, avec des millions de personnes qui regardent depuis chez elles.

Alors que le cercueil en chêne de Sa Majesté drapé de l’étendard royal pour l’Écosse quittait le château de Balmoral dans l’Aberdeenshire, le corbillard pouvait être vu sur nos écrans – avec le nom de William Purves sur les fenêtres.

William Purves sont les directeurs de funérailles qui transporteront la reine lors du voyage de six heures de Balmoral à Édimbourg.

Les directeurs de funérailles à la gestion familiale basés en Écosse remplaceront Leverton & Sons, Camden, Londres – qui ont assisté les arrangements funéraires royaux depuis 1991.

Leverton & Sons était responsable de l’organisation des funérailles de la reine mère, de la princesse Margaret, de la baronne Thatcher et du prince Philip.

Leur site Web, qui s’est écrasé plus tôt ce matin après que des milliers de personnes se sont précipitées pour visiter le site du directeur de pompes funèbres de la famille, déclare: ” Lorsque vous placez votre confiance en William Purves, vous pouvez vous attendre aux normes les plus élevées de professionnalisme, de soins compatissants et d’un service vraiment distinct.

”Quels que soient vos besoins, quels que soient vos projets, comptez sur notre expérience, où et quand vous avez besoin de nous.”

Où reposera la reine ?

La reine sera enterrée dans son bien-aimé Windsor, dans la chapelle commémorative du roi George VI – aux côtés de son défunt mari, le prince Philip.

La chapelle, nommée d’après le père de la reine, a été construite en 1969 dans la chapelle principale St George.

Dans la chapelle se trouvent les tombes de 10 souverains et de certains membres de leur famille, dont la reine mère, le roi George VI et la princesse Margaret.

Quand ont lieu les funérailles de la reine ?

Buckingham Palace a annoncé que Sa Majesté sera inhumée le lundi 19 septembre à 11 heures à l’abbaye de Westminster.

Les funérailles d’État ont été officiellement déclarées comme un jour férié avec un silence de deux minutes prévu dans tout le pays à midi.