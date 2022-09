Freddy Adu a fait ses débuts pour DC United à 14 ans en 2004. (Photo de Gail Oskin/MLSNETImages)

Plus tôt cette semaine, un écolier nord-irlandais du nom de Christopher Atherton est entré dans le livre des records en devenant le plus jeune joueur à participer à un match de compétition senior de première classe entièrement sanctionné.

Âgé de seulement 13 ans et 329 jours, Atherton a quitté le banc pour jouer pour le Glenavon FC lors de la Coupe de la Ligue de football d’Irlande du Nord. De plus, les Lurgan Blues ont perdu 6-0 dans la soirée, leur débutant adolescent fournissant la passe décisive pour le sixième but.

Atherton a battu un record britannique détenu pendant plus de quatre décennies par Eamon Collins, qui a fait ses débuts senior pour Blackpool en 1980 à l’âge tendre de 14 ans et 323 jours – presque un an de plus qu’Atherton.

Après avoir joué pour l’équipe de jeunes des Tangerines, Collins a été appelé dans l’équipe première pour affronter Kilmarnock lors du match aller des quarts de finale de la défunte Coupe anglo-écossaise cinq semaines seulement avant son 15e anniversaire. Cela reste sa seule et unique apparition pour le club.

Ici, nous examinons certains des autres plus jeunes joueurs à figurer dans les ligues Big Five d’Europe ainsi que ces autres prodiges qui détiennent le même record dans une poignée d’autres compétitions de niveau élite notables à travers le monde.

Premier League anglaise : Harvey Elliott, 16 ans et 30 jours

Elliot venait tout juste d’avoir 16 ans lorsqu’il a fait ses débuts en Premier League pour Fulham contre les Wolves le 4 mai 2019. Le jeune milieu de terrain avait déjà fait ses débuts en équipe première pour les Cottagers en septembre 2018, lorsqu’il est dûment devenu le plus jeune joueur de tous les temps. figurer dans la Coupe EFL à l’âge de 15 ans et 174 jours.

Super League féminine anglaise : Lauren James, 16 ans et 30 jours

Par pure coïncidence, le record de la Super League féminine pour la plus jeune joueuse est absolument identique en âge à celui de la Premier League masculine, l’attaquant d’Arsenal de l’époque James (qui est la sœur cadette du défenseur de Chelsea Reece) faisant son arc dans la division moins d’un mois après son 16e anniversaire.

LaLiga espagnole : Luka Romero, 15 ans et 219 jours

Romero a battu un record qui existait depuis 1939 lorsqu’il a remplacé Majorque à la 83e minute d’un match de championnat contre le Real Madrid en 2020. Le record appartenait auparavant au défenseur du Celta Vigo Sanson, qui avait 15 ans et 255 jours quand il a fait ses débuts dans le club quelques mois seulement après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Bundesliga allemande : Youssoufa Moukoko, 16 ans et 1 jour

Toujours âgé de 17 ans au moment de la rédaction de cet article, le prodigieux attaquant Moukoko a fait ses débuts en championnat senior pour le Borussia Dortmund le lendemain de son 16e anniversaire lors de la saison 2020-21 – une apparition rendue légale seulement après que la DFB a modifié ses restrictions sur l’âge des joueurs l’année précédente. .

Moukoko a été remplacé par Erling Haaland pendant les cinq dernières minutes d’une raclée 5-2 contre Hertha Berlin pour remporter le record de Bundesliga de son compatriote joueur de Dortmund Nuri Sahin, qui a fait ses débuts en championnat pour le club à l’âge de 16 ans et 334 jours.

Serie A italienne : Wisdom Amey, 15 ans et 274 jours

Amey a innové à la fin de la saison 2020-21 lorsqu’il est sorti de la pirogue pour les dernières minutes de la défaite 2-0 de Bologne contre Gênes. Bien qu’il n’ait pas pu empêcher la défaite, l’arrière droit est entré en jeu à la 89e minute et est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire du football italien de haut niveau.

Ligue 1 française : Kalman Gerencseri, 15 ans et 225 jours

Le record le plus ancien détenu dans les cinq meilleures ligues européennes se trouve en France où le milieu de terrain de Lens Gerencseri est toujours le plus jeune joueur à avoir participé à un match de haut niveau malgré son action contre Monaco en août 1960.

Pour mettre cela en contexte, Kylian Mbappe était un épanouissement relativement tardif par rapport à 16 ans et 347 jours lorsqu’il a fait sa première révérence pour Monaco en décembre 2015.

Major League Soccer : Freddy Adu, 14 ans et 306 jours

Le prodige original de la MLS, Adu n’avait que 14 ans lorsqu’il a fait ses débuts en championnat pour DC United sur une vague de battage médiatique en 2004. Considéré comme le “nouveau Pelé” par certains, l’attaquant exceptionnellement jeune a rapidement cédé sous le poids de ces stratosphériques. attentes, laissant place à une carrière largement instable et nomade.

Ligue Europa : Willem Geubbels, 16 ans et 113 jours

Geubbels a innové en devenant le premier joueur né au 21e siècle à faire ses débuts en Ligue Europa lorsqu’il a remplacé Lyon lors d’un match de phase de groupes contre l’Atalanta en décembre 2017. Le jeune attaquant français est également devenu le plus jeune joueur de la compétition dans le processus après être entré dans la mêlée à l’âge de 16 ans seulement.

Ligue des champions : Youssoufa Moukoko, 16 ans et 18 jours

Un peu plus de deux semaines après être devenu le plus jeune joueur de Bundesliga, Moukoko a emboîté le pas en Ligue des champions lorsqu’il a joué pour Dortmund contre le Zenit St Petersburg lors de la phase de groupes de la compétition 2020-21. L’introduction de l’attaquant de 16 ans à la 58e minute a coïncidé avec le retour en force de l’équipe allemande après un but mené pour s’assurer une victoire 2-1 en fin de match en Russie.